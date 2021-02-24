Орнитолог: «Первых весенних птиц в Беларуси будем встречать уже в конце февраля – в первую неделю марта»

В Беларусь возвращаются перелетные птицы! Фото: Дмитрий Винчевский, birdwatch.by

Если вы устали от снега и холодов, наблюдайте за птицами! Успейте увидеть снегирей до того, как их в городе сменят скворцы. Тем более, что сложно сдержать радостный возглас или хотя бы улыбку, увидев на дереве красный пушистый шарик. «Вы заметили, что снегирей стало больше?» – пишут в соцсетях.

– Здорово, что люди стали так интересоваться птицами! Но снегири в городе – это нормально явление. Когда зимы были мягкими, на снегирей обращали мало внимания. Птицы довольствовались тем, что могли найти где-нибудь в старых парках, и никто их толком не видел. Сейчас же, с сильными морозами и снегом, им стало мало корма. Они все объели – и стали пояdляться на оживленных улицах в поисках крылатых семянок ясеней и кленов. То же самое со свиристелями – они ищут ягоды калины, рябины, - объясняет орнитолог «Аховы птушак Бацькаўшчыны» Вадим Прокопчук.

Снегири в городе налегали на семена ясеней и кленов. Фото: Виталий Некрашевич

У обывателей есть представление, что снегирь – это северная птица. Дейcтвительно, малая часть снегирей прилетает к нам на зимовку из северных широт. Но все остальные – наши!

– Снегири живут в Беларуси круглый год. Они гнездятся в глуши, в хвойных, широколиственных лесах, выводят там птенцов. Зимой в поисках пропитания они сделались видимыми, потому что двинулись ближе к человеку. Но их не стало больше! Их столько же, как и всегда. Просто раньше они имели возможность прокормиться, оставаясь незамеченными для человека, – говорит Вадим Прокопчук.

Показались людям этой зимой также дубоносы и дрозды. Из-за того, что снег плотным покровом укрыл землю, птицы не могут найти на земле упавшие яблоки, ягоды – и ищут, чем полакомиться, в городе. Тут как нельзя кстати будут кормушки! Кладите в них сырые семечки, ягоды, кусочки фруктов.

ПРЕДВЕСТНИКИ ВЕСНЫ – ГУСИ И ЖУРАВЛИ

Весна у птиц наступает не по календарю. Снова же, вопреки распространенному мифу, птицы не так уж и боятся морозов. Этой зимой на юго-западе Беларуси – пока самом теплом регионе страны – остались на зимовку не только лебеди, но и гуси, журавли, цапли.

– Конечно, большинство птиц, повинуясь законам природы, отлетели в теплые края, хотя многие водоплавающие зимуют в основном в Западной Европе. Часть осталась в Беларуси. В Бресте и в окрестностях на реках Мухавец, Западный Буг, Рита, Лесная, Пульва отмечались на зимовке небольшие стайки крякв, отдельные особи больших крохалей, гоголей, малых поганок, лебедей-шипунов, лебедей-кликунов, лысух. Но в этом году их было гораздо меньше, чем в прошлом, – перечисляет орнитолог.

Серая цапля в Гродно. Фото: Дмитрий Винчевский, birdwatch.by

В Каменецком районе на реке Лесная были замечены гуси. Это одиночные особи – 2-3 птицы, иногда 5. Зимовали у нас даже серые журавли. Их видели в районе деревень Домачево и Знаменка под Брестом. Недалеко от Беловежской пущи зимовала стая из 10-15 журавлей. Птицы держались кукурузных полей – искали там початки и ими кормились. Регистрировались на Брестчине и единичные белые и серые цапли.

И хотя снег еще лежит, для перелетных птиц сигналом к миграции становится более длинный световой день. Но если в прошлые годы птицы возвращались уже в конце февраля, в этом году перелет затягивается. И все же стоит чаще поднимать глаза в небо – там уже можно заметить птиц-разведчиков. Они прибывают с проверкой – оттаяли ли водоемы, ушел ли снег, пора ли возвращаться стаями и гнездиться.

А эта цапля зимовала в Брестской крепости. Фото: Вадим Прокопчук

– Природу не остановишь! Первые птицы-разведчики полетят к нам уже в конце февраля – начале марта. На выходных 20 и 21 февраля на юге Беларуси были замечены серые гуси, чибисы, полевые жаворонки, – говорит Вадим Прокопчук, орнитолог АПБ.

Оказывается, в переходный период между зимой и весной птицы могут даже слетать к нам на уикенд, если вдруг у нас потеплеет. И вернуться обратно туда, где зимовали.

Первыми прилетают птицы-разведчики. Фото: Вадим Прокопчук

– Гусей и журавлей называют ближними мигрантами, потому что они не летают далеко. Небольшая часть зимует в Восточной Польше, остальные в районе Германии – Нидерландов. В любой момент они могут как прилететь. Если на днях будет +3 - +8, может появиться стая гусей. Они пролетят над городом, и все начнут радоваться: ура, весна! А если через пару дней наступит мороз, они поднимутся на крыло – и перелетят 300-400 км назад в Польшу.

Что же тогда с каноничными предвестниками весны – грачами и скворцами? Специалист по птицам говорит, что и с ними можно обмануться.

Стая чибисов в небе. Фото: Вадим Прокопчук

– Мы привыкли, что весна – это как на картине Саврасова «Грачи прилетели». Но может случиться так, что люди увидят тех птиц, что зимовали у нас. В районе деревни Турна Большая в Каменецком районе на грачевнике сидит несколько сотен птиц. В небольшом количестве – где-то 5, где-то 15 или 30 птиц – зимовали в городской черте и скворцы. Подлета мигрантов пока не было, – делится орнитолог.

В начале марта мы чаще сможем видеть уток, гусей, журавлей, цапель и чибисов. И хотя орнитологи говорят, что в этом нет сенсации, а пролет птиц над нами еще не значит, что уже точно-точно закончилась зима, все же рекомендуют наблюдать за птицами-разведчиками. Они приносят с собой предчувствие весны!