Считаем пособие на ребенка до трех лет: в Украине – $30, в Беларуси – $182, в Польше – $135, зато до совершеннолетия

Декретный отпуск в большинстве стран не превышает 9 месяцев, в Беларуси он длится 3 года. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минтруда и соцзащиты говорят: Беларусь входит в пятерку стран с самым длительным отпуском по уходу за ребенком (далее воспользуемся общепринятым разговорным названием декретный отпуск) вместе с Венгрией, Словакией, Украиной и Чехией. Чиновники разных мастей не раз указывали на этот непозволительно долгий (для экономики) отпуск. Мол, рождаемость продолжает падать (в 2019 году у нас был побит антирекорд рождаемости с 1945 года), а где взять деньги, чтобы обеспечить всех рожениц пособиями на три года? Бюджет страны который раз делится средствами с дефицитным бюджетом Фонда соцзащиты населения, но в 2020 и 2021 году и бюджет страны стал дефицитным.

В конце 2020-го Александр Лукашенко рассказал про «возможность сокращения отпуска по уходу за ребенком, который в Беларуси сейчас длится до достижения детьми трех лет и является одним из самых продолжительных в мире». И правда: всего в 36 из 200 стран декрет длится более 9 месяцев, а от 2 лет – вообще у единиц. Декретный отпуск в Европе чаще всего составляет от 6 месяцев до 1 года. В странах Центральной Азии и Африки, Израиле и Швейцарии – от 3,5 до 5,5 месяцев, а в Аргентине, Тунисе, Египте и Мексике –менее 3,5 месяцев.

В 2020 году 450 тысяч детей в Беларуси получалиразные виды пособий. Фото:pixabay.com.

Слишком продолжительный декрет – проблема не только для экономики. Установлено, что женщина теряет квалификацию и зарплату, выходя обратно на работу после долгого отпуска. Даже в Дании, одной из самых лучших по уровню жизни стран, после декрета женщины получают в среднем на 30% меньше прежней зарплаты, а мужчины – на 15% (даже тут гендерная дискриминация!). И это при том, что оплачиваемый отпуск у датчан - 14 недель, неоплачиваемый - еще 32 недели. А в девяти малоразвитых странах мира оплачиваемого декретного отпуска вообще нет. Выделяется на это фоне разве что США, но там есть право взять до 12 недель отпуска по медпоказаниям. По статистике, в декрет уходит лишь каждая десятая американка.

Международная организация труда (МОТ) подсчитала, что женщине после родов нужно не менее 14 недель отпуска, а пособие по уходу за ребенком должно составлять от 75% ее средней зарплаты. Эксперты Организации экономического сотрудничества и развития уверены, что декретный отпуск дольше 2 лет угрожает карьере женщины, и советуют возвращаться на работу не позже чем через 20 недель после родов. Выходит, по мнению международных организаций, декретный отпуск в идеале должен длиться от 14 до 20 недель с выплатой женщине минимум 75% ее заработка.

К концу 1960-х декрет был уже в большинстве стран Европы: так было принято бороться с демографическими последствиями двух прошедших воин. Фото: pixabay.com.

Пособие белорусок в 6 раз больше, чем у украинок

В Беларуси декретный отпуск длится 156 недель. Ежемесячное пособие на первого ребенка - 472,92 рубля ($182), на второго и последующих детей – 540,48 рубля ($208). Плюс мать получает единовременное пособие за рождение ребенка – около $1011 в рублевом эквиваленте за первого ребенка и $1415 – за второго и последующих. Получают пособия на детей и старше трех лет. Например, на ребенка от 3 до 18, если в семье уже есть малыш до 3-х лет (131,44 рубля в месяц), на ВИЧ-инфицированного ребенка и ребенка-инвалида.

Кроме того, с 2015 года у нас ввели по аналогии с Россией госпрограмму поддержки семей при рождении или усыновлении третьего и последующего ребенка. За 2015–2019 годы такой возможностью воспользовались более 94 тысяч семей. Так называемый материнский капитал в размере 22,5 тысяч рублей (чуть меньше $10 тысяч) семья получает, написав заявление. И на счет, а не на руки. До совершеннолетия ребенка его можно снять для решения вопросов жилья, образования или медпомощи. Чуть больше четверти из получивших капитал семей написали заявление о досрочном получении.

Кстати, теперь обсуждается введение семейного капитала и на второго ребенка.

В России система практически идентичная. Но есть и отличия. Например, декрет может длиться 3 года, но пособие выплачивается только полтора, и при этом все привязано к заработку матери. Ежемесячное пособие оставляет 40 % от среднего заработка мамы (минимальный размер - $96 в месяц, максимальный – 402$). Материнский капитал с прошлого года выплачивается не только за второго или третьего ($8,5 тысяч), но и за первого ребенка ($6,5 тысяч).

Также в отличие от Беларуси, страна-соседка поддержала семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет во время пандемии, выплатив по 10 000 рублей ($134) на каждого ребенка. Но только те, чей доход не дотянул до прожиточного минимума.

В Украине до 2014 года детские выплаты постоянно повышали, пока не стали слишком высокими. В стране даже поговаривали, что детей часто детей рожали часто только ради этой поддержки. Сейчас отпуск по уходу за ребенком длится 3 года, все это время родитель получает пособие – 860 гривен ($31) плюс единовременную выплату за рождение ребенка – 10320 гривен ($370). Кроме того, каждая мама во время выписки из роддома получает «пакет малыша» с самым необходимым. Есть и повышенные пособия, но они мало чем исправляют положение (например, на ребенка-инвалида – $90).

Украинский закон «О государственной помощи семьям с детьми» пережил полсотни редакций, но в прошлом году предложения повысить пособия депутаты снова отклонили. Также велись разговоры о введении аналога «материнского капитала» - «помощи ребенку на будущее», но они также застряли на стадии обсуждения.

По мнению международных организаций, декретный отпуск должен длиться от 14 до 20 недель с выплатой женщине минимум 75% ее заработка. Фото: pixabay.com.

Европейские соседи: отказ от трехлетнего декрета, но увеличение пособий

После развала СССР наши европейские соседи пошли своим путем как в пенсионном вопросе, так и в демографическом. Первое, что они сделали в начале 90-х – сократили трехлетний отпуск по уходу за ребенком, чтобы увеличить пособие и упростить выход матери на работу.

В Польше декрет не превышает 32 недель при рождении одного малыша и 34 недель при рождении двух и более. Единовременное пособие составляет 1000 злотых (около $270) на каждого новорожденного, но его не более года получают только малообеспеченные семьи и ставшие на учет до 10-й недели беременности.

Обычные ежемесячные выплаты для всех семей с несовершеннолетними детьми – $215 в месяц – на первого ребенка или $135 в месяц – на второго и последующих (выплаты идут от рождения и до совершеннолетия). Также власти компенсируют половину минимальной стоимости няни, если оба родителя работают, и 135 злотых ($36) дают на расходы семьям со школьниками.

А недавно появился еще один маленький бонус: поляки ввели пособие на детей до 8 лет на время закрытия детсадов или школ из-за коронавируса.

В Литве можно выбирать: декрет на один год и 90% от своей зарплаты или два года, но в первый - 70% зарплаты, а во второй - 40%. При рождении сразу нескольких детей, пособие тоже увеличивается (но есть предел – 3,2 средние зарплаты по стране).

Отпуск по беременности и родам длится 126 дней: 70 до рождения ребенка и 56 - после. Все это время мама получают 100% своей зарплаты. Папа тоже может уйти в декрет с сохранением зарплаты, но только на 28 календарных дней. Есть и единовременное пособие при рождении ребенка – $535.

В Латвии отпуск по беременности и родам длится не более 140 календарных дней: максимум 70 до рождения ребенка и столько же - после. Выплаты в это время – 80% зарплаты матери. Отец на таких же условиях может взять 10 дней отпуска до того, как малышу исполнится два месяца.

Отпуск по уходу за ребенком длится от 1 до 1,5 года, от этого зависит и размер пособия. Если выбираете пробыть в декрете 1 год – будут платить 60% от средней зарплаты мамы (или папы), а при декрете 1,5 года – 43,75%. Есть, конечно, и единовременная выплата по рождению – $512 на каждого младенца.

Семьям, у которых период выплаты пособия истекает во время пандемии, когда люди не могли вернуться на работу, выдают до 700 евро помощи в месяц. Если этого не хватит на основные потребности, причитаются дополнительные 50 евро за каждого ребенка младше 18 лет.

В одних странах размер пособия зависит от зарплаты матери, в других - это фиксированная сумма. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Эксперт: «У белорусской женщины после выхода из декретного отпуска зарплата в среднем на 14% ниже, чем до него"

– Почему долгий оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком не повышает рождаемость?

– Трехлетний отпуск ведёт к так называемому «штрафу за материнство» – снижению зарплаты после рождения детей. У белорусской женщины после выхода из декретного отпуска зарплата в среднем на 14% ниже, чем до него, а у квалифицированных работниц – разница еще ощутимее. В итоге те, кто делает успехи в карьере, откладывает рождение детей. Это увеличивает возраст рождения первого ребенка и является одной из причин сокращения рождаемости, – объясняет социолог Елена Артеменко. – Чтобы повысить рождаемость, нужно бороться с дискриминацией: смягчать последствия отпуска по уходу для работников и работодателей.

– Много говорится, что декрет у нас слишком длинный. Его сократят?

– Это непопулярная мера, которая требует вдобавок серьезных вложений в инфраструктуру дошкольных учреждений. У нас далеко не везде есть ясли, поэтому большинство женщин вынуждены быть в отпуске по уходу до 3-х лет, даже если они хотят выйти на работу. Чтобы сократить отпуск, нужно увеличить персонал и вместительность детских садов примерно на четверть, это серьезный шаг. Оптимальный в этом случае гибкий подход: если женщина хочет выйти раньше исполнения ребенку 3-х лет - дать ей возможность (с помощью яслей или субсидии на няню), если нет - позволить оставаться в оплачиваемом отпуске до 3-х лет. Думаю, на изменения системы пойдут в перспективе нескольких лет.

– Почему декретным отпуском для отцов пользуется только 1% наших мужчин, тогда как в России 2%, а в Швеции – 40%?

– Декретным отпуском белорусские мужчины не пользуются по нескольким причинам. Во-первых, это не принято: по результатам опросов, половина отцов не рассматривают этот вариант. Во-вторых, это не выгодно: у нас зарплаты мужчин на 27% больше женских, поэтому выгоднее оставить более высокую зарплату отца и пособие матери, чем более низкую зарплату матери и пособие отца. Что касается Швеции, то там тоже есть разрыв в зарплатах (хоть и меньший), поэтому для семьи выгоднее, чтобы в отпуске была мать то мужчины. Но мужское участие в декретном отпуске там сделали обязательным: если отец не идёт в отпуск по уходу, мать не может пойти за него, и он сгорает, - подытожила эксперт.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Первой страной, которая ввела декретный отпуск, стала Германия в 1883 году, спустя 8 лет это сделала Швеция, затем (в 1928 году) присоединилась Франция. К концу 1960-х декрет был уже в большинстве стран Европы: так было принято бороться с демографическими последствиями двух прошедших воин.

В СССР декретный отпуск длился всего 112 дней, к 1970-м его довели до года, не выплачивая при этом пособий. В начале 1980-х декрет продлили до трех лет, оплачивая из них только первый год. А в 1991 году появился трехлетний отпуск, все время которого выплачивают государственное пособие. После распада Союза многие страны уменьшили время декретного отпуска.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

450 тысяч детей получают пособие

2,4 млрд. рублей было потрачено на пособия в 2020 году

112,6 тысяч многодетных семей в стране

94 тысяч белорусских семей открыли семейный капитал

В 2 раза увеличилось количество многодетных семей за 10 лет

* По данным Минтруда Беларуси на 1 января 2021 года