Топ-5 цитат Александра Лукашенко на Олимпийском собрании: передача власти детям, санкции, десант в Токио, спортсмены - патриоты и предатели

Александр Лукашенко выступил на Олимпийском собрании с громкими заявлениями. Фото: БелТА

Летняя Олимпиада в Токио должна были состояться в прошлом году, но из-за пандемии ее перенесли на год. Если планам суждено сбыться, то Игры пройдут с 23 июля по 8 августа. Но события 2020 года в Беларуси повлияли не только на подготовку спортсменов, но и на отношение Международного олимпийского комитета (МОК) к белорусскому спортивному руководству.

«Ладно я, переживу. Но детей вы зачем трогаете?!»

7 декабря президент МОК Томас Бах заявил, что члены исполкома НОК Беларуси временно отстранены от участия в мероприятиях МОК. В список попал не только глава НОК Александр Лукашенко, но также его сын Виктор Лукашенко - как первый вице-президент НОК. Кроме того, приостанавливаются все финансовые выплаты в НОК Беларуси, за исключением тех выплат, которые связаны с подготовкой белорусских спортсменов к Олимпийским играм и их участием в них. Это решение объясняют тем, что НОК Беларуси не защитил спортсменов от «политического преследования», сообщало ТАСС.

На следующий день, 8 декабря, Александр Лукашенко так прокомментировал решение МОК:

"Надо нам обратиться в суд. Пусть Бах (Томас Бах, глава МОК. Прим) и банда расскажут, в чем моя вина, что я свою страну защищаю?! Ну так вы меня поддерживаете в этой политике в подавляющем большинстве, и я защищаю свою страну. Я защищаю вас. За что же меня наказывать, чтобы я не принимал участия в каких-то мероприятиях... Да я 25 лет не принимал в них участия, переживу и дальше! Но зачем же вы так поступаете? И потом, вы что, собрали Международный олимпийский комитет, все страны, сотню с лишним, обсудили эту тему? Боятся из-за ковида высунуть нос из норы!" – цитировало президента belta.by

И еще добавил:

«Ладно я, переживу. Но детей вы зачем трогаете?! Ну какие санкции они ввели? Не приглашать на мероприятия? Я 25 лет к вам не ездил и выдержу, не поеду. Меня больше всего задело - дети. Абсолютно безосновательно».

В свою очередь НОК в своем заявлении оценил решение МОК как предвзятое: «Мы рассматриваем данное решение как политически мотивированное, направленное на оказание давления на руководство белорусского НОК».

Напомним, что Беларусь лишилась права проведения ряда международных соревнований, в частности чемпионата мира по хоккею и чемпионат мира по современному пятиборью. К дальнейшим санкциям в отношении НОК призывает Белорусский фонд солидарности спортсменов, который возглавляет Александра Герасименя.

Вот на таком фоне 26 февраля в Минске прошло Олимпийское собрание НОК.

НОК возглавил Виктор Лукашенко

Главное кадровое решение – президентом НОК стал Виктор Лукашенко, который с 2019 года занимал пост первого вице-президента НОК. До этого, с мая 1997 года, НОК возглавлял Александр Лукашенко.

Должность первого вице-президента решено ликвидировать, а вице-президентом переизбран Виктор Довгаленок – 49-летний олимпийский чемпион-1992 года по гребле на каноэ. Генсек НОК Полина Головина изначально предложила на пост главы НОК две кандидатуры - Александра Лукашенко и Виктора Лукашенко. Президент Беларуси прокомментировал это так:

"Если две кандидатуры предлагалось, для меня это новость. Я думал, что вы с одной выйдете. Я не планировал избираться на очередной срок руководителем Олимпийского комитета. Попрошу вас, если вас это устраивает, передаю вам своего старшего сына. Обещаю, что воровства, коррупции, нецелевого использования денег не будет. И отношение к спортсменам и тренерам будет самое доброе. Что касается меня, я ж все равно никуда не уйду от вопросов спорта", - сказал Лукашенко.

На собрании была принята новая редакция устава НОК, которая предусматривает должность почетного президента. Прозвучало предложение внести кандидатуру Александра Лукашенко на эту должность. Но против был сам Лукашенко: «Не нужно это делать сейчас. Это сделано на будущее, для будущих».

Выступая на Олимпийской собрании Александр Лукашенко рассказал о…

…ТОМ, ПЕРЕДАСТ ЛИ ВЛАСТЬ СТАРШЕМУ СЫНУ...

"Старался делать все для того, чтобы что-то у вас было. Я знал, чем живет спорт. Это моя любовь, это преданность спорту. Думаю, что для вас тоже будет польза. Все-таки сын всегда скажет отцу в любой момент о той или иной проблеме. Думаю, из этого тоже можно извлечь какие-то положительные вещи", - сказал президент.

"И, самое главное, много ж вы слышите разговоров: транзит власти, вот тут сейчас Лукашенко старшему как минимум передаст власть, он будет править в стране. Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок президентом в Беларуси не будет после меня. И Виктор, если вы его изберете, не будет государственным служащим. Он сегодня же будет уволен с должности помощника президента по национальной безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я не давлю на вас и не настаиваю. Это ваш выбор".

…СПОРТСМЕНАХ, КОТОРЫЕ ВЫПРАШИВАЮТ САНКЦИИ...

Лукашенко сказал, что на раскачивание общества известные спонсоры не жалеют денег, и в эту воронку затянуло некоторых спортсменов.

"Тех, кого так заботливо растили наши тренеры в спортивных школах. Тех, кому были созданы абсолютно все условия для совмещения учебы и тренировок в училищах олимпийского резерва и университетах. Тех, кому государство дало возможность заниматься спортом профессионально, не отвлекаясь на бытовые вопросы, - сказал президент. - Наши лучшие врачи бесплатно лечили их от травм. И даже при дисквалификации мы их не бросали. А теперь они стоят в приемных международных организаций, выпрашивая санкции против нашего олимпийского движения, да и страны в целом".

Он подчеркнул, что именно с их подачи Беларусь потеряла чемпионаты мира по хоккею и современному пятиборью, а они - получили свои 30 сребреников, сообщает belta.by.

"Но это мы все переживем. Не думаю, что мы здесь что-то катастрофически потеряли. Скажу одно: на предательстве родины счастья не построишь. Хорошо, бог им судья. На этом закончим эту тему, все вы хорошо с ней знакомы".

В тоже время он отметил:

"Нам есть кем гордиться. Абсолютное большинство спортсменов - настоящие патриоты, которые без остатка отдают свой талант, силы и энергию для побед во имя Отечества".

…БОЕСПОСОБНОМ «ДЕСАНТЕ» В ТОКИО...

"Ожиданий и обещаний, как всегда, много. Пусть олимпийский отбор к Токио еще не окончен, но уже сейчас можно констатировать, что игровые командные виды спорта (за исключение баскетбола три на три) его провалили. Пока нет лицензий в боксе, дзюдо, карате, таэквондо, фехтовании. Ждем большего от борцов, легкоатлетов, стрелков".

"Для спортсменов и тренеров сделано все возможное, и даже более того в этих непростых условиях. Поэтому первоочередная задача на предстоящие месяцы - сформировать боеспособный спортивный "десант" в Токио. Оправдания здесь не принимаются, и быть их вообще не может!».

"Едем в Токио драться. И чем больше жмут на людей, тем большее сопротивление. В этих условиях надо показывать результат, чтобы им доказать, что мы не с Луны свалились".

"Нужен, Сергей Михайлович (глава Минспорта Ковальчук. Прим.), результат. Не дай бог его не будет на Олимпиаде, вы знаете, какой потом будет разговор".

…ВЫСТУПЛЕНИИ ХОККЕИСТОВ, БИАТЛОНИСТОВ И ГАНДБОЛИСТОВ...

Лукашенко выразил недовольство неудачным выступлением хоккейной сборной на турнире в Казахстане.

"Последнее место заняли. А сколько денег стоило съездить туда и обратно? И опять объяснения: вот, вы понимаете, у нас нет детского хоккея". "Слава тебе господи, хоть у "Динамо" выиграли (минское «Динамо победило рижское в чемпионате КХЛ. Прим.). Спасибо", - сказал президент.

"А "чудеса" на последнем чемпионате по биатлону? Я не знаю, чем тут оправдываться".

"Или поехали в Египет, поиграли в гандбол (мужская сборная заняла на чемпионат мира 17-е место среди 32 команд. Прим.). Я не понимаю, как можно вести в 7-8 мячей и потом обвалиться в этот же период и проиграть еще больше".

…ТОМ, ЧТО НАДО БЫТЬ ПАТРИОТАМИ...

"Спорт есть спорт: и так может быть, и эдак. Но покажи, что ты боролся, цеплялся за возможность, чтобы победить. Вот что самое главное. Поэтому нам надо поехать в Токио и показать, что мы нация, если мы на что-то способны. Тренерам и спортсменам хочу посоветовать и попросить: будьте патриотами, чтобы потом не было стыдно. Это не ваша функция бегать по зарубежью и на коленях ползать, копейки просить. А сейчас беглые развернули бешеную драку за границей: денег не хватает. Это же позорище", - констатировал Лукашенко.