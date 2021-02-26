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Белый рыцарь из Беларуси, чехол с серпом и молотом, маски и плащи с любым гербом: какие удивительные товары с белорусской символикой продают на AliExpress

Посмотрели почти наш ассортимент крупнейших веб-барахолок
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Фото: aliexpress.com

Фото: aliexpress.com

Глобальный виртуальный магазин AliExpress с товарами производства Китая и других стран тонко чувствует тренды. На сайте можно найти уйму сувениров с белорусской символикой: государственными гербом и красно-зеленым флагом, бело-красно-белым флагом и гербом «Пагоня». И в этом ничего удивительного, если бы китайские производители не пошли дальше. Они просто соединили разные элементы белорусской символики. Что из этого получилось?

Чаще всего в китайском магазине ищут значки, нашивки, майки с символикой или надписями про Беларусь, чехлы на телефоны и другие мелкие товары.

Популярные запросы со словом Беларусь.

Популярные запросы со словом Беларусь.

Что подсказывает сайт, если ввести запрос Belarus.

Что подсказывает сайт, если ввести запрос Belarus.

Что же выдает на это интернет-магазин?

Во-первых, предлагает флаги в ассортименте: тканевые разных размеров, маленькие бумажные. Государственный красно-зеленый с орнаментом, а также бело-красно-белый с гербом «Пагоня» или без него.

Можно купить государственный флаг.

Можно купить государственный флаг.

Продаются бело-красно-белые флаги разных размеров.

Продаются бело-красно-белые флаги разных размеров.

Есть даже флаг в виде плаща! И красно-зеленый, и бело-красно-белый.

Такой же плащ есть и с бело-красно-белым флагом.

Такой же плащ есть и с бело-красно-белым флагом.

Другой популярный и востребованный товар – защитные маски для лица. Тут уж производители продемонстрировали креатив! Маску украсили контуром Беларуси, закрашенным в цвета государственного флага, и гербом «Пагоня».

Как вам такая маска?

Как вам такая маска?

Такой же винегрет и на чехлах для телефонов. Орнамент, красно-зеленый флаг, «Пагоня» в различных вариациях. И зачем-то серп и молот.

Совмещенная символика на чехле для телефона.

Совмещенная символика на чехле для телефона.

Красно-зеленый флаг, герб «Пагоня» и орнамент.

Красно-зеленый флаг, герб «Пагоня» и орнамент.

Чехлы на телефоны.

Чехлы на телефоны.

Есть еще такие варианты чехлов.

Есть еще такие варианты чехлов.

Украшения с белорусской символикой тоже предлагаются на любой вкус. Хочешь – с бело-красно-белым флагом, хочешь – с красно-зеленым. Для неопределившихся – компромиссный вариант.

Есть еще такой вариант браслета.

Есть еще такой вариант браслета.

Как вам такие эксперименты? Купили бы такое?

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