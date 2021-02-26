Теперь Виктор Лукашенко – президент НОК, а в его исполком вошли Басков, Черкашина, Цилинская, Зубрилова

Первое заседание НОК под руководством Виктора Лукашенко. Фото: noc.by

26 февраля Олимпийское собрание НОК избрало не только нового президента, но и проголосовало за обновленный состав исполкома НОК.

В его составе 11 человек: Виктор Лукашенко (президент), Дмитрий Довгаленок (вице-президент, олимпийский чемпион в гребле на каноэ), Андрей Барбашинский (олимпийский чемпион по гандболу), Дмитрий Басков (председатель Федерации хоккея Беларуси), Александр Богданович (олимпийский чемпион в гребле на каноэ), Александр Бут-Гусаим (директор минского стадиона «Динамо»), Елена Зубрилова (многократная чемпионка мира по биатлону), Ирина Малеваная (директор «Республиканского научно-практического центра спорта»), Денис Мужжухин (директор «Национального антидопингового агентства»), Любовь Черкашина (призер чемпионатов мира и Олимпиады по художественной гимнастике) и Наталья Цилинская (многократная чемпионка мира по велоспорту, бронзовый призер Олимпиады).

По информации пресс-службы НОК, на своем первом заседании исполком рассмотрел вопросы хозяйственной деятельности и утвердили изменения локальных правовых актов.

Напомним, главное кадровое решение Олимпийского собрания 26 февраля 2021 года – президентом НОК стал Виктор Лукашенко, который с 2019 года занимал пост первого вице-президента НОК. До этого, с мая 1997 года, НОК возглавлял Александр Лукашенко.

На собрании была принята новая редакция устава НОК, которая предусматривает должность почетного президента. Прозвучало предложение внести кандидатуру Александра Лукашенко на эту должность. Но против был сам Лукашенко: «Не нужно это делать сейчас. Это сделано на будущее, для будущих».

Как Виктор Лукашенко стал президентом НОК и что об этом сказал Александр Лукашенко - читайте тут.