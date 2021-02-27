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Тканая юбка весит 2,5 кг, рубашка с вышивкой - около 1 кг: как выглядит, сколько стоит и где взять национальный белорусский костюм напрокат

Узнали, кто чаще обращается за старинными нарядами, аккуратно ли носят и как со спросом в пандемию. И примерили, конечно!
Оксана ОСПИЩЕВА
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Простого кроя льняные рубашки наши предки носили каждый день, а вот с красивой вышивкой – по праздникам.

Простого кроя льняные рубашки наши предки носили каждый день, а вот с красивой вышивкой – по праздникам.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Подруга на днях рассказала, что на конкурс чтецов ее дочке-третьекласснице нужен был национальный костюм. Пришлось побегать-поискать. В итоге, обошелся наряд - очень красивый: белая вышитая рубашка, тканная юбочка по колено и оригинальный обруч - примерно в 150 рублей.

А можно ли в Минске взять национальный белорусский костюм напрокат? «Комсомолка» нашла два места с такой услугой. Это Галерея народных ремесел «Славутасць», что в Троицком предместье, и Научно-производственное республиканское предприятие белорусских народных ремесел «Скарбнiца».

В «Славутасцi» есть как аутентичные наряды, которым от 80 до 120 лет, и реконструированные - вышитые и вытканные нынешними мастерицами по образу и подобию сорочек и юбок из прабабушкиных сундуков.

- Залоговая стоимость аутентичного женского костюма (вышитая рубашка, тканая юбка и жилет) - около 300 рублей, еще 25 рублей за день проката, - рассказала директор галереи «Славутасць», искусствовед Елена Спиридонова. - А цена одного такого костюма примерно 2000 рублей. Но, вообще-то, сложно сказать, сколько он вообще может стоить, потому что такие наряды представлены, как правило, в единичных экземплярах.

Взять напрокат национальный костюм примерно втрое дешевле, чем купить.

Взять напрокат национальный костюм примерно втрое дешевле, чем купить.

Фото: Ольга ИВАШЕНКО

- Елена Александровна, не боитесь такие дорогие вещи отдавать незнакомым людям?

- Знаете, национальные костюмы на праздник обычно хотят взять люди, которым это интересно, которые видят в этом ценность и аккуратно, уважительно относятся к старинным вещам. И нам, как правило, возвращают костюм в целости и сохранности, рубашку мы просим постирать или отдать в химчистку - как кому удобно. Юбки, жилеты обычно не пачкают.

Часто костюмы берут на выступления детей в музыкальных школах, кружках, на конкурсах, берут на свадьбы, на дни рождения. Кстати, на свадьбы берут и шляхетские костюмы (у нас есть плащи и головные уборы). Были случаи, что костюмами интересовались и сотрудники посольств зарубежных стран, аккредитованные в Беларуси, брали на акции-представление нашей страны.

- У вас есть вариант одеться в белорусское для всей семьи?

- Да, есть вышитые мужские сорочки. Правда, детский костюм только один, но детские вышиванки недорогие, и их, как правило, родители просто покупают. Стоимость проката мужских сорочек с тканым поясом и брылем и детского костюма тоже 25 руб. У нас есть и реконструированные женские наряды, которые мы покупали специально в центре народных ремесел «Скарбнiца», где со знанием дела повторяют костюмы, которые сотню лет назад были в ходу в том или ином регионе Беларуси.

Облачаясь в одежду, которую носили век назад, чувствуешь себя по-особому защищенной, а все из-за вышивки, которая служила оберегом.

Облачаясь в одежду, которую носили век назад, чувствуешь себя по-особому защищенной, а все из-за вышивки, которая служила оберегом.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Я решила примерить одежды из старинных сундуков и сразу поняла, какие они тяжелые. Тканая юбка весит не менее 2,5 кг, рубашка с вышивкой - около 1 кг. Зато одна из рубашек прекрасно подошла к бордовым штроксовым брюкам.

А что белорусам, которым хочется одеться, как одевались наши предки, предлагают мастера из той самой «Скарбнiцы»?

- Напрокат мы предлагаем костюмы женские (девичьи) и детские стоимостью от 48 рублей, сорочки мужские и блузы женские - от 36, тканые пояса и головные уборы - от 6. Изделия напрокат за эти цены мы предоставляем сроком до пяти дней, - рассказали сотрудники центра. Кстати, его специалисты и ученые Национальной академии наук Беларуси ежегодно ездят в экспедиции. На основе собранных материалов мастера потом выполняют работы по реконструкции традиционных комплексов одежды.

В разных регионах Беларуси для вышивки использовали разные орнаменты. На севере и в центре – чаще всего графические, на юге в орнаменте можно было встретить изображение цветов и птиц.

В разных регионах Беларуси для вышивки использовали разные орнаменты. На севере и в центре – чаще всего графические, на юге в орнаменте можно было встретить изображение цветов и птиц.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ЗНАЙ СВОЕ!

Красным цветом закрывали доступ к телу человека

На самом деле, наши предки, жившие 100 и более лет назад, не носили каждый день богато украшенные вышивкой костюмы.

На каждый день были в ходу льняные, отбеленные одежды, прочные, простого покроя. А уже по особому случаю открывали сундуки. Часто праздничная одежда передавалась по наследству и с любовью от мамы и бабушки. Поэтому энергетика у аутентичных костюмов, как правило, сильная. Это ощущают многие, кому довелось примерить или носить их.

Зимние юбки и жилеты делались на шерстяной основе, верхняя одежда - из овечьих шкур. Летняя одежда, как правило, была льняная.

Вышивка на рукавах, на воротниках, по низу подола не зря делалась именно в этих местах. Красным цветом, цветом оберега, закрывался доступ к телу. Эта функция на народных костюмах существовала не только у славянских народов.

Все чаще на улицах белорусских городов в повседневной жизни можно встретить людей в национальной одежде.

Все чаще на улицах белорусских городов в повседневной жизни можно встретить людей в национальной одежде.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Орнамент белорусский очень интересный. Сейчас его изучают, трактуют. Бывает, что в одном регионе знак трактуется так, в другом несколько иначе. Самый знаменитый и часто употребляемый, наверное, солярный знак, знак солнца, он восьмиконечный. Эти восемь концов указывают на праздники, которые народ отмечал, в том числе солнцестояние, равноденствие. У наших предков часов не было, календарей не было, люди жили, ориентируясь на Солнце и Луну, и эти знаки означали периоды крестьянского быта и праздников.

В Беларуси орнаменты различались по регионам. В большинстве был распространен геометрический орнамент, а вот на юге, юго-западе, на Полесье, ближе к Украине, преобладал зооморфный орнамент, с цветами и птицами.

Какого-то знака в орнаменте было больше у женщин, какого-то - у мужчин. По самотканым одеждам вышивать было сложно, пряденая нить не была идеально ровной и ложилась на кроснах неравномерно. А крестик в узоре делается «под счет», и, чтобы вышивка смотрелась красиво, мастерицам приходилось сбиваться с канвы.

Мало что осталось в сундуках белорусов после войны, потому что многим семьям пришлось продать бабушкины вещи, чтобы прокормиться.

Детские вышиванки на прокат, как правило, не берут, просто покупают.

Детские вышиванки на прокат, как правило, не берут, просто покупают.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Елена Александровна, а как к вам попали старинные наряды?

- Лет 20 тому назад мы решили собрать коллекцию «Из бабушкиного сундука». Что-то приносили наши сотрудники и их родные, что-то мы покупали у мастериц, видя ценность вещи. У нас в коллекции есть и самотканные рушники, и постилки, и подзоры. Предлагали старинные наряды нам и дизайнеры, которые сами занимаются реконструкцией. Хочу отметить, что стойкий интерес к белорусскому костюму возник в стране лет пять назад, и сейчас он на подъеме.

Вышивка по краю рукава была и своеобразным стягивающим манжетом. Этой вышивке более ста лет, кстати, и пуговицы на этой рубашке сделаны вручную.

Вышивка по краю рукава была и своеобразным стягивающим манжетом. Этой вышивке более ста лет, кстати, и пуговицы на этой рубашке сделаны вручную.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

В старинной одежде не страшно в чужой стране

Елена Александровна Спиридонова рассказала случай из своей жизни:

- Когда-то я в национальном белорусском костюме во Франции шла по незнакомому городу, не зная ни этого города, ни языка. И пройти мне надо было из пункта А в пункт Б. Я шла и осознавала, что мне совсем не страшно, я не нервничаю, не переживаю, что заблужусь. На меня оглядывались люди, улыбались, и я была спокойна. Было ощущение защищенности, как будто я в маминых объятьях, и это ощущение - оно меня удивило и порадовало. А была на мне вышитая рубашка, тканая юбка и жилетка, которая, кстати, не только греет, но и стройнит, что для женщины всегда приятно.

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