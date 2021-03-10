Соратник Путина, замдиректора Эрмитажа, банкир: кто такой Евгений Лукьянов, которого называют новым послом России в Беларуси

Посол России в Беларуси Евгений Лукьянов. Фото: wikimedia.org

В Государственной Думе России поддержали кандидатуру Евгения Лукьянова в качестве нового посла страны-соседки в Беларуси. Окончательное решение по назначению должен принять президент России Владимир Путин. Предложение по кандидатуре вносит Министерство иностранных дел.

Новый посол России, если Лукьянова назначат, едет к нам из Риги. После того, как его в декабре 2016 года его отправили послом в Латвию, он заявил, что уедет из Риги 7 февраля 2021 года. И вот почему: «Я по темпераменту «летун», Стрелец по знаку зодиака. Меня хватит не больше, чем на 5 лет». Так и случилось.

Евгений Владимирович Лукьянов, который может сменить во главе российского Посольства в Беларуси Дмитрия Мезенцева, родился 10 декабря 1951 года в Ленинграде. В 1974 году окончил ЛГУ по специальности «английский язык и литература». Владеет английским и французским языками. Имеет классный чин действительного государственного советника Российской Федерации 2 класса.

С 1984 г. по 1990 г. на дипломатической работе в МИД СССР, в 1987- 1990 гг. - заместитель Представителя МИД СССР в Ленинграде. В 1990-1991 гг. - заместитель директора музея «Государственный Эрмитаж». В 1991-1993 - проректор Международного института развития и обучения банковской и биржевой деятельности в Санкт-Петербурге. В 1993-2006 гг. - на руководящих должностях в банковской сфере.

В 2006-2010 гг. - начальник департамента, заместитель Полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном Федеральном округе. В 2010-2016 гг. - помощник Секретаря, заместитель Секретаря Совета Безопасности РФ. Женат. Имеет взрослых сына и дочь.

В Беларуси Лукьянову придется проводить другой курс его страны, нежели это было в Латвии. Там чаще речь шла о защите русскоязычного меньшинства, взаимоотношениях с Евросоюзом и НАТО (в стране, которая является их членом) и т.п.

Но в послужном списке Евгения Лукьянова столько разных должностей, в том числе в экономической и политической сфере, что привыкать ему долго не придется. Более того, он давний соратник Владимира Путина.

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