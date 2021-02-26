Новый КоАП, штрафы за пьяную езду вдвое выше, ограничение роста цен на ряд лекарств: что изменится в Беларуси с 1 марта 2021 года

С 1 марта существенно увеличиваются размеры штрафов за некоторые виды правонарушений Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Первый день каждого месяца приносит в жизнь белорусов изменения: меняются цены, тарифы, вступают в силу те или иные правила. Мы собрали основные нововведения, которые случатся, начиная с 1 марта 2021 года.

ВСТУПАЮТ В СИЛУ НОВЫЕ КОДЕКСЫ - УВЕЛИЧИВАЕТСЯ РАЗМЕР ШТРАФОВ

Изменения в законодательства касаются всех без исключения. Так, с 1 марта начинают действовать новые нормы КоАП (Кодекса об административных правонарушениях) и ПИКоАП (Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях). Это значит, что изменяется ответственность и размеры штрафов.

Из самого важного: новыми правилами установлен минимальный размер штрафа для физического лица - 0,1 базовой величины. Она, напомним, сейчас составляет 29 рублей.

Среди прочего существенно вырастут штрафы за использование незарегистрированной символики. Так, к примеру, за флаг, вывешенный, скажем, на балконе или окне можно получить до 580 рублей штрафа. Штраф до 100 базовых может ожидать участников несанкционированных мероприятий, такая же санкция (до 2900 рублей) предусмотрена за публичные призывы к неразрешенным пикетированиям или шествиям.

«ПЬЯНАЯ » ЕЗДА СТАНЕТ ЕЩЕ ДОРОЖЕ

С 1 марта серьезно ужесточатся наказания за вождение в нетрезвом виде – штраф вырастет в два раза – до 200 базовых величин (5800 рублей), кроме того увеличивается срок лишения водительского удостоверения - с трех до пяти лет.

Здесь надо пояснить, что в связи с изменениями, внесенными в КоАП, с 1 марта нетрезвых водителей «разделят» на две категории. Слабая степень опьянения - до 0,8 промилле - подразумевает штраф в размере до 2900 рублей и лишение прав на три года. Опьянение свыше 0,8 промилле будет трактоваться сильным, а вождение в таком виде повлечет за собой наложение штрафа вплоть до 200 базовых плюс лишение прав сроком на пять лет.

ОГРАНИЧАТ ЦЕНЫ НА НЕКОТОРЫЕ ПРОДУКТЫ И ЛЕКАРСТВА: НЕ БОЛЕЕ 0,2% В МЕСЯЦ

По решению правительства с 1 марта цены на социально значимые товары будут почти заморожены: повышать их можно будет не более, чем на 0,2% в месяц. Как сообщалось, вводятся подобные ограничительные меры для «стабилизации ценовой ситуации на социально значимые товары первой необходимости и насыщения ими потребительского рынка».

Всего в перечне 62 товара: овощи, мясо, крупы, «молочка», туалетная бумага, подгузники и многое другое. Отдельным списком - из 50 позиций - идут лекарства, главным образом это антибиотики, успокоительные и жаропонижающие средства. К слову, «Комсомолка» поинтересовалась у экспертов, какие последствия могут иметь такие достаточно жесткие ограничения.

СИГАРЕТЫ ТРАДИЦИОННО ПОДОРОЖАЮТ

Производители и поставщики сигарет могут пересматривать цены на свою продукцию. Правом этим они пользуются с завидной периодичностью - ценник в сторону увеличения изменяется ежемесячно. С 1 марта 2021 года цены на сигареты тоже подрастут – в среднем, от 3 до 10 копеек за пачку.

ЗАПРЕТЯТ ЛОВИТЬ ЩУКУ

В связи с нерестом щуки с 1 марта вводится запрет на вылов этой рыбы. Вне закона подобная «рыбалка» будет вплоть до 15 апреля. В Государственной инспекции охраны животного и растительного мира, предупреждают: рейды по водоемам будут проводиться каждые сутки. Что касается штрафов, то они, объективно говоря, «кусаются» : одна незаконно пойманная рыбка обойдется в ни много ни мало в 261 рубль (9 базовых). И это - не предел: нарушитель может получить штраф вплоть до 870 рублей (30 базовых).

БЕЛОРУСЫ СМОГУТ ПОЛЕТЕТЬ В ГРУЗИЮ И, ВОЗМОЖНО, В ТУРКМЕНИСТАН

Власти Грузии внесли Беларусь в список государств, граждане которых могут въехать в эту страну. С 1 марта для этого необходим будет предъявить отрицательным результатом тест на коронавирус. Уже целый год - с марта 2020 года - самолеты авиакомпании Белавиа не летали в Туркменистан. Причина - запрет властей этой страны, связанны с пандемией коронавируса. Разговоры о возобновлении полетов периодически возникают: в январе сообщалось о том, что рейсы отложены до 1 марта.

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