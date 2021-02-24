«Работа в условиях высокой кредитной нагрузки»: спросили гендиректора БМЗ о долгах, зарплатах и жилье для работников

На БМЗ работает 11 тысяч человек. Фото: belsteel.com

Белорусский металлургический завод в Жлобине, который в 1990-х - начале нулевых был флагманом белорусской промышленности, в последние несколько лет не может выбраться из долгов. Финансовую отчетность за прошлый год предприятие до сих пор не опубликовало, но издание «Наша Нiва» приводит цифры за 9 месяцев 2020 года, и согласно им, краткосрочных обязательств по кредитам к тому времени скопилось 3,6 млрд рублей. Позже, накануне встречи Александра Лукашенко с Владимиром Путиным в Сочи 23 февраля, в российских телеграм-каналах и вовсе ходили слухи о возможной продаже предприятия.

О финансовой ситуации на БМЗ мы решили напрямую спросить у генерального директора предприятия Дмитрия Корчика. Напомним, он возглавил завод 2,5 года назад, а до этого занимал пост замминистра промышленности.

В пресс-службе БМЗ нас попросили оформить официальный запрос на имя гендиректора. Отметим, что запрос был сделан до того, как пошли слухи о возможности покупки завода российской «Северсталью», так что этого вопроса мы не задавали. А поинтересовались следующим:

1. Пять лет назад, в 2016 году, БМЗ получил господдержку на сумму $240,5 млн, чтобы рассчитаться с банками по кредитам. Это были облигации, выпущенные сроком на 5 лет. Эмиссия облигаций, как отмечал тогда А.Г. Лукашенко, была предложена для того, чтобы «ослабить финансовый пресс на предприятие и получить какую-то развязку существующего финансового положения». Предполагалось, что это позволит предприятию пополнить оборотные средства, направить их на развитие, а позже выкупить облигации. Почему этого не случилось? (Понимаем, что вы тогда не возглавляли завод, но рассчитываем на то, что эта ситуация вам известна).

2. В феврале 2021 года истекает срок погашения облигаций, выпущенных 5 лет назад. 28 - 29 января 2021 года Минфин продал банкам валютные облигации на $619 миллионов, предположительно - чтобы пустить эти деньги на погашение долгов БМЗ. Так ли это? Каковы задолженности завода на данный момент и спасет ли ситуацию очередная эмиссия?

3. Можете ли вы поделиться планами по выходу из кризисной ситуации? Есть ли четкие договоренности об экспорте продукции и смогут ли эти суммы покрыть долги?

4. О зарплатах на БМЗ. Они упали еще 10 лет назад и упорно не хотят расти. К примеру, если волочильщик проволоки в 2010 году получал 1100 - 1200 долларов в эквиваленте, то сегодня - 700 долларов. Это больше, конечно, чем средняя зарплата по стране, но работа волочильщика сродни работе сталевара, а это тяжелый труд, который не может стоить 700 долларов. При каких условиях возможен рост зарплат?

5. В прежние времена БМЗ обеспечивал всех своих работников бесплатными квартирами. Как решается квартирный вопрос сегодня?

«Обеспечена безубыточная работа предприятия»

Ответ за подписью гендиректора БМЗ мы получили в срок. Поскольку ответ не делился на пункты, приводим его целиком без купюр:

«На протяжении последних лет работа БМЗ осуществляется в условиях высокой кредитной нагрузки. Тем не менее предприятие обеспечивает непрерывность производственного процесса, оптимальную загрузку действующих мощностей и исполнение обязательств перед банковскими учреждениями. Завод также не допускает возникновения просроченной задолженности по заработной плате, налогам и другим обязательным платежам.

В 2020 году работа БМЗ велась в условиях сложной макроэкономической ситуации, обусловленной падением деловой активности на мировом рынке металлопродукции в связи с дестабилизацией цен, колебаниями курсов валют, введением карантинных мер. Несмотря на перечисленные обстоятельства, обеспечена безубыточная работа предприятия. БМЗ экспортировал в 53 страны мира 2 млн тонн металлопродукции. По состоянию на 1 января 2021 года запасы готовой продукции на заводе были эквивалентны двухдневному объему производства. По оперативным данным, за январь 2021 года экспорт БМЗ превысил 100 млн долларов США. Темп роста к аналогичному периоду 2020 года составляет более 105%. Рентабельность продаж - положительная.

По вопросам оплаты труда сообщаем следующее. В настоящее время на предприятии работают представители более 200 рабочих профессий. Труд по каждой из них оплачивается в зависимости от квалификации, сложности работ, условий труда на рабочем месте, личного вклада, а также результата деятельности структурного подразделения. Эти критерии определены системой оплаты труда, действующей на БМЗ, основными инструментами которой являются тарифная сетка, коэффициенты повышения по технологическим видам работ, премии, надбавки и иные стимулирующие и компенсирующие выплаты. Именно эти обстоятельства определяют разницу в условиях оплаты труда по профессиям волочильщика и сталевара, которые вы приводите в качестве примера в запросе.

Что касается перспектив повышения заработной платы, тот этот процесс напрямую зависит от эффективности работы предприятия. В частности, темп роста производительности труда должен превышать темп роста заработной платы. Следует отметить, что по итогам 2020 года в этом плане прослеживается положительная динамика. Если она сохранится, то и уровень заработной платы заводчан в 2021 году повысится.

Наряду с уровнем заработной платы одним из главных критериев социальной привлекательности предприятия является обеспеченность жильем. У заводчан есть возможность проживать в 7 общежитиях, из которых 6 малосемейных (проживает 654 заводских семьи) и одно одиноких граждан (проживает 282 работника). Администрацией БМЗ постоянно прорабатывается также вопрос поддержки заводчан в приобретении ими собственного жилья. Так, в мае 2020 года был сдан в эксплуатацию дом на 80 квартир, построенный для работников БМЗ по инициативе руководства предприятия. При этом завод взял на себя расходы по проектированию и ведению строительства. В настоящее время рассматривается вопрос о возведении еще двух домов для работников предприятия».