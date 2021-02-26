Вся правда о коронавирусе, гормонах роста и «альфонсах наших клеток»: наш топ-3 книг

Вся правда о коронавирусе! Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Коронавирус. Инструкция по выживанию»

«Коронавирус. Инструкция по выживанию». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Коронавирус еще не один год будет жить рядом с нами, а врага, как говорится, надо знать в лицо. Ведущие иммунологи, инфекционисты, эпидемиологи, специалисты ВОЗ рассказали о нем много интересного. Информация достоверная, доступно изложена - и никаких фейков! Кто в группе риска и есть ли у этих людей шанс защититься от коронавируса? Работают ли методы народной медицины в борьбе с ковидом? Есть ли смысл носить маску? Правда ли, что COVID-19 - бактериологическое оружие, и какое отношение имеет к нему клан Ротшильдов? Когда коронавирус наконец оставит нас в покое? На вопросы, которые волнуют каждого из нас, отвечают компетентные эксперты. Так что это практически настольная книга для тех, кто хочет объективно оценивать опасность нового вируса.

Владимир Губарев

«Академики против вирусов»

Владимир Губарев. «Академики против вирусов». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Автор книги, научный журналист и писатель, общался с крупнейшими учеными, которые рассказали много интересного о вирусах - этих загадочных микроорганизмах, способных в корне изменить нашу жизнь. А еще о том, сможет ли наука поставить их на место и чем чреват прогресс. Вы знали, что легенда футбола Месси был настолько низкорослым, что до 167 сантиметров его подтянули с помощью гормонов роста? А как врожденное отсутствие щитовидной железы и связанное с ним слабоумие предотвращают еще до рождения ребенка? Об исправлении «человеческих погрешностей» с помощью гормонов много любопытного рассказал академик Иван Дедов, руководитель Московского эндокринологического центра.

Любители научной фантастики с удивлением узнают, какие полеты фантазии людей стали сегодня реальностью, в интервью с академиком Михаилом Пирадовым. Он развивает новое направление в неврологии, которое делает невозможное возможным: через день после инсульта пациенты начинают двигательные тренировки, мозг включает резервные возможности, а обездвиженные люди управляют инвалидными колясками силой мысли.

Екатерина Маслова, нутрициолог

«Просто про иммунитет»

Екатерина Маслова. «Просто про иммунитет». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тот самый счастливый случай, когда грамотный специалист способен доступно, популярно и даже увлекательно рассказать о сложных вещах. Одни только остроумные и точные определения автора обещают увлекательное чтиво: вирусы она называет альфонсами наших клеток, моноциты - спецназом наших клеток, костный мозг - кузницей кадров для нашего иммунитета. Так же легко и понятно нам рассказывают о простых и доступных методах укрепления иммунитета. А насколько он у вас сильный, легко будет понять с помощью теста, который вы найдете в этой книге и пройдете самостоятельно. Особо ценная часть этой книги - рецепты вкусных блюд и напитков для укрепления иммунитета. Лимонное эскимо, биточки из молодой крапивы и булгура, пряный кускус, острый лимонад и т. д. - ничего сложного, но как изысканно, свежо, а главное - актуально, учитывая, что впереди весна с неизбежным авитаминозом и упадком сил!

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