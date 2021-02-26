«Депутаты поддерживают»: будет ли в Беларуси объявлен выходной в новый праздник - День народного единства

Белорусам предложили две даты праздника на выбор - 17 сентября или 14 ноября. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Белорусские власти объявили 2021-й Годом народного единства. Это произошло на фоне ситуации в обществе после президентских выборов 2020 года и последовавших за ними протестов. А на прошедшем 11 и 12 февраля Всебелорусском народном собрании тему подняли в новом ракурсе. Ректор Академии управления при Президенте, экс-директор Института истории Национальной академии наук Вячеслав Данилович предложил отмечать в стране День народного единства.

Уже 4 февраля 2021-го правительство своим постановлением поручило Мининформу и Академии наук до 1 марта проработать вопрос об учреждении нового государственного праздника. А 25 февраля предложили белорусам выбрать одну из двух дат на сайте Всебелорусского народного собрания.

Первый вариант - 17 сентября. В этот день в 1939 году начался освободительный поход Красной армии, в результате которого произошло объединение Западной Беларуси и БССР. Второй вариант - 14 ноября, когда Западную Беларусь приняли в состав Советской Беларуси официально.

«Комсомолка» решила узнать, этот день будет просто государственным праздником (как, например, 23 февраля) или выходным праздничным днем (как 8 Марта или День народного единства в России, который взяли за пример).

– Решением будет принято в ближайшее время, сейчас идет дискуссия. За февраль-март мы должны разобраться, думаю, успеем до открытия весенней сессии парламента (2 апреля 2021 года – Ред.), – говорит депутат Палаты Представителей Олег Гайдукевич. – Решать этот будет правительство, но депутаты имеют право высказывать свое мнение. И я знаю, что многие депутаты поддерживают объявление его выходным днем. Я также буду настаивать, чтобы этот день был выходным – ведь иначе ощущения праздника просто нет. Это должен быть такой же важный праздник, как День Независимости. Кроме того, еще идет дискуссия по дате. Я за 17 сентября, ведь день единения Беларуси – важная дата.

А КАК У НИХ?

В России День народного единства отмечается с 4 ноября 2005 года и является выходным днем. Что примечательно, против введения праздника выступили именно коммунисты Думы, ведь этот день стал выходным, а 7 ноября, День Октябрьской революции, отмечаться перестал. Многие эксперты, в том числе авторитетный британский еженедельник The Economist, связали введение праздника с реакцией российских властей на недавнюю оранжевую революцию в Украине.

КСТАТИ

На Всебелорусском народном собрании-2021 председатель Коммунистической партии Беларуси Алексей Камай предложил праздновать 16 июля День партизана и подпольщика, потому что в этот день в 1944 году в Минске состоялся парад партизан.