Коронавирус в Беларуси, последние новости на 2 марта 2021 года: связь ковида и суицида и предположение ВОЗ, когда в мире появится коллективный иммунитет

Коронавирус: расслабляться пока рано Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Люди слишком расслабились, констатируют медики, говоря об эпидемической ситуации в Беларуси. Действительно, зима позади, весна несет первое в году настоящее тепло, но вместе с ним - и возможную новую вспышку заболеваемости. Есть и повод насторожиться: Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рост заболеваемости коронавирусом впервые за семь недель - рост произошел в четырех регионах из шести.

По-прежнему 9 смертей в сутки

А в Беларуси пока по-прежнему около 10% выполненных за сутки тестов на коронавирус показывают положительный результат. Вот и по последним данным Минздрава, опубликованным 1 марта, из 10 тыс. 359 тестов плюс показали 961. Всего в стране зарегистрировано уже 288 тыс. 267 случаев COVID-19. Из них 278 тыс. 661 пациент выписан. И по-прежнему каким-то загадочным образом каждые сутки умирают 9 пациентов с коронавирусом - по крайней мере, по официальной информации. В целом за все время пандемии подтверждено 1985 смертей.

До коллективного иммунитета еще далеко

В Беларуси и во многих других странах всего мира продолжается вакцинация от ковида, и Всемирная организация здравоохранения рассказала, сколько процентов населения планеты уже имеют антитела к коронавирусу. Оказалось, совсем немного - не менее 10 процентов. Поэтому так называемого коллективного иммунитета человечество еще не достигло. В ВОЗ подчеркнули, что стабильный коллективный иммунитет может быть выработан только путем массовой вакцинации от коронавируса.

После вакцинации пятеро пациентов попали в больницу

Кстати, о прививках: на Филиппинах пятеро попали в больницу после вакцины от COVID-19. У одного из них, предположительно, аллергическая реакция - тело пациента покрылось сыпью. О том, какие проблемы возникли у остальных пациентов и в каком они состоянии, не сообщается. Уточняется, что все люди находятся под наблюдением, а вакцинацию проходили китайским препаратом производства компании Sinovac.

Перенесшие ковид могут быть склонны к суициду

К чему нужно быть готовыми: ученые рассказали, почему люди, которые перенесли «корону», могут быть склонны к суициду. Стали приходить сообщения о росте суицидов из Японии, о психических расстройствах, вызываемых коронавирусом, сообщали ученые Оксфордского университета, медики из Великобритании, Италии и других стран. Длительная самоизоляция также может привести к изменениям в работе мозга.

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