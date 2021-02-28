Коронавирус в Беларуси, последние новости на 28 февраля 2021 года: в стране обнаружили три разных варианта коронавируса, российскую вакцину начали производить на «Белмедпрепаратах».

По последним данным, в Беларуси заболели 285 959 человек. Прирост за сутки в этот раз 1 459 человек. Это достаточно средняя за последнее время цифра. Число смертей от коронавируса вполне стандартное – девять человек, а за все время распространения COVID-19 умерли - 1 966 человек. Количество выздоровевших за сутки – 1 491 человек. Также минздрав сообщил и о количестве сделанных тестов: 4 879 018 за все время, в том числе 17 780 за прошлые сутки.

Ситуация в мире понемногу улучшается. Количество суточных заражений опустилось до уровня конца октября, правда, в последнее времия немножко подрлсло. Количество ежедневных смертей снизилось до уровня ноября прошлого года. Кажется, что пик смертей уже позади, но никто не знает, что будет впереди. В мире от ковида уже умерли 2,53 миллиона человек. Больше всего – в США, Бразилии, Мексике, Индии, Англии, Италии, Франции и России. Ситуация у наших соседей тоже печальная: в Польше от ковида уже умерли 43 656 человек, в Литве – 3 234. в Латвии – 1 614, в Украине – 25 893 человека.

В Беларуси обнаружено три разных варианта коронавируса

- Согласно полученным данным, в стране выявлено три основных генетических варианта вируса - G, GR, GH. При этом практически половина всех случаев связана с вариантом GH, - рассказала кандидат медицинских наук, заведующая лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний Наталья Шмелева. - Проводится мониторинг изменчивости вируса, анализируются спектр и частота появления мутаций в геноме вируса. Сегодня получены приоритетные данные о широком распространении варианта, впервые зарегистрированного в Беларуси в апреле 2020 года.

Белорусские эксперты первыми в СНГ начали исследовать количество вируснейтрализующих антител у доноров антиковидной плазмы

Специалисты РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий с 26 февраля первым в СНГ начали исследовать количество вируснейтрализующих антител у доноров антиковидной плазмы. «Исследование по количественному определению антител класса IgG к S антигену возбудителя коронавирусной инфекции – SARS-CoV-2 позволит точно стандартизировать качество иммунной плазмы анти-COVID-19 с высоким титром специфического IgG к SARS-CoV-2», – говорится в сообщении.

Кроме того, такой метод позволит точно оценивать напряженность иммунитета по вируснейтрализующим антителам против белка вируса SARS-CoV-2 у переболевших или привитых людей.

В Беларуси произвели первые образцы российской вакцины от коронавируса

О начале старта объявил министра здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич. Российский фонд прямых инвестиций, АО «Генериум» и крупнейшее фармацевтическое предприятие Беларуси «Белмедпрепараты» запускают производство первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса «Спутник V».

Первые валидационные серии вакцины «Спутник V» уже произведены.

На площадках предприятия «Белмедпрепараты» по переданной российской компанией «Генериум» технологии сегодня проводится процедура розлива первых валидационных серий вакцины для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). После получения результатов изучения стабильности первых серий вакцины Спутник V будет произведена наработка промышленных серий препарата. Кроме того, ведется работа по тестированию технологии полного цикла выпуска «Спутник V» на производственных мощностях в Беларуси. Выпуск вакцины на предприятии «Белмедпрепараты» позволит обеспечить потребность Беларуси в вакцине.

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