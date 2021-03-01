Потушенные туры и толстые жировки: как выглядит февраль 2021 года в невероятно смешных картинках художницы «Комсомолки» Катерины Мартинович

Чем нам запомнился февраль 2021 Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

«А справку с тестом ПЦР на границе точно будут спрашивать?»: как из Минска в Москву ушел первый за 10 месяцев поезд

Свершилось! В это уже сложно поверить, что снова ходят международные поезда и можно хоть куда-то выехать, но вот пустили поезда из Минска в Москву. Кто, куда и зачем едет, с каким настроением и тревогами – узнавала наша журналистка.

Пустили поезда в Москву – какое-никакое, а путешествие. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Жирные жировки за январь 2021: некоторые белорусы получили огромный счет за коммуналку - ЖКХ объяснило причину

Оплата коммуналки – такое рядовое занятие, что про это редко пишут в соцсетях. Но получив жировки за январь со странными суммами, белорусы стали активно обсуждать свои платежки. Мол, это только мне столько насчитали или вам тоже? Разбирались, откуда такие огромные счета.

С такой жировкой не потолстеешь. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Машины для Путина и Жириновского, переделки Geely, пикап Академии наук: вспомнили все попытки сделать белорусский электромобиль

Все, что вы хотели знать о белорусской идее произвести собственный электромобиль: тайные производства, переделки и кооперации. Хотите узнать, сколько человек купило собранный в Беларуси электромобиль? Читайте в нашем материале.

Так что у нас с белорусскими электромобилями? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В Беларуси нужно 8 зарплат, в Чехии – 3, а в США – 1: аналитики посчитали, сколько уходит на беременность и первый год ребенка

Появление ребенка в семье – не только огромная радость, но и немаленькие расходы. Узнали, сколько денег минимум нужно на беременность и первый год жизни ребенка в Беларуси и в других странах. Изучите и вы эти любопытные цифры.

Сколько стоят беременность и первый год жизни ребенка. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Белорусам звонят и тут же сбрасывают или молчат в трубку: в чем смысл мошенничества

В чем может быть подвох, если вам позвонили с неизвестного номера и молчат в трубку? Перезванивать? Или вообще не поднимать? Прочитайте сами и передайте другим, чтобы не напороться на какой-нибудь очередной развод.

Когда молчание может быть золотом, которое сдерут с вас. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Горящего Египта из Беларуси больше нет, а цены могут вырасти из-за россиян: эксперты турбизнеса об отдыхе, доступном белорусам весной и летом 2021 года

В прошлом году многие, что называется, запили свой отпуск холодной водой. Как планировать отдых в этом году? Что со страховкой от коронавируса? Когда бронировать путевки и какие риски? Поинтересовались, чтобы надежда на отдых в вас не погасла!

И все-таки стоит попытаться запланировать отдых! Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Транспорт встал или сломался: когда пробивать новый талон, а когда ехать на прокомпостированном

Кажется, ерунда – стоит ли переживать из-за каких-то копеек, потраченных на талончик в транспорте. А вот и нет! Во-первых, копейка рубль бережет, во-вторых, нужно знать свои права. Читайте здесь, что делать, если вы вынуждены покинуть транспорт, а талончик уже погасили.

Как не стать зайцем, если транспорт сломался и пришлось из него выйти? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

«Ждем рост коронавируса, но третья волна до лета не прогнозируется»: главный санитарный врач о том, что в Беларуси будет весной 2021 года

«Когда все это закончится?!» – вопрос, который сам собой возникает почти в любой беседе. Задали его врачам! Что они ответили – читайте здесь.

Когда этот коронавирус наконец закончится?! Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

«Это невероятно»: чемпион Беларуси по теннису сенсационно вышел в полуфинал Australian open и получил $660 тысяч

Спортивная сенсация: теннисисту всего 27, а такой ошеломительный взлет для дебютанта. За одну игру он заработал, чем за все предыдущие 10 лет! Разбирались, как это получилось.

Ошеломительный дебют 27 летнего теннисиста принес ему столько денег, сколько ему даже не снилось. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Zena, Виталий Воронко и Елена ЖелудОК: кто хочет отправиться на «Евровидение-2021» от Беларуси

Из-за коронавируса и событий в обществе мы стали забывать про «Евровидение». А оно все еще с нами! В этом году, похоже, без скандалов не обойдется. В Европарламенте собирают подписи за то, чтобы лишить Беларусь права участвовать в конкурсе в этом году. Но у нас желающие поехать в Нидерланды заявляют о себе.