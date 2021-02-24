Правительство Беларуси запретило ценам на продукты и лекарства повышаться. Узнали, в чем дело

Ранее в Совмине рассказывали, что цены и импорт в 2021 году будут жестко контролировать, но «экономическими методами, не запретительными». Фото: Павел МАРТИНЧИК

В полночь 24 февраля на Национальном правовом портале опубликовали постановление № 100 Совета Министров Беларуси, которое ограничивает цены на социально значимые товары и некоторые лекарства для местных производителей, поставщиков и предприятий торговли. Теперь цены до конца февраля повышать вообще нельзя, а с 1 марта — не больше чем на 0,2% в месяц. Сообщается, что это сделали для «стабилизации ценовой ситуации на социально значимые товары первой необходимости и насыщения ими потребительского рынка».

В списке 62 товара «ежедневного спроса» и 50 лекарств (среди них много антибиотиков, жаропонижающих, обезбаливающих и успокоительных). Примечательно, что в списке оказались даже спички и товары с сезонным колебанием цен (например, помидоры и огурцы, выращивать которые зимой куда дороже, чем летом). Также упомянута пшеничная крупа, цена на которую упала более чем на четверть за год (декабрь 2020-го к декабрю 2019 года). На многие товары из списка цены за год повысились меньше, чем инфляция в стране.

К утру Министерство антимонопольного регулирования и торговли прокомментировало жесткие меры правительства:

- Целевая задача решения Правительства — гарантия справедливых цен на позиции продовольственных товаров и лекарственных средств ежедневного спроса. При этом в перечень включены лекарственные средства отечественного производства, а продовольственные товары в основном производятся в Республике Беларусь. Решение принято в рамках минимизации влияния на потребительский спрос увеличения затрат у организаций с высокой долей импортной составляющей в себестоимости выпускаемой продукции, роста цен на товары критического импорта, ухудшение внешних условий ведения бизнеса (карантинные мероприятия, ограничение вывоза отдельных товаров), - объясняет МАРТ.

Ранее в Совмине рассказывали, что цены и импорт в 2021 году будут жестко контролировать, но «экономическими методами, не запретительными». Но с начала января власти повысили НДС на импортные лекарства, медизделия и некоторые продукты, а торговле дали нагоняй за то, что цены выросли. Во многом за счет этого годовая инфляция в январе разогналась больше, чем в декабре.

Кроме того, многие предыдущие попытки запретить ценам повышаться не заканчивались успехом. Так, в 2020 году постановление Совмина №184 практически убрало торговые надбавки. В ответ на это некоторые товары из списка товары просто пропадали из магазинов, ведь частным предприятиям нет смысла работать себе в убыток. Когда выяснилось, что требования невыполнимы, их заменили постановлением МАРТ №30, которое ограничило торговую надбавку на 30 видов товаров в размере 10%. Но и это решение пришлось не раз дорабатывать.

Похожая ситуация уже происходила в 2011 году, когда премьер-министр Михаил Мясникович пообещал проводить жесткую денежно-кредитную политику, не прибегая к печатанию рублей. Но когда рост цен административно запретили, многие товары стали исчезать из магазинов. В итоге же, цены на продукты (в том числе, контролируемые государством) за 2011-й ощутимо выросли, как и на непродовольственные товары и услуги. Затем все повторилось и в 2014-м.

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