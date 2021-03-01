5 лет без прав за пьяную езду и штрафы родителям за детей на митингах: что изменилось в КоАП с 1 марта 2021

На техосмотр сейчас выстраиваются огромные очереди Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Для водителей

По новому КоАП ответственность водителей в некоторых случаях ужесточилась (например, за пьяную езду теперь будут лишать прав на 5 лет). Но есть также пункты, по которым наказание смягчилось. При незначительных нарушениях предусматривается лишь предупреждение. Правда, в случае, если водитель согласен, что провинился, и в течение года не повторял ошибку.

Речь о таких нарушениях, как выброс мусора из окна или открытие двери во время движения. Еще предупредить могут, когда нет техосмотра или автостраховки, не пристегнут ремень безопасности, водитель ехал на мотоцикле или мопеде без шлема (правило касается как водителя, так и пассажира). Решили не привлекать к административке за разговор по мобильному за рулем, выезд за стоп-линию на светофоре, а также за случаи, когда авто не пропустило пешехода или другого участника движения, у которого есть преимущество, или нарушило правила остановки и стоянки. За нарушение ПДД пешеходом, велосипедистом или при езде на электросамокате теперь тоже лишь предупредят.

Теперь вместо наклейки на лобовое стекло выдают такой талон Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Новым КоАП предусмотрено, что «письма счастья» могут приходить не только за превышение скорости, зафиксированное камерой, но и нарушение правил парковки, проезд на красный свет, выезд на встречную полосу либо полосу, отведенную для общественного транспорта. Правда, технически такой возможности пока нет - это признает и само ГАИ.

Многих взволновала и новость о том, что штрафовать в автоматическом режиме будут за отсутствие техосмотра. В Госавтоинспекции сообщили, что с 1 марта открывается лишь такая правовая возможность. Пока это вопрос не ближайшей перспективы.

Новая ответственность за массовые акции

За участие в несанкционированных массовых мероприятиях подняли суммы штрафов и срок административного ареста. Максимальный штраф увеличили с 30 до 100 базовых величин (с 870 до 2900 рублей). А при повторном привлечении по этой статье теперь могут оштрафовать до 200 базовых величин, или 5800 рублей (было - 50 базовых, или 1450 рублей). Максимальный срок административного ареста за участие в несанкционированным мероприятии - по-прежнему 15 суток. А если был замечен повторно в течение года - уже от 15 до 30 суток.

Еще раньше при участии в незаконном массовом мероприятии можно было получить предупреждение, то теперь вместо штрафа или ареста могут отправить на общественные работы. Их устанавливают в свободное от основной работы время на срок от 8 до 60 часов, но не больше 4 часов в день. При этом на общественные работы могут отправить только с согласия человека, который совершил административное правонарушение. Есть и исключения: не направляются пенсионеры, несовершеннолетние, беременные, декретницы, инвалиды I и II группы, иностранцы и силовики.

Также ужесточили наказание за неповиновение должностному лицу при исполнении им служебных полномочий (ст. 24.3 обновленного КоАП). За это увеличили в два раза штраф - до 100 б. в. (2900 рублей). А родителям, чьи дети участвуют в несанкционированных мероприятиях, могут теперь выносить штраф от 5 до 30 б. в. (от 145 до 870 рублей).

СМИ и интернет

За оскорбление должностного лица в публичном выступлении, СМИ или интернете теперь предусмотрен штраф от 10 до 200 б. в. (от 290 до 5800 рублей), или общественные работы, или административный арест. Для юрлица штраф еще больше - от 30 до 200 б. в. (от 870 до 5800 рублей).

Бытовые конфликты

В новом КоАП суммы штрафов для шумных соседей остались прежними. За шум и вибрацию с 23 до 7 часов, мешающие соседям, можно получить от 2 до 10 б. в. (от 58 до 290 рублей). За повторное нарушение в течение года: минимум - 10 базовых (290 рублей), максимум - 30 (870 рублей). Отдельным пунктом вынесли наказание за проведение работ в квартире в выходные и праздники, будни с 19.00 до 9.00: теперь за звуки дрели в неположенное время соседа могут наказать штрафом от 4 до 10 базовых (116 - 290 рублей).

Зато уменьшились штрафы за самовольную перепланировку: с 1 марта штраф за это составит 10 - 30 базовых (290 - 870 рублей), а не 30 - 50 (870 - 1450), как указано в действующем кодексе.

Вести административные процессы по этим делам теперь будет не ЖКХ, а милиция.

Проституция

Наказание за занятие «первой древнейшей» стало несколько либеральней. Если поймали в первый раз - штраф от 6 до 20 б. в. (174 - 580 рублей), здесь ничего не изменилось. А вот задержанным во второй раз грозит штраф от 20 до 30 б. в. (580 - 870 рублей), или административный арест, или общественные работы. Раньше штрафы были больше.

Пьянство

Штрафы за распитие алкоголя в общественных местах остались прежними - до 8 базовых величин (232 рубля).

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