Пенсионное законодательство Беларуси в 2021 году снова изменилось: кого из работников это коснется и спасет из пенсионной ловушки

Для обычных работников взносы в ФСЗН - 35% от зарплаты, а для работников вредного и опасного производства еще выше – 43% от зарплаты. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Уже в 2021 году году в Беларуси произошло немало пенсионных изменений – в их числе увеличение пенсионного возраста и снижение требований к стажу некоторых людей. Поэтому немного затерялись на этом фоне нововведения указа президента №15, опубликованного на Национальном правовом портале еще 17 января прошлого года. Этот документ увеличил размер взносов на профессиональное пенсионное страхование с 2021 года и достал из пенсионной ловушки около 20 тысяч белорусов. Рассказываем, что изменилось.

В ЧЕМ СУТЬ НОВОВВЕДЕНИЙ?

Профессиональное пенсионное страхование в Беларуси ввели в 2009 году для работников вредного и опасного производства (шахтеры, пилоты и стюардессы, артисты балета, некоторые медики и педагоги, и многие другие). В итоге наниматель таких работников стал отчислять на них более высокие взносы на пенсии, а средства на досрочную пенсию стали накапливаться не в общем Фонде социальной защиты населения, а на счете каждого работника. Это позволило таким специалистам не только выходить на пенсии раньше других, но и повысить размер своих пенсий.

Сейчас большинство работников выплачивают в ФСЗН 35% своей зарплаты: 34% денег работник не видит (еще на этапе приема на работу ему озвучивается зарплату за вычетом этих взносов, которые вносит работодатель) и еще 1% выплачивает он сам (на пенсионное страхование). Из этих взносов 28% идут на пенсии сегодняшних пенсионеров, а 6% — на социальное страхование (декретные отпуска, больничные и т.д).

Для работников вредного и опасного производства эти взносы выше – 43% от зарплаты (28% — на пенсионное обеспечение, 6% — на соцстрахование, 9% — на профессиональную пенсию).

К слову, указ затронет немало работников. По данным Минтруда за 2019 год, в особых условиях труда были заняты 350 тысяч человек. Это медицинские и педагогические работники (более 150 тысяч), работники особо вредных и вредных условий труда (120 тысяч), трактористы (34 тысячи), доярки и животноводы (30 тысяч), водители городского и пассажирского транспорта (более 10 тысяч).

КОГО ЗАТРОНУТ ИЗМЕНЕНИЯ?

С 1 января 2021 года вырос размер взносов на профессиональное пенсионное страхование для следующих работников:

— летный и летно-испытательный состав, пилоты, бортоператоры и бортпроводники гражданских самолетов — 9% (было 4,8%);

— работники инженерно-технического состава гражданской авиации — 6% (было 2,3%);

— артисты театров и других театрально-зрелищных организаций, коллективы художественного творчества, которые имеют право выходить на профессиональную пенсию на 15 лет раньше достижения общего пенсионного возраста, — 9% (было 4,8%);

— артисты театров и других театрально-зрелищных организаций, коллективы художественного творчества, которые имеют право выходить на профессиональную пенсию на 10 лет раньше достижения общего пенсионного возраста, — 6% (было 2,6%);

— артисты театров и других театрально-зрелищных организаций, коллективы художественного творчества, которые имеют право выходить на профессиональную пенсию на 5 лет раньше достижения общего пенсионного возраста, — 4% (было 1,5%);

— профессиональные спортсмены, которые являются членами национальных команд Беларуси по видам спорта, — 9% (было 4,8%);

— профессиональные спортсмены, которые не являются членами национальных команд Беларуси по видам спорта, — 6% (было 2,6%);

— работницы текстильного промышленности, занятые на станках и машинах, — 6% (было 2,3%);

— женщины трактористки, трактористки-машинистки сельскохозяйственного производства, машинистки строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин, — 6% (было 2,3%);

— мужчины трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства, непосредственно занятые в производстве сельскохпродукции, — 6% (было 2,3%);

— женщины, которые работают животноводами и свиноводами, выполняющими определенные виды работ, а также доярками — 6% (было 2,3%);

— водители наземного пассажирского транспорта городских и отдельных пригородных маршрутов, по условиям труда приравненных к городским, — 6% (было 2,3%);

— работники экспедиций, партий, отрядов, участков и бригад, непосредственно занятых на полевых геологоразведочных, гидрологических, лесоустроительных и изыскательских работах, — 6% (было 2,3%);

— отдельные категории медицинских и педагогических работников — 4% (было 1,5%).

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