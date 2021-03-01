Новые правила приема белорусов в российские вузы: поступление по ЦТ, в некоторых вузах будет и собеседование

Раньше белорусские абитуриенты поступали в вузы в Россию по результатам ЕГЭ или внутренним испытаниям Фото: Павел МАРТИНЧИК

Документ с новыми правилами поступления за подписью замминистра российского Министерства образования и науки Дмитрия Афанасьева опубликован на сайте Российского центра развития образования и международной деятельности. Он подписан 10 февраля 2021 года.

В документе сообщается, что абитуриенты из Беларуси с нового учебного года могут поступать в вузы России не только по результатам ЕГЭ - экзамена, который при поступлении сдают в России, но и по результатам ЦТ - белорусского вступительного испытания. Сертификаты с результатами ЦТ, как и при поступлении в белорусские вузы, будут действительны в течение двух лет, а подлинность результатов, указанных в сертификате, проверят на сайте белорусского Республиканского института контроля знаний.

Новые правила коснутся образовательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры. Также некоторые вузы в дополнение к результатам централизованного тестирования могут ввести собеседования с абитуриентами. Проводить собеседование в дополнение к результатам ЕГЭ или ограничиться только единым экзаменом, решат в каждом вузе самостоятельно.

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900 белорусов примут в российские вузы

В 2021/2022 учебном году в российские вузы планируют принять около 900 белорусов. 700 мест будет выделено в соответствии с Планом приема иностранных граждан по квоте Правительства Российской Федерации. Об этом сообщает Минобрнауки РФ.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сенатор Михаил Русый:

«Хочешь учиться и дальше быть свободным? Вот тебе место, оплачивай – и работай там, где тебе нравится»

В интервью телеканалу СТВ председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый высказался об обучении «на бюджете» и распределении после него.

-…А сегодня мы как говорим? Кто получил лучшие оценки, тот на бюджет. Он получил лучшие оценки и говорит: «А я туда [по распределению] не поеду или, в крайнем случае, отработаю». Это неправильно. А государство должно сделать, это мое мнение, прошедшего многие ступени и видящего это, когда я с этими детишками или со студентами второго курса общался, я им говорил: «А если бы вам так сказали?» Так без вопросов. Набрали мы, оплатили, можно было бы стипендию чуть больше дать и пять лет, пожалуйста. Это же мировой опыт. Так США делают. Это государство, есть деньги, оно готовит себе кадры там, где у него узко. Ты хочешь учиться и дальше быть свободным? Пожалуйста, вот тебе место, оплачивай – и работай там, где тебе нравится. Хорошая есть фраза из одного фильма, когда жена генерала говорит соседке: «Чтобы стать женой генерала, надо покататься с лейтенантами по гарнизонам самым дальним».