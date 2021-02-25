Коронавирус в Беларуси, последние новости на 25 февраля 2021 года: где и как пройти вакцинацию и когда в мире закончится пандемия

Уже почти год мы живем с коронавирусом Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Скоро исполнится год, как в Беларуси выявили первый случай коронавируса. Наверняка тогда и подумать не могли, сколько проблем принесет пандемия, и насколько станет продолжительной. Почти за год, по официальной статистике, опубликованной Минздравом Беларуси 24 февраля, COVID-19 в республике заразились 281 тысяча 707 человек, из них выписаны уже 271 тыс. 733. За последние сутки число положительных тестов составило 1 тыс. 279, а выписаны 1 тыс. 444 пациента. Как и все предыдущие дни, официальное число умерших в сутки - 9 пациентов.

Где и как получить бесплатную прививку

Все более актуальным становится вопрос, как записаться и где пройти бесплатную вакцинацию от коронавируса в Беларуси. Стало известно, как будет проходить вакцинация, и кому прививку лучше не делать. Например, это те, кто перенес COVID-19 в течение последних 6 месяцев. Нельзя делать прививку в тот момент, когда у пациента наблюдаются симптомы COVID-19. Вакцинация не рекомендована, если пациент перенес грипп или ОРВИ в течение последних двух недель. Кстати, прививки пока не делают беременным и детям до 18 лет.

Третий период подъема «ковида» ожидают менее интенсивным

Тем временем, министр здравоохранения Беларуси заявил, что в республике планируют выпускать по 500 тысяч доз вакцины «Спутник V» в месяц. Также глава ведомства сделал прогноз: наиболее вероятно, что третий период подъема «ковида» будет менее интенсивный, многое будет зависеть от заноса новых штаммов, степени охвата вакцинацией контингентов. Пиневич рассказал, что сейчас количество привитых в стране составляет почти 25 тысяч человек.

Пандемия может закончиться через год

А вот о каком прогнозе рассказали во Всемирной организации здравоохранения: там назвали возможные сроки окончания пандемии коронавируса. В ВОЗ полагают, что вирус и дальше будет распространяться, однако необходимости в ограничениях уже не будет, а закончится пандемия в начале 2022 года.

Перенесшие коронавирус рассказали о последствиях

Что еще нужно знать: медики объявили, что ухудшение качества жизни перенесших COVID-19 может иметь серьезные экономические последствия. Специалисты проанализировали истории болезни 177 человек, большинство из которых перенесли инфекцию легко либо вообще бессимптомно. Оказалось, что свыше 30% участников исследования сообщили об ухудшении качества жизни после COVID-19. Чаще всего респонденты жаловались на утомляемость (13,6%) и потерю обоняния и вкуса (13,6%). Еще 14 человек, в том числе 9 участников, которые перенесли легкое течение инфекции, сообщали о трудностях с выполнением повседневных дел.

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