Коронавирус в Беларуси, последние новости на 1 марта 2021 года: Беларусь разрабатывает свою вакцину, ученые объясняют, есть ли у нас коллективный иммунитет

Последние новости о коронавирусе на 1 марта 2021. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Согласно последней статистике Минздрава, к концу февраля общее число заболевшим коронавирусом приблизилось к отметке в 290 тысяч. А точнее, за все время распространения ковида в Беларуси им переболели 287 306 человек.

За последние сутки число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось на 1 347 человек. Выздоровели 1 761 человек, умерли за сутки 10 пациентов. А всего пандемия унесла жизни 1 976 человек.

В мире ситуация с коронавирусом нестабильная. В Израиле во всю идет вакцинация, а в Италии тем временем ужесточили карантинные меры. Некоторые регионы правительство отметило как красную зону. Это значит, бары и рестораны будут закрыты, также могут вводиться ограничения на перемещение граждан и даже запрет на выезд из города. Санитарный надзор, в частности, ужесточают в Милане и Турине, а также в регионах Молизе и Базиликата в центре и на юге Италии.

В Беларуси разрабатывают собственную вакцину от коронавируса

Об этом белорусские ученые заявляли и раньше, но сейчас подтверждают: работа ведется. Разработкой вакцины занимаются РНПЦ эпидемиологии и микробиологии совместно с учреждениями Национальной академии наук Беларуси. Пока же вакцина в ограниченном количестве поступает из России.

К концу зимы 2021-го коллективный иммунитет еще не сформировался

Ученые высказались насчет коллективного иммунитета. Он формируется, когда переболеют около 70% населения и когда начнется массовая вакцинация. Коллективный иммунитет означает, что вирус будет не опаснее, чем любое сезонное заболевание.

– Иммунная прослойка формируется за счет циркуляции возбудителя и вызываемого им бессимптомного или симптомного течения, а также благодаря вакцинации. В настоящее время достаточного коллективного иммунитета еще нет. Таким образом, если не будут соблюдать меры предосторожности, то нельзя исключить вероятность третьей волны (пандемии - Прим.), – объясняет Наталья Шмелева, кандидат медицинских наук и завлабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний.

Год с коронавирусом: кого мы потеряли

Год назад Минздрав Беларуси заявил о первом случае заболевания вирусом COVID-19. Пациентом стал студент-иранец. Он легко перенес заразу и быстро поправился. С тех пор в Беларуси вирусом заразились почти 290 тысяч человек. По данным на 28 февраля, ковид унес жизни почти 2000 жителей нашей страны. Мы вспомнили имена лишь некоторых. Например, если бы не коронавирус, с нами, возможно, еще остались бы митрополит Филарет, экс-премьер Кебич, артист Дашкевич, нейрохирург Смеянович и другие выдающиеся белорусы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Министр здравоохранения Беларуси: Планируем выпускать по 500 тысяч доз вакцины «Спутник V» в месяц. Вторая волна постепенно затухает, к третьей волне следует готовится (читать далее)

Польша заявила о третьей волне коронавируса: пик ожидают в марте – распространяются мутации COVID-19. В Польше ограничения будут вводиться в регионах, где больше всего заболевших (читать далее)

Цинк, селен и другие микроэлементы, которые мы открыли заново во время коронавируса. COVID-19 заставил людей пересмотреть взгляды на многие вещи. В том числе и на привычные витамины и минералы (подробности).