Тканая юбка весит 2,5 кг, рубашка с вышивкой - около 1 кг: как выглядит, сколько стоит и где взять национальный белорусский костюм напрокат

Простого кроя льняные рубашки наши предки носили каждый день, а вот с красивой вышивкой – по праздникам. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Подруга на днях рассказала, что на конкурс чтецов ее дочке-третьекласснице нужен был национальный костюм. Пришлось побегать-поискать. В итоге, обошелся наряд - очень красивый: белая вышитая рубашка, тканная юбочка по колено и оригинальный обруч - примерно в 150 рублей.

А можно ли в Минске взять национальный белорусский костюм напрокат? «Комсомолка» нашла два места с такой услугой. Это Галерея народных ремесел «Славутасць», что в Троицком предместье, и Научно-производственное республиканское предприятие белорусских народных ремесел «Скарбнiца».

В «Славутасцi» есть как аутентичные наряды, которым от 80 до 120 лет, и реконструированные - вышитые и вытканные нынешними мастерицами по образу и подобию сорочек и юбок из прабабушкиных сундуков.

- Залоговая стоимость аутентичного женского костюма (вышитая рубашка, тканая юбка и жилет) - около 300 рублей, еще 25 рублей за день проката, - рассказала директор галереи «Славутасць», искусствовед Елена Спиридонова. - А цена одного такого костюма примерно 2000 рублей. Но, вообще-то, сложно сказать, сколько он вообще может стоить, потому что такие наряды представлены, как правило, в единичных экземплярах.

Взять напрокат национальный костюм примерно втрое дешевле, чем купить. Фото: Ольга ИВАШЕНКО

- Елена Александровна, не боитесь такие дорогие вещи отдавать незнакомым людям?

- Знаете, национальные костюмы на праздник обычно хотят взять люди, которым это интересно, которые видят в этом ценность и аккуратно, уважительно относятся к старинным вещам. И нам, как правило, возвращают костюм в целости и сохранности, рубашку мы просим постирать или отдать в химчистку - как кому удобно. Юбки, жилеты обычно не пачкают.

Часто костюмы берут на выступления детей в музыкальных школах, кружках, на конкурсах, берут на свадьбы, на дни рождения. Кстати, на свадьбы берут и шляхетские костюмы (у нас есть плащи и головные уборы). Были случаи, что костюмами интересовались и сотрудники посольств зарубежных стран, аккредитованные в Беларуси, брали на акции-представление нашей страны.

- У вас есть вариант одеться в белорусское для всей семьи?

- Да, есть вышитые мужские сорочки. Правда, детский костюм только один, но детские вышиванки недорогие, и их, как правило, родители просто покупают. Стоимость проката мужских сорочек с тканым поясом и брылем и детского костюма тоже 25 руб. У нас есть и реконструированные женские наряды, которые мы покупали специально в центре народных ремесел «Скарбнiца», где со знанием дела повторяют костюмы, которые сотню лет назад были в ходу в том или ином регионе Беларуси.

Облачаясь в одежду, которую носили век назад, чувствуешь себя по-особому защищенной, а все из-за вышивки, которая служила оберегом. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Я решила примерить одежды из старинных сундуков и сразу поняла, какие они тяжелые. Тканая юбка весит не менее 2,5 кг, рубашка с вышивкой - около 1 кг. Зато одна из рубашек прекрасно подошла к бордовым штроксовым брюкам.

А что белорусам, которым хочется одеться, как одевались наши предки, предлагают мастера из той самой «Скарбнiцы»?

- Напрокат мы предлагаем костюмы женские (девичьи) и детские стоимостью от 48 рублей, сорочки мужские и блузы женские - от 36, тканые пояса и головные уборы - от 6. Изделия напрокат за эти цены мы предоставляем сроком до пяти дней, - рассказали сотрудники центра. Кстати, его специалисты и ученые Национальной академии наук Беларуси ежегодно ездят в экспедиции. На основе собранных материалов мастера потом выполняют работы по реконструкции традиционных комплексов одежды.

В разных регионах Беларуси для вышивки использовали разные орнаменты. На севере и в центре – чаще всего графические, на юге в орнаменте можно было встретить изображение цветов и птиц. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ЗНАЙ СВОЕ!

Красным цветом закрывали доступ к телу человека

На самом деле, наши предки, жившие 100 и более лет назад, не носили каждый день богато украшенные вышивкой костюмы.

На каждый день были в ходу льняные, отбеленные одежды, прочные, простого покроя. А уже по особому случаю открывали сундуки. Часто праздничная одежда передавалась по наследству и с любовью от мамы и бабушки. Поэтому энергетика у аутентичных костюмов, как правило, сильная. Это ощущают многие, кому довелось примерить или носить их.

Зимние юбки и жилеты делались на шерстяной основе, верхняя одежда - из овечьих шкур. Летняя одежда, как правило, была льняная.

Вышивка на рукавах, на воротниках, по низу подола не зря делалась именно в этих местах. Красным цветом, цветом оберега, закрывался доступ к телу. Эта функция на народных костюмах существовала не только у славянских народов.

Все чаще на улицах белорусских городов в повседневной жизни можно встретить людей в национальной одежде. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Орнамент белорусский очень интересный. Сейчас его изучают, трактуют. Бывает, что в одном регионе знак трактуется так, в другом несколько иначе. Самый знаменитый и часто употребляемый, наверное, солярный знак, знак солнца, он восьмиконечный. Эти восемь концов указывают на праздники, которые народ отмечал, в том числе солнцестояние, равноденствие. У наших предков часов не было, календарей не было, люди жили, ориентируясь на Солнце и Луну, и эти знаки означали периоды крестьянского быта и праздников.

В Беларуси орнаменты различались по регионам. В большинстве был распространен геометрический орнамент, а вот на юге, юго-западе, на Полесье, ближе к Украине, преобладал зооморфный орнамент, с цветами и птицами.

Какого-то знака в орнаменте было больше у женщин, какого-то - у мужчин. По самотканым одеждам вышивать было сложно, пряденая нить не была идеально ровной и ложилась на кроснах неравномерно. А крестик в узоре делается «под счет», и, чтобы вышивка смотрелась красиво, мастерицам приходилось сбиваться с канвы.

Мало что осталось в сундуках белорусов после войны, потому что многим семьям пришлось продать бабушкины вещи, чтобы прокормиться.

Детские вышиванки на прокат, как правило, не берут, просто покупают. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Елена Александровна, а как к вам попали старинные наряды?

- Лет 20 тому назад мы решили собрать коллекцию «Из бабушкиного сундука». Что-то приносили наши сотрудники и их родные, что-то мы покупали у мастериц, видя ценность вещи. У нас в коллекции есть и самотканные рушники, и постилки, и подзоры. Предлагали старинные наряды нам и дизайнеры, которые сами занимаются реконструкцией. Хочу отметить, что стойкий интерес к белорусскому костюму возник в стране лет пять назад, и сейчас он на подъеме.

Вышивка по краю рукава была и своеобразным стягивающим манжетом. Этой вышивке более ста лет, кстати, и пуговицы на этой рубашке сделаны вручную. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

В старинной одежде не страшно в чужой стране

Елена Александровна Спиридонова рассказала случай из своей жизни:

- Когда-то я в национальном белорусском костюме во Франции шла по незнакомому городу, не зная ни этого города, ни языка. И пройти мне надо было из пункта А в пункт Б. Я шла и осознавала, что мне совсем не страшно, я не нервничаю, не переживаю, что заблужусь. На меня оглядывались люди, улыбались, и я была спокойна. Было ощущение защищенности, как будто я в маминых объятьях, и это ощущение - оно меня удивило и порадовало. А была на мне вышитая рубашка, тканая юбка и жилетка, которая, кстати, не только греет, но и стройнит, что для женщины всегда приятно.