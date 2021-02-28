Артист Дашкевич, экс-премьер Кебич, митрополит Филарет, нейрохирург Смеянович: год коронавируса в Беларуси - вспоминаем, кого мы потеряли из-за него

Коллаж из фото с сайта kino-teatr.ru, авторства Павла Мартиника и Святослава Зоркого

28 февраля белорусам официально сообщили о первом случае заражения коронавирусом - тогда еще совершенно непонятной инфекцией. Студент-иранец из БНТУ по имени Парса вернулся с каникул на родине в Беларусь, где, видимо, и заразился ковидом. Почти за год в Беларуси зарегистрировано 285 959 случаев коронавируса, умерли от инфекции 1 966 человек (на 27 февраля). Мы вспомнили лишь несколько имен.

Первая смерть в Беларуси пациента с подтвержденным коронавирусом - Виктор Дашкевич, заслуженный артист страны, актер витебского Национального академического драмтеатра имени Якуба Коласа. Его не стало 31 марта 2020 года.

Актер Виктор Дашкевич Фото: kino-teatr.ru

Родственники рассказывали, что Виктор Николаевич не ездил за границу. А заразился ковидом, предположительно, на репетиции в театре, которому служил почти 47 лет. Дашкевич долгие годы заведовал труппой, а его яркие роли в «Дикой охоте короля Стаха», «Квартете», «Мудрецах», «Чайке», «Сне на кургане», «Ревизоре»…

За жизнь артиста в марте 2020-го боролись в реанимации, но спасти так и не смогли. А через несколько дней после смерти Виктора Дашкевича о нем высказался Александр Лукашенко.

- Жена здорова (она же с мужем жила), дочка здорова. Потому что иммунитет сильный. А он, бедолага, не выдержал. Поступил с тяжелой пневмонией, на ИВЛ лежал, спасали его, - заявил президент.

На похоронах у Дашкевича были только самые близкие, хоронили его в закрытом гробу.

Анатолий Васенда заведовал Летним амфитеатром в Витебске более 25 лет. При нем произошли все этапы трансформации главной площадки «Славянского базара» - от технического переоснащения до появления крыши над зрительскими местами. А впервые Васенда ступил на сцену амфитеатра бас-гитаристом ансамбля «Сябры» на открытии первого фестиваля в 1992 году.

Директор летнего амфитеатра Анатолий Васенда Фото со страницы в Фейсбуке Анатолия Васенды

Умер Анатолий Иванович 24 мая в больнице. Перед тем у него поднялось давление. Сначала его положили в кардиологию, затем перевели в областную больницу, где он находился на аппарате ИВЛ, пишет «Витебский курьер». Спасти Васенду не смогли. Прощание с Анатолием Ивановичем прошло в узком кругу. У него осталось шестеро детей.

4 октября в США от болезни, вызванной коронавирусом, умер историк Борис Клейн. Ему было 92 года. В 1960-е он дружил с писателями Василем Быковым и Алексеем Карпюком. Втроем они были главными гродненскими интеллектуалами, которые в глазах власть имущих выглядели не иначе, как диссидентами.

Историк Борис Клейн Фото из архива Александра Федуты

За инакомыслие их, по советской традиции, травили, хотя и по-разному. Если Быкову в Гродно разбивали окна, давили через компетентные органы, то Карпюка и Клейна в начале 1970-х исключили из КПСС – несмываемое клеймо по тем временам. А Бориса Самуиловича вдобавок лишили кандидатской степени, запретили публиковаться, менять место жительства и активничать в общественной деятельности. Читай: посоветовали не высовываться. В итоге, Клейн стал юрисконсультом на овощной базе – пригодилось первое образование.

Со временем Клейн восстановился в правах, защитил докторскую диссертацию (он исследовал революционные движения Западной Беларуси), стал профессором Гродненского университета. А в 1992-м эмигрировал в США.

- Последнее письмо от него пришло примерно две недели назад, - написал сразу после смерти Клейна в Фейсбуке литературовед Александр Федута, который был причастен к изданию двух последних книг историка. - Он искренне переживал за Беларусь, давал советы, которыми, к сожалению, я не мог воспользоваться, но которые оттого не становились менее верными и трогательными.

9 ноября умер 79-летний народный артист Беларуси, профессор Михаил Дриневский. Больше 40 лет Михаил Павлович был художественным руководителем, главным дирижером и настоящей душой Национального академического народного хора Беларуси имени Цитовича.

Дирижер Михаил Дриневский Фото: ХОР.by

Начался путь Дриневского в музыку с его родной деревни Тонеж в Лельчицком районе. Это о ней говорили: «Ой, не едзь ты, хлопец, ў Тонеж – не заедзеш, а патонеш». По крайней мере, в песнях. Потому-то, наверное, еще 13-летним подростком Михаил возглавил местный хор.

А в 1975-м после смерти создателя главного народного хора страны Геннадия Цитовича именно Дриневский перехватил эстафету руководства коллективом. За 45 лет во главе хора Михаил Павлович сделал сотни обработок народных песен. А наш фольклор, говорят коллеги, он отлично знал и тонко чувствовал.

Живописцу Валерию Шкарубо было 62 года, когда он 19 ноября ушел из жизни. Основное в творчестве Шкарубо – белорусские пейзажи. Его работы хранятся в Национальном художественном музее и в различных собраниях зарубежья. А еще он был одним из немногих белорусских мастеров, кто уже при жизни мог похвастаться галерей своего имени. Ее открыли земляки на родине Валерия Федоровича – в Борисове.

Художник Валерий Шкарубо Фото со странице в Фейсбуке Натальи Шарангович

- Сердце разрывается от этой потери. Валерий Шкарубо был человеком, которого все уважали и любили. Он умел общаться со всеми, был достаточно компромиссным в жизни, но бескомпромиссным в творчестве, - сказала о художнике агентству «Минск-новости» первый зампредседателя Белорусского союза художников Наталья Шарангович. - У него была своя тема, очень сложная манера письма. Он подолгу работал над картинами, выписывал каждую точечку, линию, из которых складывались потрясающие белорусские пейзажи…

6 декабря умер 79-летний белорусский геолог Валерий Винокуров. Несколько десятков лет назад он руководил экспедицией по сбору экспонатов для музея валунов в минском Уручье.

Исследователь и журналист Ирина Климкович и назвала лишь толику его вклада в науку в своем посте в Фейсбуке:

- Гэта сотні дагэтуль невядомых шырокаму колу камянёў, сярод іх унікальныя помнікі геалогіі, гэта камяні з паганскім мінулым — нашымі неверагоднымі легендамі і паданнямі. Кожны з гэтых камянёў ён фіксаваў, пісаў пра іх у сваіх артыкулах і кнігах.

«Спадар Валерый быў вельмі сціплы, ніколі не высоўваўся, не бравіраваў заслугамі, амаль ніколі не даваў інтэрв'ю. Я шукала яго фатаграфію ў iнтэрнэце, і… не знайшла», - добавила Климкович.

9 декабря коронавирус унес жизнь 84-летнего Вячеслава Кебича, первого премьер-министра независимой Беларуси. Вячеслав Францевич находился в больнице, около двух недель за его жизнь боролись врачи. Хоронили Вячеслава Францевича в закрытом гробу.

Первый премьер-министр Беларуси Вячеслав Кебич Фото: Павел МАРТИНЧИК

Как глава правительства он вместе с главой Верховного Совета Станиславом Шушкевичем был тем, кто поставил от Беларуси подписи на Беловежских соглашениях о распаде СССР. А о своих четырех непростых годах премьерства Кебич как-то в сердцах сказал «Комсомолке»:

- Каждая сессия Верховного совета начиналась с «Кебича - в отставку!». И все смотрели телевизор, все привыкли слышать, а затем и повторять: «Кебича - в отставку!»

Кебич и еще пять кандидатов участвовали в первых президентских выборах в Беларуси в 1994 году. В первом туре будущий глава Беларуси Александр Лукашенко набрал 44,82% голосов, Вячеслав Кебич - 17,33%. Во втором туре Лукашенко снова победил первого белорусского премьера, за которого проголосовало 14,17% избирателей.

В июле замминистра иностранных дел Олег Кравченко был назначен послом в США. Это назначение белорусского посла в США было первым за 12 лет. Но Олег Иванович не успел улететь в Америку на новую работу - 25 декабря на 50-м году жизнь Кравченко оборвала коронавирусная инфекция.

Дипломат Олег Кравченко Фото: МИД

Всего он проработал на дипломатической службе более 25 лет: был советником посольства нашей страны в Швеции, уже работал в посольстве в США. Причем в 2008 – 2014-м был временным поверенным в делах Беларуси в Штатах после отзыва посла и понижения статуса дипотношений между странами. После возвращения Олег Кравченко работал в центральном аппарате МИД, а в начале 2017-го стал замминистра. Как сообщал сайт министерства, Олег Иванович был женат. У него осталось трое детей.

Ночью 2 января 2021-го коронавирус унес жизнь академика, доктора медицинских наук, знаменитого нейрохирурга Арнольда Смеяновича. За свою жизнь 82-летний хирург спас множество жизней, оперируя на открытом мозге. Даже на девятом десятке!

Нейрохирург Арнольд Смеянович Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Начав карьеру в Дрибине, отказавшись от теплого места неподалеку от влиятельного тестя – секретаря райкома партии, Смеянович нашел свое призвание в РНПЦ неврологии и нейрохирургии в Минске.

- Любите жизнь, находите красивое во всем. Человек - и мужчина и женщина - созданы для любви. А тот, кто всю жизнь всем недоволен, бурчит без повода, хорошим не кончит, - говорил «Комсомолке» о рецепте своего оптимизма Арнольд Федорович. - Радуйтесь каждой минуте, не отказываясь ни от чего, но знайте меру. Потому что можно иметь хорошие гены, а умереть раньше срока по собственной глупости.

Кстати, каждый год в конце ноября благодаря Смеяновичу отмечал свой второй день рождения рок-музыкант Александр Куллинкович. Именно Смеянович прооперировал его аневризму.

- Когда вскрыли череп и хирург заносил скальпель, чтобы удалить опухоль, стало видно, что она разорвалась, к жизненно важным сосудам потекла струйка крови. И если бы дотекла, наступила бы мгновенная смерть. Арнольд Федорович успел перекрыть доступ и спас меня, - рассказывал «Комсомолке» Куллинкович.

«Величайший человек, глыба. Я упоминаю Арнольда Федоровича во всех своих молитвах», - делился артист.

12 января умер почетный патриарший Экзарх всея Беларуси, герой Беларуси митрополит Филарет. Почти месяц он провел в больнице, боролся с коронавирусом, находился в том числе и на ИВЛ.

Митрополиту было 85 лет. Он руководил Белорусской православной церковью более 30 лет – с января 1990 по декабрь 2013. И это время стало часом ее возрождения в нашей стране. За годы служения Филарета в Беларуси появились десятки новых храмов, возродились уничтоженные в советское время приходы, возрождена духовная семинария в Жировичах, создан Институт теологии БГУ, сделана копия утраченного креста Ефросинии Полоцкой.

В 2009-м, когда выбирали нового патриарха Русской православной церкви после смерти Алексия II, Филарет был одним из трех кандидатов на этот пост. Но взял самоотвод в пользу митрополита Кирилла, – он в последствии и стал предстоятелем церкви.

Также Филарет не раз высказывался за отмену смертной казни в Беларуси, а перед выборами-2020 просил белорусов:

– Призываю каждого из вас к сугубой ответственности перед Богом и потомками. Помните, что мы — одна семья и что брат не должен поднимать руку на брата. Независимо от ваших взглядов и предпочтений — соблюдайте закон, слушайте голос своей совести, будьте людьми.

16 января стало известно о смерти бизнесмена Виктора Терещенко. Информацию о том, что перед смертью Терещенко боролся с коронавирусной инфекцией, подтвердили его близкие порталу TUT.BY

Он был генеральным директором ЗАО "Витэкс", председателем правления СП "Белита". Именно Терещенко в свое время и основал знаменитое предприятие. Виктору Алексеевичу было 82 года.