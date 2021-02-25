Закроют движение трамваев от проспекта Машерова, сделают объезды на Комаровке: как пойдет транспорт при строительстве третьей линии метро в Минске

Третья линия минского метро: долго запрягали, быстро ли построят? Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Строится второй участок, открытой в ноябре минувшего года третьей Зеленолужской линии метрополитена. Это станции «Аэродромная», «Немаршанский сад», «Слуцкий гостинец».

- При согласовании стройплощадок были поставлены требования максимально сохранить действующую в этой части города маршрутную сеть, чтобы не было неудобств и лишних пересадок для минчан, - подчеркнул начальник отдела организации пассажирских перевозок ГП «Столичный транспорт и связь» Александр Каптюх.

При проектировании третьего участка третьей линии метро проводится работа по согласованию стройплощадок станций. Их рабочие названия - «Победителей», «Переспа», «Комаровская» и «Площадь Бангалор».

- Если при строительстве станции «Победителей» совершенно не будет изменен трафик движения транспорта, то при строительстве станционного комплекса «Переспы» (на пересечении пр. Машерова и ул. Кропоткина) на полгода, предположительно с весны-лета 2022 года, планируется закрыть трамвайное движение в сторону ДС «Озеро», - пояснил специалист. За это время предполагается провести на этом участке трамвайного пути капремонт.

Когда будет строиться станция «Комаровская» в связи с плотной застройкой вокруг нее будут организованы односторонние объезды. При этом движение в сторону Зеленого Луга будет осуществляться по ул. Богушевича, а обратное – по ул. Кульман, Кропоткина, Веры Хоружей. Рассматривается и возможность предоставить одну полосу для движения общественного транспорта в прямом и обратном направлении по ул. Богдановича.

При строительстве станции «Площадь Бангалор» предполагается организовать объезды. Но весомого влияния на работу городского пассажирского транспорта строительство третьего участка третьей линии метро не окажет, говорит Александр Каптюх.

В свое время при продлении участков первой и второй линии метрополитена транспортники проводили революцию в работе наземного общественного транспорта. С третьей линией такого не пока не случилось.

- Неразумно было бы довозить всю Курасовщину до «Ковальской слободы», а потом предлагать людям одну остановку доехать до вокзала на метро, - считает Александр Каптюх. - Мы это не сделали, и город нас услышал нас. Но при продлении третьей линии будет проведена существенная реорганизация действующей маршрутной сети наземных видов транспорта.

Транспортники уверены, что даже при сегодняшнем незначительном объеме перевозок на третьей линии, ее открытие позволило снять напряженность на пересадочном узле «Октябрьская» – «Купаловская». А при продлении этой линии и открытии второго и третьего участков нагрузка на пересадочный узел будет минимизирована.

На третьей линии работают метропоезда производства «Штадлер-Минск» - удобные, со сквозными проходами через весь состав, с кондиционерами со снижением параметров уровня шума. Следующее поступления всех вагонов метро в Минске предполагаются также только отечественного производства. Новый вид подвижного состава в скором будущем будет появляться на первой и второй линиях метрополитена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эксперты говорят, что метро для Минска – очень дорого, лучше развивать трамваи. Узнали, так ли это (читать далее)