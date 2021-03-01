За год зарплата в авиаперевозках упала на 1000 рублей, а парикмахеры получили на 9,7 рубля больше: чьи зарплаты в Беларуси не дотянули до средней

Резкий отскок: средняя зарплата в январе упала почти на 185 рублей и составила 1290 рублей Фото: Павел МАРТИНЧИК

Специалисты Национального статистического комитета подвели некоторые итоги первого месяца 2021 года. В частности, статистики подсчитали величину средней зарплаты по Беларуси. Увы, средняя получка белоруса в январе составила 1290 рублей - это почти на 185 рублей меньше, чем в декабре 2020-го.

Напомним, что 1290 - это средняя зарплата до уплаты обязательных вычетов – 13% подоходного налога и 1% взноса в Фонд соцзащиты населения. Получается, на руки средний работник получил в январе чуть больше 1100 рублей. К слову, правительство с 1 января установило размер минимальной зарплаты на уровне 400 рублей – если вы работаете на целую ставку, меньше вам платить не могут.

В МИНСКЕ - 1849 РУБЛЕЙ, В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ - 1053

Падение средней зарплаты относительно уровня декабря 2020 года - а тогда она составляла 1474 рубля 60 копеек – объясняется, во многом, тем, что в последний месяц года многие предприятия и организации выплачивают своим сотрудникам различного рода бонусы, премии, а иногда даже «тринадцатые зарплаты».

Самые большие получки в январе 2021 года - в Минске. Средний расчетный лист здесь в графе «начислено» содержал сумму 1849 рублей, значит «на руки» работник получал 1590 рублей. Самым депрессивным в плане средних заработков регионом оказалась Могилевская область - до уплаты налогов начисление здесь составило 1053,5 рубля, еще в трех регионах страны зарплата планку в 1100 рублей в январе перешагнуть не смогла.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В РЕГИОНАХ БЕЛАРУСИ (ЯНВАРЬ 2021 ГОДА), РУБЛИ

Минск: 1849

Минская область: 1271,9

Гомельская область: 1146,8

Гродненская область: 1097, 1

Брестская область:1088, 1

Витебская область: 1085,0

Могилевская область: 1053,5

ЗАРПЛАТА У ПАССАЖИРСКИХ АВИАПЕРЕВОЗЧИКОВ УПАЛА НА 1000 РУБЛЕЙ, А ЗАРАБОТОК ПАРИКМАХЕРОВ ПРИБАВИЛ 9,7 РУБЛЯ

Посмотрим, как изменился заработок в самых высокооплачиваемых профессиях - сравним цифры января 2021 года с данными годовой данности.

В этом январе средняя зарплата айтишников - 5742,2 рубля, и за год она прибавила более 975 рублей. Традиционно высоким уровнем дохода могут гордиться работники воздушного транспорта: в январе этого года их зарплата составила 3122, 1 рубля, а год назад - 1405,4 рубля - значит, в этой сфере заработки увеличились больше, чем в два раза.

А вот сектор пассажирских авиаперевозок сильно просел: оно и понятно - из-за пандемии количество рейсов сократилось в разы. В итоге, если год назад средняя зарплата здесь составляла 3183, 4 рубля, то в январе этого года на уменьшилась почти на тысячу рублей - до 2230 рублей 70 копеек.

Что касается сфер, где уровень средней зарплаты самый маленький, то и здесь все в целом традиционно: 555 рублей 90 копеек - зарплата парикмахеров и сотрудников салонов красоты, год назад они также занимали самую низкую позицию в рейтинге зарплат - тогда показатель составлял 546 рублей 20 копеек

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЛИ В ЯНВАРЕ РАБОТНИКИ САМЫХ НИЗКООПЛАЧИВАЕМЫХ СФЕР И КАК ЗА ГОД ИЗМЕНИЛАСЬ ИХ ЗАРПЛАТА

Работники парикмахерских и салонов красоты: 555,9 (+9,7 рубля)

Творческая и развлекательная деятельность: 706,6 (+30,7рубля)

Библиотекари, работники музеев: 716 ,1 (+70,6 рубля)

Деятельность по уходу в специализированных учреждениях и предоставление социальных услуг: 805,6 (+144,8 рубля)

Специалисты сферы растениеводства: 827,4 (+92,8 рубля)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Беларуси всерьез возьмутся за «зарплату в конвертах», накажут, в том числе, и самих работников. Александр Лукашенко заявил, что тогда «перестанут брать» зарплату в конвертах, отчего желание платить нелегально пропадет. И добавил, что бизнесмены, которые не платят налоги, в Беларуси не нужны (далее - здесь)