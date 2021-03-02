Из-за ЧП на борту самолет «Белавиа», летевший в Шарм-эль-Шейх из Минска, экстренно приземлился в Антальи. Узнали, что случилось

Фото: Павел КАПУСТИН, planefinder.net. Носит иллюстрационный характер

О том, что рейс авиакомпании «Белавиа» 8197, который следовал из Минска в Шарм-эль-Шейх, совершил экстренную посадку в турецком городе Анталья, «Комсомолке» сообщили читатели, что оказались среди пассажиров воздушного судна.

- Сели в Анталии, человеку стало плохо. Ждем, что будет дальше, - написала одна из пассажирок.

Действительно, борт «Белавии», выполнявший рейс 8197, вылетел из Минска в 6.01 по белорусскому времени. Онлайн табло авиакомпании ни о каких форс-мажорах не информирует.

- Да, мы подтверждаем эту информацию. Пассажиру на борту стало плохо, было подозрение на инсульт. Командир корабля действовал в строгом соответствии с протоколом, и, взвесив все аспекты ситуации, принял решение о приземлении борта в аэропорту турецкой Антальи, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе авиаперевозчика.

- Была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Самолет экстренно приземлился в Антальи в 8.32 по белорусскому времени, взлетел - в 9.27. В конечном счете, с самолета снялся сам пассажир, которому стало плохо, а также его супруга, летевшая вместе с ним. О состоянии здоровья пассажира нам сообщат несколько позже, пока детальной информацией мы не располагаем.

- Это инцидент как-то отразится на дальнейшем графике или маршруте воздушного судна?

- Самолет прибудет в Шарм-эль-Шейх с небольшой задержкой, кроме того в обратную сторону - по направлению в Минск - борт также, как планируется, отправится с минимальным отставанием от графика. Авиакомпания «Белавиа» приносит свои извинения за возникшие неудобства.

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