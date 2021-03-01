Суды над журналистами и банкирами, Всебелорусское собрание, большой снег и первый поезд в Москву: яркие образы февраля от фотокорреспондентов «Комсомолки»

Суд на журналистками «Белсат» Катериной Андреевой и Дарьей Чульцовой. Минск, Суд Фрунзенского района. 9 февраля, 2021 года.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Бутафор. Иван Константинович Витько. Минск , Театр имени М. Горького. 3 февраля, 2021 года.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Женщина прячет лицо от мороза. Проспект Независимости, Минск. 4 февраля, 2021 года.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Огражденное здание суда Московского района, перед рассмотрением дела топ-менеджеров Белгазпромбанка. Минск. 4 февраля, 2021 года.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Минск, Комаровский рынок. 4 февраля, 2021 года.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Фестиваль ледяных скульптур. Минск, Ботанический сад. 6 февраля, 2021 года.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Дети катаются на тюбингах. Минск, Проспект Победителей. 7 февраля, 2021 года.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Оформление к Шестому Всебелорусскому народному собранию. Минск, площадь Октябрьская. 8 февраля, 2021 года.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
После десятимесячного перерыва из Минска в Москву отправился первый поезд. Минск, железнодорожный вокзал. 8 февраля, 2021 года.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Оперные певцы Марта Данусевич и Тарас Присяжнюк. Минск, Большой театр оперы и балета. 9 февраля, 2021 года.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Военнослужащие 120-ой механизированной бригаде убирают снег. Минск, 2-й переулок Розы Люксембург. 10 февраля, 2021 года.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Мужчина смотрит выступление Александра Лукашенко. Минск, Центральный универмаг. 11 февраля, 2021 года.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В швейной мастерской Молотковичской школы-интерната.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Концерт группы J:Морс. Минск, клуб Prime Hall. 14 февраля, 2021 года.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
32-я годовщина выводы советских войск из Афганистана. Минск, остров Слез. 15 февраля, 2021 года.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Человек в маске опечатывает офисное помещение «Белорусской ассоциации журналистов». Минск, ул. Кальварийская. 16 февраля, 2021 года.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Судья Наталья Бугук на судебном заседании по делу журналисток «Белсат» Катерины Андреевой и Дарьи Чульцовой. Минск, Суд Фрунзенского района. 16 февраля, 2021 года.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Репетиция акробатических трюков на лошадях. Минск, Белорусский государственный цирк. 18 февраля, 2021 года.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Перед открытием XXVIII Минской международной книжной выставки-ярмарки. Минск, Выставочный центр «БелЭкспо». 18 февраля, 2021 года.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Мужчина после окунания в купель. Республика Беларусь, деревня Полыковичи, Могилёвский район. 25 февраля, 2021 год.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Юлия Якубицкая девушка Петра Слуцкого, задержанного по уголовному делу об уклонении от налогов. Минск, улица Володарского. 26 февраля, 2021 года.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ