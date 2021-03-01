«Милиция помогала и строившим баррикады, когда у них дома случались конфликты»: о чем рассказал в интервью глава МВД

Министр внутренних дел Иван Кубраков в эфире ОНТ.

Накануне Дня милиции, который в Беларуси отмечают 4 марта, министр Иван Кубраков дал интервью телеканалу ОНТ и газете «СБ. Беларусь сегодня». Он рассказал о событиях августа 2020-го и нынешней работе ведомства.

О ТОМ, КОМУ МИЛИЦИЯ ПОМОГАЛА

– Оперативная обстановка менялась. Взять события августа – мы больше внимания уделяли обеспечению общественной безопасности, обеспечению порядка на улицах. Но сотрудники органов внутренних дел, несмотря на большую нагрузку, несмотря на групповые нарушения общественного порядка, продолжали выполнять те задачи, которые стоят перед милицией, – они оказывали помощь людям. Мы реагировали на все абсолютно вызовы, сообщения и помогали людям. В том числе и тем, которые днем выходили на улицу, нарушали общественный порядок, строили баррикады, но приходили домой и иногда у них происходили конфликты, еще что-то - мы реагировали и оказывали помощь всем, кто нуждался в этой помощи.

О БЕЗОПАСНОСТИ В ГОРОДАХ

– Мое мнение как гражданина, как отца, как мужа, как человека, который живет в обществе: на сегодняшний день в городах республики, не только в городе Минске, люди себя чувствуют защищенными. Я могу с уверенностью сказать, что мы способны и обеспечиваем безопасность граждан, и способны обеспечить охрану общественного порядка на улицах наших городов.

События августа показали людям, что мы можем потерять: покой на улицах города Минска, спокойные улицы наших городов, на которых пытались устроить, прямо говоря, хаос. То, что мы создавали много-много лет, можно за один миг потерять. Самое главное – это когда человек идет на работу и не боится за свою жизнь, за имущество, за своих детей.

О СОДЕЙСТВИИ ГРАЖДАН

– Без участия общества одна милиция не справится. Речь ведь не только, к примеру, о патрулировании улиц. Помощь заключается, скажем, и в воспитании, и в образовании. Если говорить о механизме непосредственного содействия граждан в обеспечении общественного порядка, то на предприятиях есть дружины наших добровольных помощников, и это реально работает. Кроме того, люди просто приходят или звонят с предложениями помочь тем же участковым инспекторам. Особенно активно помогают ветераны органов внутренних дел.

О ТРАВЛЕ СЕМЬИ

– Да, я и моя семья подвергались давлению. Была попытка влияния на ребенка в школе. Также угрожали сжечь машину, писали разное в подъезде, на почтовом ящике, оставляли записки и так далее. С этим столкнулись многие милицейские семьи. Мы реагировали очень быстро. Уже примерно в 70% случаев те, кто угрожал, оскорблял, установлены, их действиям дается правовая оценка.

Моя семья служит со мной уже почти 26 лет. Конечно, не скажу, что близкие не обращали внимания на происходящее. Переживали. Но ни жена, ни дети не сказали мне, что боятся. Дочери 12 лет. Помню, предлагал ее в те августовские дни проводить в школу. «Нет, – отвечала, – сама пойду, я не боюсь».

О ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ ТЕХ, КТО УВОЛИЛСЯ

– Это самый болезненный для меня вопрос. Ведь все прекрасно знают, что служба в органах внутренних дел - она очень и очень тяжелая. (...) Да, такие сотрудники были – которые уходили, не выдержали. Мы с пониманием к ним относились. Неприятно, конечно, что малейшее испытание, которое надо было выстоять и пройти – хотя мы всегда готовим сотрудников к самому худшему, – не выдержали. Но были такие сотрудники, которые не просто уволились. Они уволились и постарались на этом, как сейчас молодежь говорит, сделать хайп. Демонстративно бросить удостоверение, обсуждать своих коллег, говорить о коллегах. Если не получилось у тебя, не смог, ушел – и ладно. Но когда начинаешь обсуждать, говорить гадости в адрес своих коллег – я считаю, что это уже больше похоже на предательство.