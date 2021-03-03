Новые штаммы, вторая и третья волна, вакцина: какими были прогнозы белорусских медиков по COVID-19 и что сбылось

Зимой 2020-го более актуальной была проблема защиты от гриппа. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Главный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко сказал, что от третьей и даже четвертой волны коронавируса мы не застрахованы, но до лета нынешнего года она не прогнозируется. Но, как показало время, ковид ведет себя непредсказуемо, а иногда даже как будто вопреки тому, что ему пророчат. Какие были прогнозы в 2020 году и что происходило на самом деле?

Зима-2020: «Вероятность заразиться обычным гриппом намного выше, чем этим вирусом»

На пресс-конференции по гриппу в середине января 2020 года мы спрашивали представителей Минздрава, стоит ли белорусам опасаться коронавируса, который тогда уже стремительно распространялся в Китае.

- Вероятность заразиться обычным гриппом намного выше, чем этим вирусом, - ответил Сергей Марченко, который возглавлял в то время Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении.

Но в начале февраля 500 китайских студентов, прибывших в Беларусь на учебу, на всякий случай изолировали, предварительно взяв у них пробы на коронавирус.

- Дуем на воду, - высказался тогда о превентивных мерах Игорь Карпов, главный внештатный инфекционист Минздрава.

А 14 февраля, когда COVID-19 уже перебрался на европейский континент, я после поездки в Москву сама слегла с тяжелой пневмонией, не чувствуя вкуса и запаха. Вероятность заразиться там была очень велика - посетила выставку, где сновали тысячи людей без масок. «Вы что, с китайцами в Москве целовались?» - судя по этой шутке врача в приемном покое больницы, на воду дули еще не везде.

Что на самом деле: в конце февраля 2020 года в Беларуси был зафиксирован первый заболевший коронавирусом - им оказался иранский студент, прилетевший из Баку. К 1 мая ковидом у нас в стране по официальным данным переболели почти 15 тысяч человек, и это было только начало.

Весна-2020: «Вирус мутирует, у нас распространяются штаммы, которые протекают в более легкой форме»

- Спасибо китайским коллегам, которые приняли на себя удар первых агрессивных штаммов - почему у них и был такой высокий процент летальности, даже среди медработников. Вирус мутирует, и дальнейшее распространение получают штаммы, которые протекают в более легкой форме. У нас распространение получили штаммы, которые вызывают менее тяжелое течение заболевания, - рассказал Владимир Караник, который был в то время министром здравоохранения, на пресс-конференции 9 марта 2020.

12 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии COVID-19. В Беларуси Совет министров принял решение ограничить все массовые мероприятия с участием гостей из-за границы, а президент призвал не поддаваться панике.

Весной 2020-го ВОЗ объявил о начале пандемии. Многие больницы перепрофилировались и на время стали инфекционными. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первая смерть пациента с коронавирусом была в Беларуси официально признана 30 марта - умер витебский актер Виктор Дашкевич. На этот день в стране было зафиксировано 152 случая коронавируса. А потом наступил апрель, когда было по 900 и более заболевших за сутки, больницы перепрофилировали под лечение ковидных пациентов, а врачи работали дни и ночи.

В мае 2020-го ситуация оставалась напряженной, но на будущее смотрели с оптимизмом. Владимир Караник озвучил прогноз на перспективу:

- Вирус останется в популяции, но уйдет из заголовков газет, уйдет из рейтинга наиболее агрессивных вирусов, поскольку потеряет вирулентность. Это будет одно из простудных заболеваний с небольшим процентом осложнений в виде пневмоний и не очень высокой летальностью… Дальше будет легче, потому что у людей сформируется иммунитет, стойкий или нестойкий. Даже если он не предотвратит через год-два повторное заболевание, в любом случае оно пройдет в более легкой форме.

Что на самом деле: новые штаммы коронавируса появляются до сих пор, и с их появлением болезнь не стала менее опасной. Возможно, не все эти новички доходят до Беларуси. Британский штамм, например, наделавший много шума, у нас пока не зафиксирован.

Лето-2020: «Вторая волна COVID-19, по прогнозам, ожидается в ноябре-декабре, и она будет менее значимая»

Летом заболеваемость коронавирусом в Беларуси на какое-то время пошла на спад. Но тогда же заговорили о второй волне. В июне Владимир Караник в передаче «Главный эфир» на «Беларусь 1» признал, что мы рановато расслабились и меньше внимания стали уделять мерам безопасности. Зато система здравоохранения готовилась принять второй удар.

- Надеемся, учитывая наш опыт, укрепление системы здравоохранения и наличие резервов, что вторая волна если и будет, то будет менее значимая. И система готова к ней гораздо лучше, чем к первой, - сказал Караник.

В конце июля заместитель министра здравоохранения Елена Богдан обозначила ближайшую перспективу развития ситуации в Беларуси:

- Вторая волна COVID-19, по прогнозам, ожидается в ноябре-декабре. На данный момент мы проводим активную подготовку: пополняем запасы необходимых лекарств, делаем запас средств индивидуальной защиты.

Что на самом деле: вторая волна действительно пришла и оказалась намного мощнее. В октябре количество заболевших за сутки сравнялось с пиковыми значениями первой волны, а в ноябре перевалило за полторы тысячи ежедневных случаев.

Вторая волна коронавируса оказалась сильнее, чем ожидали. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Осень-2020: «Надеемся, что подъем коронавируса не продлится до февраля 2021 года»

Экс-глава Минздрава Беларуси, а ныне председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник в эфире СТВ в ноябре высказал свое мнение о второй волне пандемии коронавируса:

- Надеемся, что подъем коронавируса не продлится до февраля 2021 года, и мы будем видеть в ближайшие полтора-два месяца уже цифры по снижению заболеваемости.

Что на самом деле: в феврале 2021-го статистика заболеваемости улучшилась ненамного - фиксировалось по 1600 - 1700 случаев ежедневно, в то время как в январе их в некоторые дни их было под две тысячи. Все эти показатели по-прежнему намного выше тех, что были во время первой волны, когда количество заболевших за сутки, по официальным данным, так и не дошло до тысячи.

Зима-2021: «Наиболее вероятно, что третий период подъема будет менее интенсивный»

О том, что Беларусь вышла на волнообразное плато по коронавирусу, рассказала в начале февраля первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан. В феврале количество новых заболевших ковидом за сутки колебалось от 561 до 1799.

- Мы находимся на второй волне с тенденцией к снижению показателей заболеваемости во всех регионах, - констатировал министр здравоохранение Дмитрий Пиневич на итоговой коллегии Минздрава. - Наиболее вероятно, что третий период подъема будет менее интенсивный, многое будет зависеть от заноса новых штаммов, степени охвата вакцинацией контингентов.

А В ЭТО ВРЕМЯ…

Вакцину выпускаем, как и запланировали

Один из глобальных прогнозов ВОЗ, озвученных летом-2020: победа над коронавирусом наступит после того, как будет создана вакцина от него. Вакцины есть, но эффект их применения можно будет определить после массовой вакцинации. А вот прогнозы по производству вакцины в Беларуси оказались точными.

- Мы планируем частично локализовать ее (российской вакцины «Спутник V». - Ред.) конечное производство, - сказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко в сентябре, когда сам одним из первых в Беларуси привился этой вакциной.

Прогнозы по производству вакцины в Беларуси оказались достаточно точными. Фото: Мария ЛЕНЦ

И вот почти через полгода на базе предприятия «Белмедпрепараты» выпущена первая пробная партия «Спутник V».

- В марте мы планируем получить розлив «Спутник V» на мощностях наших фармпредприятий - планируем выпускать по 500 тысяч доз в месяц, - заявил нынешний министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Кстати, это не первая российская вакцина белорусского розлива. С 2016 года у нас выпускается вакцина от гриппа «Гриппол», которая используется в нашей стране с 1998 года.