Иван Вабищевич: Расстались с женой, нет жилья и постоянной работы. В 40 лет начинаю жизнь с нуля!

Иван в течение осени постепенно перебирался в Москву. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Иван Вабищевич, он же Дядя Ваня - человек в белорусской арт-тусовке заметный еще со студенческих времен. Он был в золотом составе команды КВН ЧП, блистал на «Новой волне» и получил поддержку Аллы Пугачевой, был резидентом Comedy Club Minsk Style, пел в телепроекте «Голос-2». Но в последнее время, что называется, пропал с радаров. Мы решили узнать, что нового в жизни рок-музыканта.

Во время антиковидного тура по больницам группа передвигалась по Минску на двухэтажном автобусе. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- С сентября уже в Москве. Сначала наездами, а сейчас понимаю, что постепенно переехал.

- Кто тебе помогает? Чем занимаешься?

- Что приятно - помогают многие. Живу у близких друзей - то у одних, то у других. Дирижер Сергей Жилин, который хорошо знаком зрителям по «Голосу», помогает работой, насколько может. На российском «Первом канале» обо мне помнят. Очень помогает дядя Женя Маргулис, Сергей Кристовский из Uma2rman. Наши белорусы из Comedy Club, из ЧП. Понятно, что все мы в силу пандемии, экономических и прочих причин сейчас не в самом шоколадном состоянии. Но это тот случай, когда свои проверяются по полной. Кстати, сейчас снимаюсь в передаче «Точь-в-точь» - пока не в качестве участника, но музыканта.

В гримерной проекта "Точь-в-точь" трудно удержаться и не примерить на себя другой образ. Фото: личный архив

- Алла Пугачева не участвует в твоей судьбе? В коридоре редакции «Комсомолки» до сих пор висит обложка о том, как она вручила тебе именной приз на «Новой волне» - $50 тысяч.

- К сожалению, те деньги давно закончились. Они оказались тогда очень кстати, позволили записать альбом и заработать еще больше. Я не тот, кто будет звонить просто так Пугачевой и что-то просить. Я родился в бедной, но интеллигентной семье. Но если будет какое-то внятное предложение, то могу найти телефон Аллы Борисовны.

В проекте "Точь-в-точь" с Анастасией Спиридоновой. Или все же с Тиной Тернер? Фото: личный архив

- 2020-й стал для тебя переломным. В начале лета ты сделал прекрасный антикоронавирусный концертный тур по больницам… А потом тебя сняли со всех концертов на «Славянском базаре», и понеслось… А судя по тому, что у вас с гражданской женой Наташей пропали в Инстаграм фото друг друга, понятно, что и в личной жизни все непросто…

- На самом деле мы женаты официально. Но это было нашей тайной, о которой никому не рассказывали. Ну а теперь это уже не имеет значения, история закончена.

- Сколько вы были вместе?

- Мы знакомы около 12 лет. Почему расстались? Считаю, что люди, которые живут вместе, должны смотреть в одну сторону. И у нас это было, прекрасные отношения, понимание и поддержка. Но за последние годы произошли изменения, в какой-то момент я понял, что все не так, как было. Интересы глобально разошлись.

- Вы в 2018 году купили хорошую квартиру в Новой Боровой. Ты оставил ее жене и дочкам?

- Да. Говорят, это кризис среднего возраста. Мне как раз 40 исполнилось, ну и понеслось. Сейчас у меня состояние, когда во всех смыслах начинаю жить с нуля. Нет своего жилья, нет постоянного заработка, но я работаю над этим.

С дочками Мией и Мирославой. Фото: личный архив

- С дочками Мирой и Мией общаешься?

- Понятно, что сейчас общение стало несколько… минимизировано. Но есть интернет. Я, что называется папа-Face Time, папа-Whats Up. Недавно приезжал на пару дней в Минск, чтобы повидаться с детьми и родителями. Возобновилось ж/д-сообщение, и приезжать будет проще. С Наташей мы нормально общались, а потом она начала высказываться в соцсетях, что мне, скажем так, не понравилось. Я попросил не приплетать меня, потому что нас больше ничего не связывает. Каждый может считать так, как он считает. Лично у меня все начинается сначала. При этом я очень благодарен за прекрасные годы, которые мы провели вместе, благодарен за детей, которых очень люблю. Дети не должны страдать из-за того, что у родителей не получилось быть вместе.

В проекте "Точь-в-точь" Иван пока работает музыкантом. Но надеется в одном из сезонов стать конкурсантом. Фото: личный архив

- При всей твоей привлекательной внешности ты мне не кажешься дамским угодником…

- Который… все, что движется? Разве что в юности. А сейчас я как раз за качество отношений. Найти своего человека в наше время очень сложно, если нашел - цени и береги.

- И ты нашел?

- Не хочу спугнуть это чувство, но очень надеюсь, что да. Сейчас выстраиваем все с нуля. Как говорят, «на свободу с чистой совестью». Так и я стараюсь завершить все гештальты, чтобы начать новую жизнь. Не хотелось бы называть имен и вдаваться в подробности, об этом позже. Скажу только, что меня готовы сейчас принимать без всего, и это даже не проверка, а подтверждение серьезных чувств.

«8 Марта дарю практичные подарки»

- Что даришь обычно на 8 Марта?

- Подарки дарить люблю. Когда есть возможность, могу быть крайне щедр. Другое дело, что сейчас, в преддверии 8 Марта, у пана атамана золотого запаса совсем не осталось… Грубо говоря, я еще и должен остался за прошлую жизнь. Что касается подарков - стараюсь выбирать так, чтобы они были и полезными, и вызывали приятные эмоции. Скажем так: не платье, которое будет надето один раз, а что-то более практичное. Понятно, что не сковородка или посудомоечная машина, но если девушка, например, увлекается спортом, то из этой области.

- Не высказывали тебе претензии, что недостаточно романтичен, шарики не надул и не раскидал вокруг постели?

- Давно пора понять, что мужчины и женщины с разных планет. Если девушка говорит, что не нужно дарить цветы, потому что они через пару дней все равно завянут, это не исключает, что при случае она упрекнет тебя, что ей не хватает цветов. Взаимоотношения гармоничны, когда партнеры подсказывают друг другу, кому как больше нравится. Мужчина склонен видеть глобально, а женщина - детально, и если у них получается договариваться, срастается целая картина.

- Какие самые отчаянные поступки совершали ради тебя женщины?

- Это из оперы, когда есть что вспомнить, а вот рассказать нечего. Бывало, рисковали ради меня жизнью, свободой, отношениями…

- А ты сам что делал ради женщин?

- Когда мне было лет 15, ради девушки, которую очень любил, поехал в Брест. Города совсем не знал, но очень хотел найти ее и повидаться. Мог оставить цветы там, где она их найдет, но при этом, чтобы не знала наверняка, что это я оставил букет, а только догадывалась.

Дядя Ваня и дядя Женя

- Артисту нужно постоянно находиться в состоянии влюбленности, чтобы творить?

- Думаю, да. Артисту обязательно нужны сильные эмоции - отрицательные или положительные, чтобы они выливались в творчество. Я за последние полторы недели написал семь песен, хотя раньше писал по одной - две в год. Так что новый альбом будет, и я уже понимаю, какой и о чем. Сейчас вопрос найти деньги на его производство, но мы над этим работаем. С музыкантами группы One Hell Thing постоянно в контакте, хотя и живем в разных городах. Пишем песни по интернету, они приезжают ко мне в Москву. В целом, многие помогают чем могут. Для меня ценно и кайфово, например, что Евгений Маргулис подсказал мелодию куплета. Я позвонил ему, и уже через полчаса он скинул мне вариант.

Группа Дяди Вани One Hell Thing записывает новые песни сейчас дистанционно, по интернету. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Вы давно знакомы с Маргулисом, экс-участником «Машины времени»?

- В 2010-м нас представил бизнесмен Виталий Новиков на концерте в Мирском замке. Потом как-то работал в клубе «Миллениум» арт-директором, и моей вершиной была организация концерта Маргулиса. Все прошло очень удачно, мы после разговорились о музыке, слушали песни друг друга. А сейчас, оказавшись в Москве, вышло так, что виделись с дядей Женей практически каждый день. Сначала на его концерте, потом на съемках «Квартирника у Маргулиса» и «Вписки у Маргулиса» - это новый проект, который они делают с рэпером CT.

- Вы так и называете друг друга - дядя Ваня и дядя Женя?

- Ну да, его так многие называют. А меня многие в Москве называют Дядей Ваней. Маргулис обычно представляет меня Дядей Ваней, а в личных беседах называет Ванькой. Потому что в общей компании дядей может быть только один из нас (улыбается).

- Поскольку ты больше не участвуешь в официальных концертах, можешь петь что нравится, а не то что ждут? Ты же знаешь, что тебя называли «придворный рокер»…

- Если кому-то было нужно, чтобы было такое клише - это их трудности. Я рок-музыкант, меня слушают разные люди. Если кому-то нравились мои песни на определенном этапе - хорошо. Но цели получить такой негласный титул у меня не было. Я делаю музыку, которая мне самому нравится. А на государственных телеконцертах обычно поешь то, что нужно организаторам. Если свое - то что-то совсем лайтовое. А вообще, мы с группой One Hell Thing писали разные песни, просто они не выходили в широкие массы. Где-то был сарказм и юмор, который не очень считывали.

Ваня говорит, что в Москве его поддерживает байкерское братство. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- А что скажешь про песню «Саня останется с нами»?

- Это чистейший стеб! Жаль, что у нас забыли, откуда взялась эта песня. Сорри, но авторство не мое. Я спел ее всего один раз 10 лет назад накануне выборов. Сначала это была оппозиционная песня, из которого сделали предвыборный гимн. Люди умные это поняли и улыбнулись. То, что «Саня останется с нами» используется часто именно в моем исполнении, мне не нравится. Есть песни, которые классикой никогда не станут, и не надо пытаться этого делать. Для меня за 10 лет очень многое изменилось. Так бывает - у людей и за 10 дней мировоззрение, бывает, что меняется полностью. Так что не надо мне приписывать не мои заслуги.

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