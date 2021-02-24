«0,2% - это ниже прогнозной инфляции на год. Товары начнут исчезать»: торговые сети высказываются о запрете правительства повышать цены

Обычно вслед за ограничениями цен следует ажиотаж на некторые товары, а потом - их дефицит. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В полночь 24 февраля Правительство ограничило цены на социально значимые товары и некоторые лекарства для производителей, поставщиков и предприятий торговли. Теперь цены до конца февраля повышать вообще нельзя, а с 1 марта — не больше чем на 0,2% в месяц. Сообщается, что это сделали для «стабилизации ценовой ситуации на социально значимые товары первой необходимости и насыщения ими потребительского рынка».

В списке 62 товара «ежедневного спроса» (овощи, мясо, «молочка», туалетная бумага, подгузники и многое другое) и 50 лекарств (среди них много антибиотиков, жаропонижающих и успокоительных). Примечательно, что в перечне таких товаров есть даже спички и товары с сезонным колебанием цен (а ведь отечественные помидоры и огурцы выращивать зимой намного дороже, чем летом).

Эксперты назвали решение «очередным закручиванием гаек», которое ставит торговлю в тупик.

– Согласно постановлению, цены должны повышаться не более чем на 0,2% в месяц. Это даже ниже прогнозной инфляции правительства на год, – считает руководитель ресурса Belretail.by Сергей Скороход. – При этом издержки производителей, ритейлеров и транспортных компаний возрастают, и отнюдь не на 0,2%. Чтобы понять, что из этого выйдет, можно посмотреть на опыт России, которая вводила ограничения на меньшее количество товаров, или на ограничения у нас в прошлом апреле. Товары неизбежно начнут исчезать с полок магазинов.

Такие ограничения отразятся на покупателях, считают в торговых сетях. Ведь из-за скачка курса валют, цена на конкретный товар может вырасти более чем на 0,2% в месяц. И даже если при этом импортный товар выйдет дешевле белорусского аналога, который не подорожал, от него придется отказаться – никто не станет работать себе в убыток.

– Ранее МАРТ уже пытался увеличить долю белорусских товаров в магазинах ритейла, но цены белорусских производителей на некоторые продукты часто выше импортных. И ритейлу, рентабельность которого составляет 1%, часто невыгодно работать с белорусскими производителями. Сети могут предложить многие продукты по более низкой цене благодаря импорту, но даже если поставщик увеличил на этот товар цену даже на 2%, цена все равно выходит ниже белорусского аналога. Правительство просто загоняет торговые сети в тупик такими ограничения, – подытожил Сергей Скороход.

Напомним, ранее в Совмине рассказывали, что цены и импорт в 2021 году будут жестко контролировать, но «экономическими методами, не запретительными».

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