«Леди постоянно что-то смотрит на планшете»: звездой TikTok Family А1 стала кошка с тремя лапами

Желающих стать частью новой команды А1 оказалось так много, что в итоге она получилась намного больше, чем планировалось. Роли главных звезд официального аккаунта получили сразу два пушистых блогера – Леди и Семен.

– Мы назвали кошку Леди, потому что когда два года назад дочка принесла ее домой на Рождество с улицы, у нее была сломана лапка и потребовалась операция. Она так стойко и достойно держалась, что имя пришло само, – рассказывает Людмила Михайловна, как любимица появилась в их семье. – У нас всегда много котов, но обычно мы пытаемся их куда-то пристраивать, а Леди решили оставить себе, чтоб она совсем веру в людей не потеряла. Сейчас с нами живут еще два кота, но только Леди постоянно что-то смотрит на планшете или на телевизоре. Поэтому когда к нам приезжала моя старшая дочь Люда, то сняла Леди на видео и отправила на кастинг. То, что мы прошли, стало для нас большой неожиданностью.

А вот Семен уже давно добывает лайки для аккаунтов своих хозяев – Дарьи и Ильи, поэтому они даже не сомневались, что их кот именно тот, которого ищет А1.

– Десять месяцев назад мы решили взять котика по объявлению, – рассказывает пара. – Увидели его и поняли – наш. Он у нас очень активный, и с ним постоянно случается что-то забавное, поэтому мы часто его снимаем или он сам случайно попадает на наши видео. Так что будет весело!

Попал в TikTok Family и 54-летний предприниматель Вячеслав Пилипук – тот самый Санта-хипстер, фото с которым уже традиционно мелькает в лентах соцсетей перед Новым годом, а деньги за эти снимки идут на благотворительность.

– Я занимаюсь социальными проектами для Белорусского детского хосписа, и мне важно обращать внимание общества на вопросы доступа к равным возможностям, показывать, как смотреть на жизнь масштабнее и глубже, поэтому многое из того, что делает А1, мне близко, – говорит Вячеслав. – Это серьезная компания, у которой есть определенные возможности и влияние. К ней обращено немало взглядов, поэтому вместе мы сможем сделать многое для того, чтобы вдохновить инклюзивную часть общества и дать людям мотивацию. Думаю, инклюзивность и социальные проекты будут для меня главными темами.

Для 21-летнего блогера Алексея Ветчинкина итог кастинга – это сбывшаяся мечта.

– Всегда мечтал о медийности, – объясняет он. – И хотя в моих личных аккаунтах уже много подписчиков, работа с таким брендом – совсем другой уровень. Я пишу песни и стихи, а ролики для TikTok начал снимать всего год назад, когда начался карантин: это были танцы, челленджи, смешные видео с младшим братом. Потом появились пародии на «Ералаш», стал обыгрывать все мимикой, менять голоса. То есть я могу снимать все, мне это интересно. Пока меня определили в тинейджерскую группу, на выходных уже едем с ребятами в студию записывать танцы.

Одной из немногих девушек в TikTok Family А1 стала первокурсница университета культуры Ангелина Михалёва.

– Хочу развивать свои творческие способности и продвигать сферу TikTok в Беларуси, – говорит девушка. – Я слежу за трендами, активно веду свой аккаунт. Если мне что-то нравится, обязательно снимаю. Мне нравятся яркие видео, ролики с отрывками фильмов, с разными переходами. Для аккаунта А1 буду снимать ролики про лайфстайл – это мне близко. Даже не верится, что я попала в команду. Думаю, это будет очень интересный опыт, большой карьерный рост для меня и время новых знакомств.

Работу в А1 также получили еще шесть тиктокеров, приславших самые креативные видеоанкеты: Кристина Баранова (22 года), Максим Микулич (17 лет), Михаил Микулич (33 года), Сергей Острожский (21 год), Василий Шафиров (20 лет) и Илья Шевелев (22 года).

Модный, милый, веселый, бесстрашный, борющийся со стереотипами – у каждого героя в TikTok Family А1 будет свой образ и своя тема: интернет, тарифы и услуги, социальные проекты и прочее. Команда уже начала съемки, так что новые ролики в официальном аккаунте компании появятся совсем скоро.