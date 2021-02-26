Цинк, селен и другие микроэлементы, которые мы открыли заново во время коронавируса

В пандемию коронавируса люди стали больше обращать внимание на свое здоровье. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ученые разных стран провели исследования о влиянии некоторых микроэлементов на здоровье пациентов с коронавирусом. И сделали практически одинаковые выводы. Так, проведенное в Испании (в барселонской больнице Дель Мар) исследование показало, что уменьшить тяжесть проявлений коронавирусной инфекции помогают цинк и селен.

В регионах Китая с дефицитом селена смертность от коронавирусной инфекции была самой высокой.

Исследованиями роли этих микроэлементов занялись и в России - в Сеченовском медицинском университете. У нескольких сотен пациентов, которые лечились от коронавируса в университетской клинике, проверили концентрацию разных микроэлементов в сыворотке крови. По словам профессора Андрея Свистунова, первого проректора университета, оказалось: у пациентов с низким уровнем цинка и селена болезнь протекала тяжело, а те, чей организм не испытывал дефицита этих микроэлементов, чаще переносили ее легко.

Комментируя эти результаты, ученые отметили важные особенности селена и цинка, которым до коронавируса уделялось не так много внимания.

Антиоксиданты против воспаления и цитокинового шторма

Селен рассматривался чаще всего как антиоксидант для профилактики злокачественных образований, цинк - как микроэлемент, способствующий регенерации тканей и улучшению репродуктивной функции.

Сейчас же исследования, которые проводили ученые разных стран, подчеркнули важную роль обоих микроэлементов в усилении иммунитета и поддержке организма в борьбе с коронавирусом.

Так, селен способствует защите легких и ослаблению воспалительной реакции, в том числе и тяжелейшего ее проявления - цитокинового шторма. А цинк проявил способность угнетать размножение вируса в клетке. По последним данным, цинк при регулярном его поступлении в организм способствует снижению длительности простудных симптомов, распространенности тяжелых пневмоний и смертности от них.

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Почему микроэлементы усваиваются не до конца?

Чтобы восполнить дефицит цинка и селена в организме с максимальным эффектом, надо обратить внимание не только на их дозировку, но и на форму, от которой зависит усвояемость микроэлемента.

Например, многие слышали о хелатной форме макро- и микроэлементов - в таком виде они усваиваются более полноценно и легко. Это существенный плюс для любого возраста, особенно для маленьких детей и пожилых людей, у которых с возрастом может уменьшиться количество желудочной кислоты, что влияет на усвоение минералов. Важно, что в хелатной форме минерал усваивается практически полностью, не вызывая побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта - изжоги, раздражения, диареи. В хелатной форме можно найти многие микроэлементы, в том числе и цинк.

Усвоение селена было той еще сложной задачей, поэтому ученые много экспериментировали, работая над оптимальной формой селеносодержащих препаратов. Различные формы селена поглощаются и усваиваются по-разному. Органические формы лучше усваиваются и работают в организме.

В помощь микроэлементам - витамин D и Омега-3

В «коктейль здоровья», который помогает противостоять вирусам, к цинку и селену медики рекомендуют добавлять витамин D и Омега-3 жирные кислоты.

Витамин D для большинства из нас стал настоящим открытием последних лет, так как с его дефицитом, как оказалось, связано много проблем, вплоть до хронической усталости. А сейчас этот витамин прописан для профилактики и комплексного лечения инфекции COVID-19 в самом ее начале во многих официальных рекомендациях.

Сделано это было после того, как у пациентов с наиболее тяжелым течением коронавируса в ходе систематического анализа исследований был обнаружен дефицит витамина D в организме.

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А вспомните, с чем еще недавно ассоциировались чаще всего жирные кислоты Омега-3? Красота, здоровье, долголетие. Все верно! Омега-3 играют важную роль в физиологических процессах всего организма. Они входят в состав клеточных мембран, участвуют в доставке кислорода к тканям, без них невозможна нормальная работа нервной, сердечно-сосудистой систем.

Медики не зря советуют включать их в ежедневный рацион, чтобы противостоять коронавирусу! Дело в том, что Омега-3 поддерживают и иммунную систему, что важно, пока вы еще не заболели, а также способствуют регрессу воспалительного процесса, помогая человеку уже во время болезни.

И в этом направлении тоже ведется большая исследовательская работа.

Пилотное исследование, проведенное среди 100 пациентов с коронавирусом в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе, показало: чем ниже был у них уровень жирных кислот Омега-3 в крови, тем выше была вероятность летальных исходов.

А недавно одно из крупнейших исследований объявлено университетской клиникой в Осло. Участие в нем примут не менее 70 тысяч человек. Объект исследования - механизм действия рыбьего жира (как натурального источника Омега-3 и витамина D) из печени арктической трески на риск заражения, обмен веществ и состояние сердечно-сосудистой системы у пациентов с COVID-19.