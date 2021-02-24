Министр здравоохранения Беларуси: Планируем выпускать по 500 тысяч доз вакцины «Спутник V» в месяц

Дмитрий Пиневич подчеркнул, что борьба с пандемией еще далека от завершения. Фото: Павел МАРТИНЧИК

27 февраля исполнится год, как в Беларуси был выявлен первый пациент, заразившейся коронавирусом. Это был студент из Ирана. С тех пор, по официальным данным, зарегистрировано более 280 тысяч человек с положительными тестами.

На итоговой коллегии Минздрава, состоявшейся накануне, министр Дмитрий Пиневич заявил, что комплексный план по борьбе с COVID в стране был разработан и утвержден еще 4 февраля 2020 года, и к 27 февраля система в принципе была готова.

По словам Пиневича, для работы с COVID-19 были привлечены 35% от всех врачей и 45% средних медработников. Он отметил роль специалистов скорой помощи и поликлинического звена - на пике пандемии работали 1,5 тысячи контактных бригад, сообщает Телеграм-канал Минздрава.

- Условия тотального закрытия границ подтвердили наши решения в том, что мы были правы, когда не сократили структуру здравоохранения, когда отстаивали приоритетность импортозамещения, - сказал министр. - С 16 до 59 было увеличено количество ПЦР-лабораторий, проведено свыше 4 млн диагностических исследований. Решены проблемы обеспечения СИЗами, различными видами специального и диагностического оборудования. В настоящее время почти вся линейка защиты и тестов является отечественной. Лекарственное обеспечение осуществляется без сбоев.

За работу в условиях COVID-19 выплачено более 580 млн рублей.

- Никто отменять решение президента по ковидным надбавках не будет - эти расходы запланированы на 2021 год, - заверил Пиневич.

Он подчеркнул, что борьба с пандемией еще далека от завершения.

- Мы находимся на второй волне с тенденцией к снижению показателей заболеваемости во всех регионах, - констатировал глава Минздрава. - Наиболее вероятно, что третий период подъема будет менее интенсивный, многое будет зависеть от заноса новых штаммов, степени охвата вакцинацией контингентов.

Дмитрий Пиневич сообщил, что сейчас количество привитых составляет почти 25 тысяч человек.

- Первыми вакцинированы были медицинские специалисты, которые находятся в зоне риска. Еще 40 тыс. вакцин поступает в регионы сейчас. Кроме того, 100 тыс. доз китайской вакцины прибыло в Беларусь - ею будут привито 50 тыс. человек. Еще 100 тысяч доз ожидаются в марте, - сказал министр.

Уже в марте ожидается и розлив собственной вакцины.

- В марте мы планируем получить розлив "Спутник V" на мощностях наших фармпредприятий - планируем выпускать по 500 тысяч доз в месяц… Полагаю, что благодаря проведённой работе и нашим договорам все желающие получат прививку, - сказал Дмитрий Пиневич.

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