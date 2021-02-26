«Он большой котик, но худеет и, кажется, счастлив»: узнали, как поживает Перышко - самый толстый кот Беларуси

Перышко отличается покладистым нравом. И дело не в весе Фото: Виктор ПАЖИТОК

О самом упитанном коте Беларуси с символичным именем Перышко первой написала «Комсомолка» - было это осенью прошлого года. С тех пор Перо и минчанка Ольга Федорова, в доме у которой он временно проживает, стали героями множества публикаций и телевизионных сюжетов. О рекордсмене Перышке говорил даже популярный российский блогер Максим Кац.

- В Беларуси, кстати, найден самый крупный домашний кот. Его зовут Перышко - правильное имя, - иронизировал Кац в эфире своего YouTube-канала. - Средний вес домашнего кота составляет от трех до шести килограммов, а вот Перышко весит почти 20 килограммов. Да и судьба у него тоже непростая, - анонсировал блогер историю котика и отметил настойчивость временной хозяйки Ольги, которая взялась привести животное в нормальную форму.

С ноября, когда мы познакомились с Перышком, прошло уже достаточно времени, так что мы решили узнать, как поживает самый «весомый» белорусский котейка, удалось ли ему скинуть лишние кило и, быть может, найти постоянных хозяев.

Оказалось, что Перышко по-прежнему в квартире у Ольги Федоровой и живет в условиях почти царских - у кота своя комната.

- Старший сын поступил учиться и пока не живет дома, кроме этого у нас еще два активных шпица, которые к Перышку проявляют самый живой дружелюбный интерес, поэтому котик занимает сейчас отдельные апартаменты, - смеется Ольга.

"Перышко - масштабное счастье" - так говорит его временная хозяйка Ольга Федорова Фото: Виктор ПАЖИТОК

- А как у него складываются отношения с собачками?

- Отлично, это совсем не история про «живут, как кошка с собакой», Перышко вообще миролюбив, да и шпицы тоже неконфликтны. Проходите, посмотрите сами, - говорит Ольга, открывая дверь в комнату, которую занимает упитанный Перышко.

Вслед за нами влетают два юрких шпица, пару секунд - и они у места, где дремлет котик. Действительно, видно: животные совсем не конфликтуют.

- Самое замечательное, что случилось с Перышком за последнее время - он стал ходить в лоток. Когда мы его забрали, положение у него, честно говоря, было критическим и поводов для оптимизма не давало. Некоторое время он ходил на пеленку - понятное дело, что и сам он чистым не оставался. Мыть его каждый день - стресс для кота, да и 20 килограммов не так просто погрузить в ванную, вымыть, высушить. Частые купания – это, во-первых, котам не полезно, во-вторых, он стрессует: приносишь в ванну, он начинает нервничать, натужно дышать.

- Я так понимаю, что найти лоток, который бы подошел по размеру Перышку - задача не простая, со звездочкой?

- Да, это есть: стандартные лотки - не наша история совсем. Я решила экспериментировать, нашла коробку большую, отрезала как надо, застелила целлофаном, силикогелевым наполнителем. И кот эту идею воспринял «на ура» - стал ходить в лоток. Но, думаю, коробка - вариант временный, надо присмотреть в строительных магазинах какой-то пластиковый поддон – это будет оптимальным решением.

В это время Перышко открывает глаза, с интересом смотрит нас и, чуть подождав, поднимается и проворно, насколько позволяет ему нынешняя форма, устремляется к Ольге.

- Да, видите, кот стал ходить, стал активничать - этого раньше не было, Перо, если быть объективными, осенью даже переворачивался с трудом - вес тогда был критическим.

- Что сейчас, похудел?

- По весу - наверное, нет. Чтобы его взвесить и получить точные данные, его надо специально вести в клинику - это дополнительный стресс, подвергать которому его не хочется. На бытовых домашних весах узнать точный вес сложно: я его беру на руки, становлюсь на них, Перо начинает интересоваться результатом, ерзать - цифры на табло скачут. Эти плюс-минус 700 грамм, которые мы сейчас ставим целью процесса похудания, зафиксировать сложно. Точно могу сказать, у него изменилось, скажем так, качество тела. На шее у него раньше был настоящий валик, комок жира, теперь его уже нет. Мышцы весят больше, чем жир, кот стал гораздо более активным и контактным - он ходит по квартире, интересуется домочадцами.

Кот действительно проявляет живой интерес к Ольге и ко мне - и мы решаем измерить габариты Перышка.

Замеры делает Ольга – рулеткой.

Провести замеры - задача не из легких Фото: Виктор ПАЖИТОК

В итоге: длина Пера (вместе с хвостом) – около 76 сантиметров, в ширину котик примерно 35-38 сантиметров, точнее определить сложно - теперь у Перышка ухоженная шерстка.

Процедуру замера Перо проходит с нордическим спокойствием, а потом укладывается около Ольги и начинает протяжно урчать.

- Так вот, Перо сейчас - как в спортзале: он свою жировую массу перегоняет в мышечную. Он выглядит по-другому, осень он был «недвижимость», такой туфяк, а сейчас - активный котофей. Ему стало интересно жить!

- Вы себя называли временной хозяйкой, говорили, что взяли Перо на передержку и будете искать ему новый дом. Но я вижу, что Перышко стал уже настоящим членом семьи. Нет ничего более постоянного, чем временное?

- Здесь вот в чем дело. Мы не «рекламировали» его в том плане, что он ищет дом, потому что это достаточно сложная история: мы все–таки хотим выйти на точный стойкий результат в плане сбрасывания веса. Гораздо проще, когда помогает большое количество людей, чем один человек. Мы хотим добиться того, что он будет хорошо сбрасывать вес, и тогда уже можно будет думать о дальнейшей истории. Им интересуются: у меня даже кассиры в магазине спрашивают - как там ваш колобок? Как только в его инстаграм появился пост, что кот стал самостоятельно ходить в лоток, в тот же вечер кто-то неизвестный оставил в клинике, где животное наблюдается, пакет с наполнителем с подписью - «Для Перышка».

- А сколько стоит прокормить такого кота, понятно, что есть же и другие траты – тот же наполнитель?

- Во сколько обходится содержание такого кота – подсчитать сложно. Он ест достаточно дорогой специальный корм, который предназначен для котов, сбрасывающих вес. Он должен кушать по норме: она рассчитывается, исходя из его фактического и желаемого веса. Но он свою дневную норму корма даже не съедает - он не обжора. Есть слабость - вкусняшки: специальные добавки для котов - для качества шерсти, для суставов. Из расходных материалов - пеленки, тот же наполнитель, его надо гораздо больше, чем, скажем, для животного весом в 4-6 килограмм. Но не могу сказать, что Перышко «встает в копеечку»: это не животное, которое требует постоянного медицинского ухода, какой-то реабилитации. Он большой кот, который худеет и, кажется, вполне счастлив.