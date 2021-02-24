В Минске на пределе работают 47% автобусов и 71% троллейбусов: узнали, когда в столице появится новый транспорт

Электробусы - достаточно новый экологический вид транспорта для Минска. Фото: Сергей ГАПОН

Около 47% автобусов, которые курсируют по минским улицам, имеют предельный износ. Практически выработали свой ресурс также 71% троллейбусов и 14% трамваев. В связи с этим была разработана городская программа обновления общественного транспорта.

«В 2020 году 330 автобусов, 150 троллейбусов и 10 трамваев мы планировали закупить, - рассказал начальник отдела организации пассажирских перевозок государственного предприятия «Столичный транспорт и связь» Александр Каптюх. - По итогу же было приобретено 78 автобусов, а также 70 троллейбусов, но все они, что важно, с увеличенным автономным ходом. Согласно заключенным договорам на 2021 год, планируется компенсировать недопоставки минувшего года и приобрести 252 автобуса, 150 троллейбусов, из них 100 - большой вместимости и 50 - особо большой вместимости, а также 9 электробусов тоже большой вместимости».

Электробусы - достаточно новый экологический вид транспорта для Минска. Они успешно работают на многих скоростных автобусных маршрутах. Но у этого транспорта есть своя специфика. Электробус может пройти без зарядки только 10 - 12 километров, потом ему надо 8 - 10 минут для подзарядки на конечной станции. А это значит, что интервал движения этого транспорта на маршруте и будет 8 - 10 минут. Те маршруты, на которых предусмотрен меньший интервал движения, для электробусов пока не годятся.

- Правда, новые модели электробусов, которые вот-вот поступят, будут заряжать ночью в транспортных парках. Они будут иметь запас 150 километров, то есть длительно работать практически без подзарядки, - пояснил Александр Каптюх.

Новые трамваи в прошлом году Минск не приобрел вообще и не собирается приобретать их и нынче.

«Обновление трамваев было заложено в программу потому, что активно обсуждался вопрос создания трамвайной линии из микрорайона Сухарево, но он был отправлен на доработку, - пояснил специалист. - Но хочу сказать, что износ из всех видов общественного транспорта у трамваев самый низкий, только 14%, а срок службы трамвайных вагонов около 30 лет. Для примера: у автобусов только 10».

За последний год столичные транспортники недосчитались пассажиров. Особенно это было заметно в мае, июне, июле. Это связано с отпусками, каникулами, а также с изоляцией и с удаленной работой многих горожан. «В начале лета метрополитен потерял 30 - 33% пассажиропотока, наземный общественный транспорт - 20 - 27%, - подчеркнул Александр Каптюх. - Но в то же время требования санитарных служб по дистанцированию не позволяли сокращать количество транспорта на линиях».