Сегодня, 2 марта огласят приговор журналистке Катерине Борисевич и врачу Артему Сорокину. Вот что известно о процессе

Катерина и Артем с 19 ноября находятся в СИЗО. Суд начался ровно через три месяца, 19 февраля. Фото: Belta via Reuters

В пятницу, 19 февраля суд Московского района начал слушать дело журналиста Tut.by Катерины Борисевич и врача столичной Больницы скоро медпомощи Артема Сорокина. Их задержали три месяца назад. Это случилось после того, как на портале Tut.by вышла статья Катерины, в которой со ссылкой на врача Сорокина сказано, что избитый во дворе на улице Червякова Роман Бондаренко был трезв. Генпрокуратура расценила это как разглашение врачебной тайны, которое повысило напряженность в обществе и «создало атмосферу недоверия к компетентным государственным органам». У родственников умершего парня претензий к врачу и журналистке при этом нет.

Суд сделали закрытым через полчаса после начала процесса

На первое заседание по делу Борисевич и Сорокина пришли больше ста человек. У здания суда и двери зала дежурили сотрудники в штатском. В зал пропустили только близких родственников, журналистов госСМИ (представителей крупных белорусских негосударственных медиа на этот процесс не аккредитовали - в пресс-службе суда сослались на недостаточное количество мест и коронавирус), друзей Катерины Борисевич и Артема Сорокина. Когда их под конвоем заводили в клетку для обвиняемых, люди в коридоре аплодировали, кричали «Катя, мы с тобой!».

В зал пропустили только около 30 человек, остальные остались ждать у двери Фото: Алеся ДОБЫШ

Процесс ведет судья Светлана Бондаренко. Через полчаса после начала слушания по ходатайству прокурора Людмилы Ивененко процесс сделали закрытым «во избежание разглашения охраняемой законом медицинской тайны и данных предварительного расследования». На закрытом процессе не могут присутствовать родственники и друзья – в зале остались только обвиняемые, адвокаты, судья и гособвинитель. С адвокатов взяли подписку о неразглашении – значит, о том, что происходит за закрытыми дверями суда, широкая общественность узнать не сможет.

После первого дня процесса родственники поделились с журналистами впечатлениями от первой за три месяца встречи с Катериной и Артемом: по словам близких, они хорошо выглядят, почти не изменились.

Тем временем люди, которые не попали на процесс до того, как его сделали закрытым, составили жалобу на имя председателя суда о том, что не был организован доступ в зал суда для всех желающих, ее подписали около 70 человек.

Двоюродная сестра Романа Бондаренко - о тексте Борисевич: «Она получила от меня официальное разрешение»

В первый день процесса свидетелем выступила Елена Бондаренко, мама умершего Романа Бондаренко, затем показания давали врачи минской БСМП, которые оказывали помощь Роману Бондаренко. А 23 февраля в суд в качестве свидетелей вызвали редактора портала Tut.by Марину Золотову и двоюродную сестру Романа Бондаренко Ольгу Кучеренко.

- Я рассчитываю на справедливый приговор, надеюсь, что той информации, которую донесут свидетели до суда, окажется достаточно, чтобы оправдать и Артема, и Екатерину. Когда Екатерина опубликовала свою статью, она мне звонила и мы с ней ее согласовывали. Она получила от меня официальное разрешение публиковать эту информацию, - рассказала Ольга.

Редактор портала Tut.by Марина Золотова говорит, что Катерина выполняла свою работу, проверяла информацию.

- Именно это и должен делать любой журналист. Единственные люди, у которых могли возникнуть претензии – близкие Романа Бондаренко. Но с их стороны никаких претензий не было, - цитирует слова Золотовой перед заседанием Tut.by. - Информация о том, что в крови Романа Бондаренко было ноль промилле алкоголя, появилась в телеграм-канал рано утром. Катя ее лишь проверила.

24 февраля, сообщал Tut.by, свидетелей у дверей зала не было – скорее всего, их допрос завершен.

25 февраля состоялось еще одно заседание, а 2 марта стало известно, что в этот день Катерине и Артему огласят приговор, об этом сообщает Tut.by. Оглашение будет открытым, это значит, что на приговоре смогут присутствовать близкие Катерины Борисевич и Артема Сорокина, их друзья и коллеги.

Напомним, Катерине и Артему грозит до трех лет лишения свободы.

В чем обвиняют Катерину Борисевич и Артема Сорокина?

Напомним, 11 ноября во дворе по улице Червякова, который в дни августовских протестов назвали площадью Перемен, был избит неизвестными минчанин Роман Бондаренко. Молодой человек вышел из дома, чтобы узнать, кто и зачем срезает бело-красно-белые ленточки. Парня увезли в РУВД, после он оказался в Больнице скорой медпомощи. Врачи пытались спасти его жизнь, но на следующий день Роман скончался.

13 ноября Следственный комитет опубликовал сообщение, в котором было сказано, что у Бондаренко при первичном осмотре была диагностирована алкогольная интоксикация. В интернете при этом появилась копия документа из больницы, где было указано, что алкоголя в крови Бондаренко не было.

Журналист Tut.by Катерина Борисевич проверила эту информацию и подтвердила ее у врача БСМП Артема Сорокина – на портале вышла статья о том, что у Бондаренко было ноль промилле алкоголя. 19 ноября в Генпрокуратуре завели уголовное дело в отношении журналиста и врача – позже им предъявили обвинения по ч. 3 ст. 178 (Разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия). Возможное наказание – лишение свободы на срок до 3 лет.

18 февраля стало известно, что Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту причинения тяжких травм, повлекших смерть Романа Бондаренко. В официальном сообщении сказано, что «причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко Роману Игоревичу телесных повреждений не установлена».