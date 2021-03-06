«Наша дача стоила как двое «жигулей»: узнали, кто сейчас живет на бывших совминовских дачах под Минском

Засыпанный снегом, этот дачный поселок местами напоминает декорации к фильмам вроде "Утомленных солнцем". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В советское время госдача была непременным атрибутом принадлежности к элите. Такие загородные поселки в 1950 - 1970-х возникли в Дроздах и Степянке (сегодня это Минск) и в живописных местах недалеко от столицы - в Крылово (около 20 км от кольцевой в сторону Заславля), Городище (12 км от метро «Уручье»), Атолино (на берегу Птичи в 6 км от МКАД между Слуцкой и Брестской трассами).

Дачи полагались руководству партии, министрам и их замам, а индикатором статуса было расстояние от Минска и «густонаселенность» домика в деревне. Так, высшее партруководство получало чаще всего дачу на одну семью, а замминистры, к примеру, домик на несколько семей.

- Когда я был завотделом ЦК партии, мне выделили дачу в Атолино, но я туда не заходил даже. Там было что-то вроде общежития - большой дом, где выделялись комнаты для семьи, а к ним - сотки земли, - рассказывал в 2009 году «Комсомолке» Вячеслав Кебич. - Когда я был в горкоме партии, была служебная дача в Городище, одна на две семьи. Но я приезжал туда два раза и два раза забывал ключи. Когда я был зампредом Совмина, мне полагалась дача в Крылово, сейчас там живут министры и бывшие министры. Она была очень холодая, зимой невозможно жить! А вот на последней даче, в Дроздах, я бывал часто. Я получил ее, когда был председателем Совмина.

Все партийные и министерские дачи были служебными, их нельзя было оформить в собственность. Но в начале 1990-х дачи в том же Городище разрешили приватизировать.

Названия улиц в поселке - сплошная дачная романтика. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Делали вид, что свои, и шли с министрами в баню»

Объявления о продаже бывшей совминовской недвижимости время от времени встречаются. Иногда в объявлении значится не Городище, а Юхновка. Наверное, потому что эти дачи расположены на территории Юхновского биосферного заказника. Как раз одно из таких объявлений и сподвигло узнать: а кто живет сейчас в дачном поселке, который 50 лет назад был предметом зависти простых смертных?

Дом на фото с объявления выглядел колоритно, такой можно снимать в кино вроде «Утомленных солнцем». Но предлагался не весь дом, а лишь одна 3-комнатная квартира в нем. С учетом размера всей двухэтажной дачи с мансардой, квартира небольшая - 57 квадратов.

Тот самый дом, в котором одна из квартир продается. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Это мечта вашей семьи! Воздух - чистый озон! Круглогодичное проживание! Рядом озеро с пляжем, бассейн и отличная поликлиника в санатории. Прекрасные соседи! Шикарный подъезд к дому с двух улиц! Асфальт!» - гласило объявление. Цена стояла в 103 тысячи рублей, или $40 тысяч. Для Городища даже и маловато, но в Юхновке через дорогу за эти деньги можно запросто прикупить дачный домик.

По трассе от Уручья до Городища - минут 15. А вот там надо знать нужный поворот. Мы не знали, потому промахнулись и притормозили у автобусной остановки спросить дорогу. А в деревне же как? Только зацепись языком… Оказалось, юхновские дачники-старожилы хорошо помнят, как в детстве лазили через дырку в заборе на закрытую совминовскую территорию.

- Я живу здесь уже 65 лет, пацаном бегал на озеро рыбу ловить, - поделился воспоминаниями Владимир Рябков. - Мои родители построили дачу в Юхновке в 1950-е. И тогда же строились совминовские дачи в Городище, их прямо отсюда видать, потому что стоят на горе. Их обнесли высоким забором, на входе дежурил милиционер, вход - по пропускам. Сюда все министры и их замы приезжали, партийные боссы тоже тут перебывали, кроме Машерова разве что. Вдоль забора ходила милиция и дружинники. А на территории этих дач был магазин с очень хорошими продуктами, но попасть туда простому смертному нереально. И вот мама сетку-авоську и деньги даст, я перелезу через дырку в заборе, милиция метров 50 пробежит за мной и отстанет. А я в магазин. В Минске тогда изобилия не было, а тут тебе и куры, и сырокопченая колбаса, и вареная, и сосиски, и апельсины, и мороженое. Очередь всегда большая, но из юхновских дачников почти одни дети стояли, взрослых не пускали.

Владимир Рябков вырос по соседству с совминовскими дачами и лазил через забор в их магазин. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Одну из министерских семей, отдыхавших летом в Городище, наш случайный собеседник, как оказалось, знал лично - в Минске он жил на улице Красноармейской и учился в средней школе №2 напротив ТЮЗа. Его классным руководителем была Валентина Киселева - жена министра культуры, а позже - министра просвещения БССР Григория Киселева.

- На озеро купаться иду, она мне: «Вовка, ты опять уже тут? Или уроки делай». А я ей: «Каникулы у меня», - смеется Владимир Михайлович. - Она преподавала русский язык и литературу. Наш класс назывался класс-«конфетка». За одной партой со мной сидел Леня Лыньков, сын Михася Лынькова. Он потом профессором стал, а в школе считался надо мной шефом, потому что я двоечник был. Сашка Шамякин, сын Ивана Шамякина, сидел сзади нас. Дочка поэта Анатоля Велюгина у нас училась. Валентина Казимировна водила нас в Купаловский театр и в ТЮЗ без билетов, когда ее муж был министром культуры. Он рано ушел из жизни, погиб в аварии возле цирка.

У другого давнего жителя Юхновки Валерия Александрова воспоминания о совминовских дачах упираются в озеро.

- Всех возмущал забор, которым они озеро на своей территории отгородили, - рассказывает он. - Забор заходил на несколько метров в озеро, и получалось, что нам можно было плавать только со своей стороны озера. Но мы заплывали подальше, переплывали этот забор, выходили из озера на закрытой территории и шли в совминовскую баню, типа мы местные.

Валерий Александров помнит, как ходил в министерскую баню. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- И что, парились с министрами? Не выгоняли вас?

- Нет, не трогали.

Впрочем, как выяснилось, Валерий Михайлович тоже был не совсем простым парнем - чемпион и призер республиканских и всесоюзных турниров по боксу, мастер спорта СССР.

«Неликвид предложили обычным ветеранам войны»

Старых министерских дач в Городище сохранилось несколько - на большинстве участков стоят уже новоделы. Постоянно тут живут всего несколько семей. Проезжая мимо того самого дома, где продается трешка, увидели во дворе пожилую пару. Остановились, познакомились. Владимир и Жанна Рыжинские оказались владельцами другой квартиры, не той, что продается. Рассказали, что живут они здесь уже 30 лет, но никакого отношения к Совмину не имеют.

- В 1989 году Совмин новые дачи построил в Дроздах. А тут все в запустение пришло, и эти дачи в 1990 году разрешили приватизировать, - поясняет Жанна Михайловна. - Тут создали садовое товарищество «Ветеран войны» - жившие здесь были не только министрами и партработниками, но и участниками войны. Добавили еще ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, Героев Советского Союза, а остальные дачи, в основном неликвид, как наша, через Совет ветеранов предложили заслуженным ветеранам и инвалидам войны. Мой свекр был из их числа, имел много наград. Он посмотрел несколько домиков и выбрал этот. Изначально в нем было пять квартир, но четыре входа, поэтому однокомнатную и двухкомнатную на втором этаже объединили в одну.

Бывшие совминовские дачи находятся на территории Юхновского биосферного заказника. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- 118 квадратов было, сейчас 147 за счет пристройки и мансарды, - поясняет хозяин. - Заплатили за нее 11 тысяч 100 советских рублей, на то время это две машины «Жигули». Сюда входили два холодильника, плита газовая, мебель - 5 кроватей, два дивана, штук двадцать стульев. Все дачи тут по-разному стоили. Соседний дом на две квартиры, и я знаю, что их выкупали по 4 тысячи рублей. Наш дом не считался престижным. Он один из самых старых, мы много лет потратили на приведение его в порядок. Тут жили два замминистра и, кажется, прокурор БССР. На нас они посматривали косо - вроде как мы не из их круга.

Рыжинским повезло купить в этом доме самую большую квартиру.

- А кто-нибудь из известных людей по соседству с вами тут, на бывших совминовских дачах, живет?

- В основном тут наследники советских министров и замминистров. Вон в том доме, - показывает Жанна Михайловна, - жил сын генерала, известный летчик Герман Александров, умер совсем молодым в 2020-м от ковида. В доме наискосок от нас четыре семьи живет, но они только летом приезжают. Одну из квартир там занимают журналисты Наташа и Сергей Плыткевичи. Рядом дом на одну семью, там живет бывший главный редактор газеты «Прессбол» Владимир Бережков. На другой стороне озера была еще дача руководителя модельного агентства Сергея Нагорного, но он ее продал, а сам уехал в Испанию. Из артистов в Городище, но не в нашем товариществе, жил Янковский. С нами же рядом санаторий находился, и Ростислав Иванович восстанавливался там после болезни. Сначала с двумя палочками ходил, потом с одной. Пешком доходил от своей дачи до санатория, каждый шаг ему давался с трудом, но он мужественно поднимался в гору. Человек невероятной силы воли был, мы им восхищались. Каждый год в санатории бывала Стефания Станюта, видели ее не раз. Потом санаторий стал убыточным, и на его месте сделали РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации для онкобольных. В последний год тут реабилитируются те, кто тяжело перенес ковид.

Владимир и Жанна Рыжинские живут на даче постоянно. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

30 лет назад на другой стороне озера, говорят Рыжинские, рос огромный яблоневый сад, стояли конюшни и несколько домиков для обслуживающего персонала совминовских дач. В 1990-х там выделяли членам их садоводческого товарищества участки под огороды - 2 - 4 сотки.

- Потом появились предприимчивые люди, скупили эти огороды, настроили там домиков и попродавали их, - поясняет собеседница. - Тут земля дорогая, десять лет назад около $2 тысяч за сотку давали, а сейчас еще дороже.

Дачи для министров в советское время были довольно скромными. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Там, сверху, - машет рукой Владимир Васильевич, - по $90 тысяч отдельные домики выставляли, но никто не брал - молодежи тут делать нечего. Есть только детский сад и начальная школа в Городище. Это нам, пенсионерам, жить в лесу приятно - свежий воздух, никакой суеты, все удобства - газ, вода, канализация. До Минска добраться не проблема - ходят электрички, городские автобусы, маршрутки, а на машине до центра за 25 минут доезжаем. Летом тут красота, конечно.

«Советских дух коллективизма покинул эти места»

О том, как тут все было устроено в советские времена, Рыжинские знают лишь по чужим рассказам. А вот у их соседки Натальи Плыткевич служебная дача в Городище от бабушки.

- Она возглавляла управление местной промышленности, эта должность приравнивалась к министерской, - рассказывает Наталья. - Так что я выросла на совминовских дачах, бабушка их несколько сменила. Никакой роскоши не было, но приятные бонусы имелись - закрытая территория, свои магазин, летний кинотеатр, пляж. По вечерам дамы наряжались и дефилировали вдоль озера. В кинотеатре, кстати, кино крутили по билетам, но за многими были закреплены определенные места.

Одна из четырех квартир в этом доме - дача Сергея и Натальи Плыткевичей. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

С Натальей мы говорим по телефону - зимой они с мужем на даче почти не бывают. Она вспоминает, как у них на даче появился телефонный аппарат, и чтобы позвонить, ты снимал трубку и говорил: «Девушка, дайте, пожалуйста, город, номер такой-то». Вспоминает, как ходила с бабушкой в баню - тогда она была одна на всех: по субботам - мужской день, по воскресеньям - женский.

- Сейчас уже у каждого своя баня, советский дух коллективизма покинул эти места, - смеется Наталья. - Новые дачники повыстраивали шикарные особняки и отгородились высокими заборами. По выходным со всех сторон бабахают фейерверки - некоторые коттеджи сдаются под свадьбы. И все равно в этом месте сохранилась какая-то особая стародачная атмосфера.

Эта дача сохранилась практически в первозданном виде. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

КСТАТИ

В Степянке можно снять коттедж, а в Крылово - пожить, как в отеле

В отличие от дач в Городище, которые перешли в разряд частной собственности, коттеджи в Дроздах, Степянке и Крылово по сей день - госсобственность. Правда, Дрозды давно уже не дачный поселок.

Комплекс «Крылово» находится на балансе «Дипсервиса», так что людям с улицы здесь можно снять лишь гостиничный номер, к услугам - зона барбекю с мангалом, застекленная беседка, прокат велосипедов, лодок, баня, бильярд и теннисный корт.

А вот в коттеджном поселке «Степянка» снять домик может любой желающий - и на сутки, и на долгий срок. Ценник при аренде на сутки - от 180 до 311 рублей в зависимости от метража дома. Если арендовать недвижимость на месяц, то за 80-метровый дом просят полторы тысячи рублей, а за коттедж 280 квадратов - больше 5,2 тысячи, причем комплексно с ним сдаются еще хозблок (это еще 1120 рублей в месяц) и стоянка для машин с навесом (плюс 933 рубля).

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