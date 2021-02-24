Букмекер «по любви»: Parimatch и LaLiga помогли болельщику «Реала» сделать предложение во время матча

Во время матча “Вальядолид” - “Реал Мадрид”, который состоялся 20 февраля, один из фанатов “Реала”, клиент компании Parimatch, сделал предложение своей возлюбленной необычным способом.

Предложение “прозвучало” на 11 минуте матча - на LED экранах стадиона появилась бегущая строка строка “Аня, выходи за меня? - Алексей”. Реализовать подобное решение помог букмекер “по любви” - компания Parimatch, официальный беттинг-партнер LaLiga в СНГ.

Чтобы по-настоящему проникнуться атмосферой и запечатлеть момент, Алексей пригласил возлюбленную в бар, где по “стечению обстоятельств” компанией Parimatch был организован ивент, приуроченный к просмотру партнерского матча. Десятки фанатов в баре и миллионы болельщиков в СНГ определенно разделили восторг влюбленных.

Когда состоится свадьба, пока неизвестно, а матч закончился со счётом 1:0 в пользу “Реала”.

К слову, букмекер “по любви” не упускает возможности поддержать акции и кампании, направленные на мир, благотворительность и созидание, любовь. Ко Дню всех влюбленных компания Parimatch предложила всем желающим отправить валентинку любимому спортсмену, клубу или даже лиге. Больше всего признаний белорусы отправили...Конору Макгрегору! Однако не были обделены вниманием и ФК “БАТЭ”, баскетбольный клуб “Цмокi-Мiнск”, мужская гандбольная сборная Беларуси. Все послания были доставлены адресатам.

Parimatch подтверждает: любовь способна творить чудеса!

За помощь в организации мероприятия компания Parimatch благодарит салон авторской флористики "Куница" (К.Маркса, 21; inst: @kunica.by) и спортивный паб “Vinie Jones” (Интернациональная, 33; inst: @vinie.jones.pub).