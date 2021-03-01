Топ-10 изменений в КоАП с 1 марта 2021 для соседей, подростков, водителей, протестующих: что надо знать белорусам о новом Административном кодексе

В Беларуси обновили административный кодекс - суд сможет наказывать по-новому Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

С понедельника, 1 марта, в Беларуси вступил в силу обновленный Кодекс об административных правонарушениях. «КП» выбрала 10 самых важных новинок в КоАП - о чем нужно знать, чтобы не попасть под штраф или сутки ареста.

1. С шумными соседями отныне разбираются не коммунальники, а милиция. За действия, которые нарушают покой других людей в доме, создают шум и вибрацию с 23 до 7 часов наказание осталось прежнее: от 2 до 10 базовых величин (от 58 до 290 рублей). За второе такое нарушение в течение года штраф вырастет: минимум - 10 базовых (290 рублей), максимум - 30 (870 рублей).

Отдельным пунктом статьи вынесли наказание за проведение работ в квартире в выходные и праздники, будни с 19 до 9: теперь за звуки дрели в неположенное время соседа могут наказать штрафом от 4 до 10 базовых (116 - 290 рублей).

Зато уменьшились штрафы за самовольную перепланировку: с 1 марта штраф за это составит 10-30 базовых (290 - 870 рублей), а не 30-50 (870 – 1450), как было раньше. Вести административные процессы по этим делам будет не ЖКХ, а милиция.

2. Подростков могут обязать извиниться перед потерпевшим, штрафовать будут меньшими суммами. Для подростков, которые зарабатывают сами, существенно снизили сумму возможного штрафа: теперь максимальный его размер - 2 базовые вместо 50. Если ни зарплаты, ни стипендии нет, к подростку могут применить «меры воспитательного воздействия»: это значит, что молодому человеку разъяснят закон, обяжут извиниться перед потерпевшим, на срок до 30 суток могут запретить приходить в определенные места, обязать находиться по вечерам дома.

По новому КоАП, привлечь к административной ответственности молодых людей возраста 14-16 лет можно только по 6 статьям: умышленное причинение телесного повреждения, оскорбление, мелкое хищение, умышленное уничтожение или повреждение имущества, жестокое обращение с животными, мелкое хулиганство.

3. Снизили нижний предел штрафа за занятие проституцией. Изменения коснулись только второй части этой статьи: если человека поймают за занятием проституцией второй раз за год, ему грозит штраф от 20 до 30 базовых величин (580 - 870 рублей) или административный арест. В прошлом кодексе суммы штрафа были больше: от 30 до 50 базовых (870 - 1450 рублей), а к административному аресту добавился и новый вид наказания - общественные работы.

4. «Письма счастья» за неправильную парковку и 5 лет без прав за пьяную езду. Приходить по почте штрафы из ГАИ теперь будут не только за скорость, но и за неправильную парковку, проезд на красный, отсутствие техосмотра или страховки. Дело в том, что в новом Кодексе прописаны наказания, зафиксированные камерами. Однако пока техническая база не позволяет фиксировать все нарушения - например, отсутствие техосмотра.

А за вождение в нетрезвом виде штраф увеличат до 200 базовых (5800 рублей), срок лишения прав - до 5 лет. Правда, только в том случае, если водитель был сильно пьян (больше 0,8 промилле). Если этот показатель будет меньше, человека за рулем предлагают штрафовать максимум на 2900 рублей и лишать прав на три года.

Помимо трех градаций превышения скорости - от 10 до 20 км/ч, от 20 до 30 и свыше 30 - появилась новая: превышение свыше 40 км/ч. За нее положен штраф от 8 до 12 базовых величин (232-348 рублей).

5. Лишение прав за гудок на незаконных акциях и блокировку дороги. Отдельные ужесточения для водителей сделаны, словно из-за возникших в 2020 году протестов. Например, верхний порог штрафа за «умышленное блокирование транспортных коммуникаций» подняли с 10 до 50 базовых величин (с 290 до 1450 рублей). Появился отдельный подпункт за блокировки дорог «в месте проведения массового мероприятия» - сюда относят собрания, митинги, уличные шествия, демонстрации, пикетирование, спортивно-массовые, культурно-зрелищные мероприятия. С 1 марта к штрафу за блокировку дороги в таких местах можно схлопотать еще и лишение прав до двух лет.

Лишиться прав на год можно будет и за подачу звукового сигнала в таких местах (напомним, по ПДД гудеть в городе можно только для предотвращения ДТП).

6. 30 суток ареста и почти 3000 рублей штрафа - за участие в несанкционированных акциях. Эта статья стала единственной в КоАП, по которой максимальной срок ареста продлили с 15 до 30 суток. Такое наказание суд может назначить за повторное в течение года участие в несанкционированном массовом мероприятии. Штраф увеличился с 30 до 100 базовых величин, то есть с 870 до 2900 рублей.

За повторное нарушение в течение года в новом Кодексе предусмотрен также штраф в размере от 20 до 200 базовых величин (580 - 5800 рублей), или общественные работы, или административный арест на срок от 15 до 30 суток.

Если суд признает, что человек участвовал в акции за деньги - ему могут назначить штраф от 30 до 200 базовых величин (870 - 5800 рублей), или общественные работы, или административный арест.

7. Жестче станут наказывать за неповиновение законному требованию или распоряжению должностного лица. Протоколы по этой статье выписывали многим участникам протестных акций. Максимальная сумма штрафа увеличилась до 2900 рублей (100 базовых), а к вариантам наказания добавились общественные работы.

8. Максимальный штраф за оскорбление вырос в 4 раза. Раньше за оскорбление должностного лица во время выполнения им служебных обязанностей суд мог назначить штраф в размере от 20 до 50 базовых величин (580 - 1450 рублей), сейчас за это грозит от 20 до 30 базовых штрафа (580 - 870 рублей). А вот если оскорбление прозвучало в публичном выступлении, СМИ, в интернете - верхний потолок штрафа увеличится до 200 базовых, это 5800 рублей, минимальный размер штрафа - 10 базовых величин, или 290 рублей. Кроме того, за оскорбление могут назначить общественные работы или административный арест.

9. За незаконное использование флагов - штраф до 580 рублей. Это новая статья в КоАП. Теперь за использование запрещенных законом флагов, плакатов, символом, эмблем, за их изготовление с целью распространения могут наказывать штрафом: от 5 до 20 базовых, или от 145 до 580 рублей. Индивидуальные предприниматели заплатят больше - от 290 до 1160 рублей (10 - 40 базовых), юрлица - от 580 до 1740 рублей (20-60 базовых величин). Напомним, пока бело-красно-белая символика, с которой связаны протесты в Беларуси, начавшиеся в августе 2020 года, законодательно не запрещена.

10. За детей на несанкционированных митингах будут штрафовать. В статью «Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение» помимо, например, покупки для ребенка алкоголя добавили «вовлечение в участие в собрании, митинге, уличном шествии, демонстрации, пикетировании, ином массовом мероприятии, проводимых с нарушением установленного порядка». Штраф - от 145 до 870 рублей (5 - 30 базовых).

КСТАТИ

Распитие алкоголя теперь может быть "проступком"

Новинка в Кодексе - введение понятия «проступок». Под него попадают, например, распитие алкоголя в общественных местах или невыполнение обязанности по воспитанию детей. Если человек совершил проступок впервые, ему сделают предупреждение и освободят от административки. Но для этого гражданину придется признать, что он допустил нарушение. Кроме того, он не должен привлекаться к административному взысканию в течение года.

Появилось и понятие грубых нарушений. В частности, это пропаганда нацистской символики или неповиновение должностному лицу при исполнении им служебных полномочий. За это могут наказать вплоть до общественных работ - тоже новый для Беларуси вид административного взыскания. Нарушитель должен будет трудиться во время, свободное от основной работы, службы или учебы. Общественные работы могут занимать от 8 до 60 часов и выполняться не более четырех часов в день.