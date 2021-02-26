Коронавирус в Беларуси, последние новости на 26 февраля 2021 года: глава МИД оценил воздействие COVID-19 на торговлю, ученые назвали способ сохранения антител

Смертность от коронавируса в Беларуси не снижается Фото: Алексей БУЛАТОВ

Беларусь в настоящее время находится на 47-м месте по количеству выявленных случаев коронавируса за все время пандемии, свидетельствует сводная статистика Университета Джонса Хопкинса.

По официальным данным Минздрава Беларуси, в республике на 25 февраля за сутки выявлены 1 тысяча 191 случаев COVID-19, выписаны из больниц 1 тысяча 413 пациентов. За минувшие 24 часа скончались девять человек с выявленным коронавирусом.

За все время распространения инфекции в Беларуси выявлено 282 тысячи 898 случаев заболевания, умерли 1948 пациентов, выздоровели 273 тысяч 146 человек.

Коронавирус повлиял на внешнюю торговлю Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава МИД рассказал, как коронавирус повлиял на внешнюю торговлю Беларуси

Во время заседания по итогам работы органов дипслужбы за год министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей констатировал, что 2020-ый год был непростым. Из-за пандемии большинство государств-партнеров республики ввели жесткие ограничительные меры. Произошли, по его словам, и «уход от привычного формата ведения диалога», а также «повсеместное усиление протекционизма».

- Все это привело к снижению экономической активности в глобальном масштабе, – заметил глава МИДа.

Он констатировал, что сокращение объема мировой торговли в прошедшем году ВТО и МВФ оценили в 9,6 процента, однако Беларусь, по его словам, смогла сохранить плотное присутствие на внешних рынках (подробности).

Ситуация с коронавирусом в мире

Тем временем количество умерших за все время пандемии в мире превысило уже 2,5 миллиона. Пятая часть всех жертв коронавируса – жители США. Там умерли 506 тысяч 500 человек.

В топ-3 стран с самым большим числом умерших от коронавируса входят, кроме Штатов, входят Бразилия и Мексика. Беларусь по количеству смертей от COVID-19 в этом списке находится на 150-м месте, согласно данным статистика Университета Джонса Хопкинса (подробности).

Ученые рассказали, как «законсервировать» в организме антитела к COVID-19

Антитела к COVID-19 можно сохранить на более продолжительное время, заявили исследователи. Способ их сохранения назвали геронтологи Владимир Хавинсон и Светлана Трофимова.

Ученые выяснили, что дольше сохранить антитела помогают пептиды тимуса. Эти пептиды естественным путем вырабатываются у молодых людей до 30 лет. Пожилым пациентам, которым вводили пептиды тимуса, удавалось сохранить антитела к коронавирусу на более продолжительный период, чем тем, которые таких пептидов не получали (подробности).

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