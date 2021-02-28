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Артист Дашкевич, экс-премьер Кебич, митрополит Филарет, нейрохирург Смеянович: год коронавируса в Беларуси - вспоминаем, кого мы потеряли из-за него

Ровно год назад Минздрав заявил о первом заболевшем коронавирусом в Беларуси. Вспоминаем известных людей, чьи жизни унес COVID-19 или болезни, обострившиеся из-за него
Мария ЭЛЕШЕВИЧМария ЭЛЕШЕВИЧ
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Коллаж из фото с сайта kino-teatr.ru, авторства Павла Мартиника и Святослава Зоркого

Коллаж из фото с сайта kino-teatr.ru, авторства Павла Мартиника и Святослава Зоркого

28 февраля белорусам официально сообщили о первом случае заражения коронавирусом - тогда еще совершенно непонятной инфекцией. Студент-иранец из БНТУ по имени Парса вернулся с каникул на родине в Беларусь, где, видимо, и заразился ковидом. Почти за год в Беларуси зарегистрировано 285 959 случаев коронавируса, умерли от инфекции 1 966 человек (на 27 февраля). Мы вспомнили лишь несколько имен.

Первая смерть в Беларуси пациента с подтвержденным коронавирусом - Виктор Дашкевич, заслуженный артист страны, актер витебского Национального академического драмтеатра имени Якуба Коласа. Его не стало 31 марта 2020 года.

Актер Виктор Дашкевич Фото: kino-teatr.ru

Актер Виктор Дашкевич Фото: kino-teatr.ru

Родственники рассказывали, что Виктор Николаевич не ездил за границу. А заразился ковидом, предположительно, на репетиции в театре, которому служил почти 47 лет. Дашкевич долгие годы заведовал труппой, а его яркие роли в «Дикой охоте короля Стаха», «Квартете», «Мудрецах», «Чайке», «Сне на кургане», «Ревизоре»…

За жизнь артиста в марте 2020-го боролись в реанимации, но спасти так и не смогли. А через несколько дней после смерти Виктора Дашкевича о нем высказался Александр Лукашенко.

- Жена здорова (она же с мужем жила), дочка здорова. Потому что иммунитет сильный. А он, бедолага, не выдержал. Поступил с тяжелой пневмонией, на ИВЛ лежал, спасали его, - заявил президент.

На похоронах у Дашкевича были только самые близкие, хоронили его в закрытом гробу.

Анатолий Васенда заведовал Летним амфитеатром в Витебске более 25 лет. При нем произошли все этапы трансформации главной площадки «Славянского базара» - от технического переоснащения до появления крыши над зрительскими местами. А впервые Васенда ступил на сцену амфитеатра бас-гитаристом ансамбля «Сябры» на открытии первого фестиваля в 1992 году.

Директор летнего амфитеатра Анатолий Васенда Фото со страницы в Фейсбуке Анатолия Васенды

Директор летнего амфитеатра Анатолий Васенда Фото со страницы в Фейсбуке Анатолия Васенды

Умер Анатолий Иванович 24 мая в больнице. Перед тем у него поднялось давление. Сначала его положили в кардиологию, затем перевели в областную больницу, где он находился на аппарате ИВЛ, пишет «Витебский курьер». Спасти Васенду не смогли. Прощание с Анатолием Ивановичем прошло в узком кругу. У него осталось шестеро детей.

4 октября в США от болезни, вызванной коронавирусом, умер историк Борис Клейн. Ему было 92 года. В 1960-е он дружил с писателями Василем Быковым и Алексеем Карпюком. Втроем они были главными гродненскими интеллектуалами, которые в глазах власть имущих выглядели не иначе, как диссидентами.

Историк Борис Клейн Фото из архива Александра Федуты

Историк Борис Клейн Фото из архива Александра Федуты

За инакомыслие их, по советской традиции, травили, хотя и по-разному. Если Быкову в Гродно разбивали окна, давили через компетентные органы, то Карпюка и Клейна в начале 1970-х исключили из КПСС – несмываемое клеймо по тем временам. А Бориса Самуиловича вдобавок лишили кандидатской степени, запретили публиковаться, менять место жительства и активничать в общественной деятельности. Читай: посоветовали не высовываться. В итоге, Клейн стал юрисконсультом на овощной базе – пригодилось первое образование.

Со временем Клейн восстановился в правах, защитил докторскую диссертацию (он исследовал революционные движения Западной Беларуси), стал профессором Гродненского университета. А в 1992-м эмигрировал в США.

- Последнее письмо от него пришло примерно две недели назад, - написал сразу после смерти Клейна в Фейсбуке литературовед Александр Федута, который был причастен к изданию двух последних книг историка. - Он искренне переживал за Беларусь, давал советы, которыми, к сожалению, я не мог воспользоваться, но которые оттого не становились менее верными и трогательными.

9 ноября умер 79-летний народный артист Беларуси, профессор Михаил Дриневский. Больше 40 лет Михаил Павлович был художественным руководителем, главным дирижером и настоящей душой Национального академического народного хора Беларуси имени Цитовича.

Дирижер Михаил Дриневский Фото: ХОР.by

Дирижер Михаил Дриневский Фото: ХОР.by

Начался путь Дриневского в музыку с его родной деревни Тонеж в Лельчицком районе. Это о ней говорили: «Ой, не едзь ты, хлопец, ў Тонеж – не заедзеш, а патонеш». По крайней мере, в песнях. Потому-то, наверное, еще 13-летним подростком Михаил возглавил местный хор.

А в 1975-м после смерти создателя главного народного хора страны Геннадия Цитовича именно Дриневский перехватил эстафету руководства коллективом. За 45 лет во главе хора Михаил Павлович сделал сотни обработок народных песен. А наш фольклор, говорят коллеги, он отлично знал и тонко чувствовал.

Живописцу Валерию Шкарубо было 62 года, когда он 19 ноября ушел из жизни. Основное в творчестве Шкарубо – белорусские пейзажи. Его работы хранятся в Национальном художественном музее и в различных собраниях зарубежья. А еще он был одним из немногих белорусских мастеров, кто уже при жизни мог похвастаться галерей своего имени. Ее открыли земляки на родине Валерия Федоровича – в Борисове.

Художник Валерий Шкарубо Фото со странице в Фейсбуке Натальи Шарангович

Художник Валерий Шкарубо Фото со странице в Фейсбуке Натальи Шарангович

- Сердце разрывается от этой потери. Валерий Шкарубо был человеком, которого все уважали и любили. Он умел общаться со всеми, был достаточно компромиссным в жизни, но бескомпромиссным в творчестве, - сказала о художнике агентству «Минск-новости» первый зампредседателя Белорусского союза художников Наталья Шарангович. - У него была своя тема, очень сложная манера письма. Он подолгу работал над картинами, выписывал каждую точечку, линию, из которых складывались потрясающие белорусские пейзажи…

6 декабря умер 79-летний белорусский геолог Валерий Винокуров. Несколько десятков лет назад он руководил экспедицией по сбору экспонатов для музея валунов в минском Уручье.

Исследователь и журналист Ирина Климкович и назвала лишь толику его вклада в науку в своем посте в Фейсбуке:

- Гэта сотні дагэтуль невядомых шырокаму колу камянёў, сярод іх унікальныя помнікі геалогіі, гэта камяні з паганскім мінулым — нашымі неверагоднымі легендамі і паданнямі. Кожны з гэтых камянёў ён фіксаваў, пісаў пра іх у сваіх артыкулах і кнігах.

«Спадар Валерый быў вельмі сціплы, ніколі не высоўваўся, не бравіраваў заслугамі, амаль ніколі не даваў інтэрв'ю. Я шукала яго фатаграфію ў iнтэрнэце, і… не знайшла», - добавила Климкович.

9 декабря коронавирус унес жизнь 84-летнего Вячеслава Кебича, первого премьер-министра независимой Беларуси. Вячеслав Францевич находился в больнице, около двух недель за его жизнь боролись врачи. Хоронили Вячеслава Францевича в закрытом гробу.

Первый премьер-министр Беларуси Вячеслав Кебич

Первый премьер-министр Беларуси Вячеслав Кебич

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Как глава правительства он вместе с главой Верховного Совета Станиславом Шушкевичем был тем, кто поставил от Беларуси подписи на Беловежских соглашениях о распаде СССР. А о своих четырех непростых годах премьерства Кебич как-то в сердцах сказал «Комсомолке»:

- Каждая сессия Верховного совета начиналась с «Кебича - в отставку!». И все смотрели телевизор, все привыкли слышать, а затем и повторять: «Кебича - в отставку!»

Кебич и еще пять кандидатов участвовали в первых президентских выборах в Беларуси в 1994 году. В первом туре будущий глава Беларуси Александр Лукашенко набрал 44,82% голосов, Вячеслав Кебич - 17,33%. Во втором туре Лукашенко снова победил первого белорусского премьера, за которого проголосовало 14,17% избирателей.

В июле замминистра иностранных дел Олег Кравченко был назначен послом в США. Это назначение белорусского посла в США было первым за 12 лет. Но Олег Иванович не успел улететь в Америку на новую работу - 25 декабря на 50-м году жизнь Кравченко оборвала коронавирусная инфекция.

Дипломат Олег Кравченко Фото: МИД

Дипломат Олег Кравченко Фото: МИД

Всего он проработал на дипломатической службе более 25 лет: был советником посольства нашей страны в Швеции, уже работал в посольстве в США. Причем в 2008 – 2014-м был временным поверенным в делах Беларуси в Штатах после отзыва посла и понижения статуса дипотношений между странами. После возвращения Олег Кравченко работал в центральном аппарате МИД, а в начале 2017-го стал замминистра. Как сообщал сайт министерства, Олег Иванович был женат. У него осталось трое детей.

Ночью 2 января 2021-го коронавирус унес жизнь академика, доктора медицинских наук, знаменитого нейрохирурга Арнольда Смеяновича. За свою жизнь 82-летний хирург спас множество жизней, оперируя на открытом мозге. Даже на девятом десятке!

Нейрохирург Арнольд Смеянович

Нейрохирург Арнольд Смеянович

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Начав карьеру в Дрибине, отказавшись от теплого места неподалеку от влиятельного тестя – секретаря райкома партии, Смеянович нашел свое призвание в РНПЦ неврологии и нейрохирургии в Минске.

- Любите жизнь, находите красивое во всем. Человек - и мужчина и женщина - созданы для любви. А тот, кто всю жизнь всем недоволен, бурчит без повода, хорошим не кончит, - говорил «Комсомолке» о рецепте своего оптимизма Арнольд Федорович. - Радуйтесь каждой минуте, не отказываясь ни от чего, но знайте меру. Потому что можно иметь хорошие гены, а умереть раньше срока по собственной глупости.

Кстати, каждый год в конце ноября благодаря Смеяновичу отмечал свой второй день рождения рок-музыкант Александр Куллинкович. Именно Смеянович прооперировал его аневризму.

- Когда вскрыли череп и хирург заносил скальпель, чтобы удалить опухоль, стало видно, что она разорвалась, к жизненно важным сосудам потекла струйка крови. И если бы дотекла, наступила бы мгновенная смерть. Арнольд Федорович успел перекрыть доступ и спас меня, - рассказывал «Комсомолке» Куллинкович.

«Величайший человек, глыба. Я упоминаю Арнольда Федоровича во всех своих молитвах», - делился артист.

12 января умер почетный патриарший Экзарх всея Беларуси, герой Беларуси митрополит Филарет. Почти месяц он провел в больнице, боролся с коронавирусом, находился в том числе и на ИВЛ.

Митрополиту было 85 лет. Он руководил Белорусской православной церковью более 30 лет – с января 1990 по декабрь 2013. И это время стало часом ее возрождения в нашей стране. За годы служения Филарета в Беларуси появились десятки новых храмов, возродились уничтоженные в советское время приходы, возрождена духовная семинария в Жировичах, создан Институт теологии БГУ, сделана копия утраченного креста Ефросинии Полоцкой.

В 2009-м, когда выбирали нового патриарха Русской православной церкви после смерти Алексия II, Филарет был одним из трех кандидатов на этот пост. Но взял самоотвод в пользу митрополита Кирилла, – он в последствии и стал предстоятелем церкви.

Также Филарет не раз высказывался за отмену смертной казни в Беларуси, а перед выборами-2020 просил белорусов:

– Призываю каждого из вас к сугубой ответственности перед Богом и потомками. Помните, что мы — одна семья и что брат не должен поднимать руку на брата. Независимо от ваших взглядов и предпочтений — соблюдайте закон, слушайте голос своей совести, будьте людьми.

16 января стало известно о смерти бизнесмена Виктора Терещенко. Информацию о том, что перед смертью Терещенко боролся с коронавирусной инфекцией, подтвердили его близкие порталу TUT.BY

Он был генеральным директором ЗАО "Витэкс", председателем правления СП "Белита". Именно Терещенко в свое время и основал знаменитое предприятие. Виктору Алексеевичу было 82 года.

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