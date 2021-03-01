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Общество

Суды над журналистами и банкирами, Всебелорусское собрание, большой снег и первый поезд в Москву: яркие образы февраля от фотокорреспондентов «Комсомолки»

Какими моментами и событиями запомнились 28 дней последнего зимнего месяца 2021 года
Святослав ЗОРКИЙСвятослав ЗОРКИЙ
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Суд на журналистками «Белсат» Катериной Андреевой и Дарьей Чульцовой. Минск, Суд Фрунзенского района. 9 февраля, 2021 года.

Суд на журналистками «Белсат» Катериной Андреевой и Дарьей Чульцовой. Минск, Суд Фрунзенского района. 9 февраля, 2021 года.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Бутафор. Иван Константинович Витько. Минск , Театр имени М. Горького. 3 февраля, 2021 года.

Бутафор. Иван Константинович Витько. Минск , Театр имени М. Горького. 3 февраля, 2021 года.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Женщина прячет лицо от мороза. Проспект Независимости, Минск. 4 февраля, 2021 года.

Женщина прячет лицо от мороза. Проспект Независимости, Минск. 4 февраля, 2021 года.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Огражденное здание суда Московского района, перед рассмотрением дела топ-менеджеров Белгазпромбанка. Минск. 4 февраля, 2021 года.

Огражденное здание суда Московского района, перед рассмотрением дела топ-менеджеров Белгазпромбанка. Минск. 4 февраля, 2021 года.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минск, Комаровский рынок. 4 февраля, 2021 года.

Минск, Комаровский рынок. 4 февраля, 2021 года.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фестиваль ледяных скульптур. Минск, Ботанический сад. 6 февраля, 2021 года.

Фестиваль ледяных скульптур. Минск, Ботанический сад. 6 февраля, 2021 года.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Дети катаются на тюбингах. Минск, Проспект Победителей. 7 февраля, 2021 года.

Дети катаются на тюбингах. Минск, Проспект Победителей. 7 февраля, 2021 года.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Оформление к Шестому Всебелорусскому народному собранию. Минск, площадь Октябрьская. 8 февраля, 2021 года.

Оформление к Шестому Всебелорусскому народному собранию. Минск, площадь Октябрьская. 8 февраля, 2021 года.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

После десятимесячного перерыва из Минска в Москву отправился первый поезд. Минск, железнодорожный вокзал. 8 февраля, 2021 года.

После десятимесячного перерыва из Минска в Москву отправился первый поезд. Минск, железнодорожный вокзал. 8 февраля, 2021 года.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Оперные певцы Марта Данусевич и Тарас Присяжнюк. Минск, Большой театр оперы и балета. 9 февраля, 2021 года.

Оперные певцы Марта Данусевич и Тарас Присяжнюк. Минск, Большой театр оперы и балета. 9 февраля, 2021 года.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Военнослужащие 120-ой механизированной бригаде убирают снег. Минск, 2-й переулок Розы Люксембург. 10 февраля, 2021 года.

Военнослужащие 120-ой механизированной бригаде убирают снег. Минск, 2-й переулок Розы Люксембург. 10 февраля, 2021 года.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мужчина смотрит выступление Александра Лукашенко. Минск, Центральный универмаг. 11 февраля, 2021 года.

Мужчина смотрит выступление Александра Лукашенко. Минск, Центральный универмаг. 11 февраля, 2021 года.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В швейной мастерской Молотковичской школы-интерната.

В швейной мастерской Молотковичской школы-интерната.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Концерт группы J:Морс. Минск, клуб Prime Hall. 14 февраля, 2021 года.

Концерт группы J:Морс. Минск, клуб Prime Hall. 14 февраля, 2021 года.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

32-я годовщина выводы советских войск из Афганистана. Минск, остров Слез. 15 февраля, 2021 года.

32-я годовщина выводы советских войск из Афганистана. Минск, остров Слез. 15 февраля, 2021 года.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Человек в маске опечатывает офисное помещение «Белорусской ассоциации журналистов». Минск, ул. Кальварийская. 16 февраля, 2021 года.

Человек в маске опечатывает офисное помещение «Белорусской ассоциации журналистов». Минск, ул. Кальварийская. 16 февраля, 2021 года.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Судья Наталья Бугук на судебном заседании по делу журналисток «Белсат» Катерины Андреевой и Дарьи Чульцовой. Минск, Суд Фрунзенского района. 16 февраля, 2021 года.

Судья Наталья Бугук на судебном заседании по делу журналисток «Белсат» Катерины Андреевой и Дарьи Чульцовой. Минск, Суд Фрунзенского района. 16 февраля, 2021 года.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Репетиция акробатических трюков на лошадях. Минск, Белорусский государственный цирк. 18 февраля, 2021 года.

Репетиция акробатических трюков на лошадях. Минск, Белорусский государственный цирк. 18 февраля, 2021 года.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Перед открытием XXVIII Минской международной книжной выставки-ярмарки. Минск, Выставочный центр «БелЭкспо». 18 февраля, 2021 года.

Перед открытием XXVIII Минской международной книжной выставки-ярмарки. Минск, Выставочный центр «БелЭкспо». 18 февраля, 2021 года.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мужчина после окунания в купель. Республика Беларусь, деревня Полыковичи, Могилёвский район. 25 февраля, 2021 год.

Мужчина после окунания в купель. Республика Беларусь, деревня Полыковичи, Могилёвский район. 25 февраля, 2021 год.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Юлия Якубицкая девушка Петра Слуцкого, задержанного по уголовному делу об уклонении от налогов. Минск, улица Володарского. 26 февраля, 2021 года.

Юлия Якубицкая девушка Петра Слуцкого, задержанного по уголовному делу об уклонении от налогов. Минск, улица Володарского. 26 февраля, 2021 года.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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