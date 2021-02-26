Рассчитано на 42,5 тысячи захоронений – в том числе колумбарных и газонных: 2 марта в Минске открывается новое кладбище «Лесное»

Первые захоронения в землю на новом кладбище "Лесное" будут проводится со 2 марта. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Новый городской некрополь, кладбище «Лесное», которое планировали открыть еще в начале лета 2020 года, заработает с начала марта 2021-го. Его общая площадь более 25 гектаров и расположено оно в 10 км от станции метро «Могилевская». Кладбище рассчитано на 42,5 тысячи разных захоронений. В том числе речь и о колумбарных стенах, которые были запланированы в проекте, а не достраивались в процессе, как на других столичных некрополях. Будут здесь и участки газонных захоронений, которые в последние годы пользуются у минчан большим спросом.

- Первая очередь строительства - это колумбарные стены, ограждения, подвод света, воды, разбивка секторов, закончена, - рассказал замдиректора Спецкомбината КБО Сергей Тур. - Пока там предлагаются только участки для двухместных захоронений. В перспективе построим еще административное здание, возведем колумбарные стены, хозпостройки, дороги, парковки, въездную группу.

С начала марта на кладбище «Лесное» будет ходить автобус №178 Э с автостанции «Авозаводская».

– Время поездки займет около 20 минут, всего в день будет пока организовано пять рейсов, первый примерно в полвосьмого утра, последний с кладбища в районе 17 часов, - подчеркнул Сергей Тур.

КСТАТИ

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Кладбище «Лесное» – участок для двухместного захоронения с 1 марта 2021 года

Кладбище «Западное» – участок для двухместного захоронения – участок для четырехместного захоронения – участок для газонного захоронения – участок для почетного захоронения, для захоронения лиц, имеющих заслуги перед государством и обществом

Кладбище «Колодищи» – колумбарный стакан в горизонтальном колумбарии, для захоронения урн с прахом (пеплом) в землю – участок для почетного захоронения, для захоронения лиц, имеющих заслуги перед государством и обществом

Кладбище «Восточное» – нишу в колумбарной стене для захоронения урн с прахом (пеплом) – нишу в колумбарной стене для захоронения урн с прахом (пеплом), для захоронения лиц, имеющих заслуги перед государством и обществом – участок для почетного захоронения, для захоронения лиц, имеющих заслуги перед государством и обществом

Кладбище «Северное – 1» – колумбарный стакан в горизонтальном колумбарии, для захоронения урн с прахом (пеплом) в землю – участок для почетного захоронения, для захоронения лиц, имеющих заслуги перед государством и обществом

Минский крематорий – нишу в колумбарной стене для захоронения урн с прахом (пеплом)

Кладбище «Петровщина» – нишу в колумбарной стене для захоронения урн с прахом (пеплом)

Кладбище «Чижовское» – нишу в колумбарной стене для захоронения урн с прахом (пеплом)

Кладбище «Михановичи» – участок для почетного захоронения, для захоронения лиц, имеющих заслуги перед государством и обществом.

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