Коронавирус в Беларуси, последние новости на 27 февраля 2021 года: на новый штамм не дейст извуют вакцины, а в зоопарке заразились животные

Коронавирус пока не отступает - по-прежнему держим дистанцию Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Зима вот-вот закончится, а коронавирус пока не отступает. По информации Министерства здравоохранения Беларуси на 26 февраля, за сутки «ковид» подтвердился еще у 1 тысячи 602 пациентов. А общее число заразившихся за весь период пандемии в Беларуси уже достигло 284,5 тыс. человек. Выздоровели из них 274 тыс. 743 пациента. На прежнем уровне остается число ежесуточных смертей: вот и по последним данным, умерли еще 9 человек с COVID-19. За весь период пандемии Минздрав сообщил об 1 тыс. 957 умерших пациентах с выявленной коронавирусной инфекцией.

В Беларуси начали производить вакцину

Хочется надеяться, что заболевших будет все меньше: в Беларуси произвели первые образцы российской вакцины от коронавируса. «Белмедпрепараты» запускают производство «Спутник V». После получения результатов изучения стабильности первых серий вакцины будет произведена наработка промышленных серий препарата. Кроме того, ведется работа по тестированию технологии полного цикла выпуска «Спутник V» на производственных мощностях в Беларуси. Выпуск вакцины на предприятии «Белмедпрепараты» позволит обеспечить потребность Беларуси в вакцине.

В мире привились уже больше людей, чем заболели

Кстати, в мире от COVID-19 вакцинировались уже в два раза больше человек, чем заболели за пандемию. Число получивших прививку составило уже около 227 миллионов человек по всему миру. Однако в процентном соотношении это всего около 2,9 процента населения Земли. Наибольший процент вакцинировавшийся (75% от общего числа) - это жители восьми государств, с высоким уровнем заболеваемости: США, Китай, Великобритания, Индия, Турция, Израиль, Бразилия и ОАЭ.

Новый штамм вируса, на который не действует вакцина

Есть и тревожные новости: в Нью-Йорке распространяется новый вариант коронавируса, на который не действуют вакцины. Дело в том, что новый вирус содержит мутацию, которая снижает эффективность вакцин и позволяет ему уходить от иммунного ответа. Сейчас в Нью-Йорке на этот вариант коронавируса приходится 27% зафиксированных заражений. Как специалисты решили бороться со штаммом, пока не сообщается.

В Чехии ковидом заразились животные

Еще из печального: в Праге животные в зоопарке заразились от сотрудников COVID-19. Положительный тест выявили у двух львов и самца гориллы. Как болеют животные? Примерно так же, как и люди: индийские львы Джамван и Сухи проявляют признаки небольшой простуды и слегка покашливают, а самец гориллы Рихард выглядит усталым и отказывается от еды. На COVID-19 предполагается проверить и других обитателей зоопарка. Кроме того, специалисты будут выяснять, какой именно тип коронавируса обнаружен у животных.

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