Белый рыцарь из Беларуси, чехол с серпом и молотом, маски и плащи с любым гербом: какие удивительные товары с белорусской символикой продают на AliExpress

Фото: aliexpress.com

Глобальный виртуальный магазин AliExpress с товарами производства Китая и других стран тонко чувствует тренды. На сайте можно найти уйму сувениров с белорусской символикой: государственными гербом и красно-зеленым флагом, бело-красно-белым флагом и гербом «Пагоня». И в этом ничего удивительного, если бы китайские производители не пошли дальше. Они просто соединили разные элементы белорусской символики. Что из этого получилось?

Чаще всего в китайском магазине ищут значки, нашивки, майки с символикой или надписями про Беларусь, чехлы на телефоны и другие мелкие товары.

Популярные запросы со словом Беларусь.

Что подсказывает сайт, если ввести запрос Belarus.

Что же выдает на это интернет-магазин?

Во-первых, предлагает флаги в ассортименте: тканевые разных размеров, маленькие бумажные. Государственный красно-зеленый с орнаментом, а также бело-красно-белый с гербом «Пагоня» или без него.

Можно купить государственный флаг.

Продаются бело-красно-белые флаги разных размеров.

Есть даже флаг в виде плаща! И красно-зеленый, и бело-красно-белый.

Такой же плащ есть и с бело-красно-белым флагом.

Другой популярный и востребованный товар – защитные маски для лица. Тут уж производители продемонстрировали креатив! Маску украсили контуром Беларуси, закрашенным в цвета государственного флага, и гербом «Пагоня».

Как вам такая маска?

Такой же винегрет и на чехлах для телефонов. Орнамент, красно-зеленый флаг, «Пагоня» в различных вариациях. И зачем-то серп и молот.

Совмещенная символика на чехле для телефона.

Красно-зеленый флаг, герб «Пагоня» и орнамент.

Чехлы на телефоны.

Есть еще такие варианты чехлов.

Украшения с белорусской символикой тоже предлагаются на любой вкус. Хочешь – с бело-красно-белым флагом, хочешь – с красно-зеленым. Для неопределившихся – компромиссный вариант.

Есть еще такой вариант браслета.

Как вам такие эксперименты? Купили бы такое?