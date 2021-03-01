«Здоровья ему желаю, но поздравлять не буду»: Станислав Шушкевич - о Михаиле Горбачеве, который отмечает 90-летие

Станислав Шушкевич высказался о Михаиле Горбачеве, который отмечает 90-летие. Фото: МАРТИНЧИК Павел / Виктор ГУСЕЙНОВ

2 марта исполняется 90 лет последнему Генсеку ЦК КПСС, первому и последнему президенту СССР Михаилу Горбачеву. Накануне юбилея мы позвонили первому руководителю Беларуси, 86-летнему Станиславу Шушкевичу - спросить о его встречах с Горбачевым.

- Станислав Станиславович, поздравлять Михаила Сергеевича будете?

- Здоровья ему желаю, но не буду его поздравлять по одной простой причине – мы не настолько близки и дружны, а с днем рождения я поздравляю только тех, с кем хорошо знаком лично. С ним у меня был несколько соприкосновений, и они были не идеальные. Мы виделись на съезде народных депутатов СССР. Жизнь, конечно, у него была сложная, он много делал не совсем хороших вещей, но много и хороших.

- И что бы вы отнесли к хорошим?

- Все то, что он делал, когда слушался хороших советников - прежде всего, свою жену и Александра Николаевича Яковлева (секретарь ЦК КПСС, один из главных идеологов перестройки. - Ред.). А к нехорошим вещам я отнес бы - почему и поздравлять его считаю неудобным - его нежелание брать ответственность на себя. Он всегда ускальзывал от ответственности, это было просто постыдно. Он якобы не знал, что творилось в 1990-1991 годах в Риге, Вильнюсе, Баку, Тбилиси... Он же был высшим лицом государства, а на съезде народных депутатов уклонялся от ответов, делал вид, что не в курсе дел. Это не делает его близким мне человеком.

Я думаю, его поздравлять должна вся Германия, потому что он приложил руку к объединению Германии и правильно сделал. А в Союзе столько путаницы было с перестройкой. Хотел сделать хорошо, а ответственности, повторюсь, боялся. Для меня лично было неприятно, когда он выдвинул Янаева вице-президентом. Когда я спросил у Янаева, на какую тему его кандидатская диссертация по философии, он не смог ответить. То есть это был человек, который пользовался своим положением, за него работали, а не он работал, и на избрании этого человека настоял Горбачев. Да все ГКЧП было собрано из таких людей.

- Вы помните кадры по ТВ, когда после путча Михаил Сергеевич и Раиса Максимовна выходят из самолета, закутанные в пледы? С каким чувством эти кадры смотрели?

- Никакого сочувствия не испытывал. А в 1993 году в Бонне меня журналисты удивили вопросом, радуюсь ли я тому, что Горбачев избран президентом Международного Зеленого Креста. А чему я мог радоваться? Тому, что самым видным экологом планеты стал человек, который в 1986 году после Чернобыля по телевидению всех успокаивал и бесстыдно врал? Я вообще не мог понять, как политик, который столько антиэкологического сделал, может занимать такую должность. Понимаете, Горбачев прежде всего был коммунистом, а потом - человеком.

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