«На человека меньше – не думаю, что это хорошо»: реаниматолога Владимира Мартова, который много рассказывал о коронавирусе, увольняют из больницы

Владимир Мартов (в центре) с коллекгами. Фото: личная страница Владимира Мартова в Facebook.

1 марта заведующий отделением анестезиологии и реанимации витебской Больницы скорой медицинской помощи Владимир Мартов получил уведомление о том, что с ним не продлевают контракт. Последний рабочий день у Мартова во вторник, 2 марта. В этот день он должен забрать свою трудовую книжку.

Владимир Мартов был одним из первых медиков в Беларуси, кто открыто высказывался о коронавирусе и проблемах, связанных с пандемией. Он вел «коронавирусный» дневник в своем ЖЖ, давал видеоинтервью, в которых говорил о серьезности проблемы ковида еще год назад, когда официальная статистика по коронавирусу была совсем не пугающей. «Комсомолка» попросила медика прокомментировать ситуацию.

- Владимир Юрьевич, увольнение для вас стало неожиданностью? Вас предупредили заранее, что контракт не продлят?

- Меня предупредили вчера, 1 марта, в законные сроки, но было очевидно, что к этому все идет. Мы плохо совместимы с новой администрацией, с новым главным врачом. То, что он делает, встречает неприятие, сопротивление, а наше [врачей и медперсонала] свободное поведение очень мешает.

- В чем это выражается?

- Наш новый главврач говорил, что не видел первой волны коронавируса, не работал с ней. Но имеет идеи, как надо лечить ковид. Мне, как и всем, кто видел первую волну, кто с ней работал, эти предложения не показались уместными. Это был первый момент, который не понравился в медицинском смысле. Хватает и другого. Например, связанного с тем, что больница у нас достаточно старая, и в техническом оснащении возникает много проблем. Мы доносим, что у нас есть проблема, но это не всегда имеет действие. Но информация уходит наверх, возникают конфликты, обиды. Это если не считать политических вопросов... Все приобрело такой тягучий, вязкий характер, и я понял, что с этой администрацией сработаться у меня не получится.

- Контракт не продлили только вам или и кому-то еще из ваших коллег?

- Не продлили только мне, у меня он сейчас истек. Не продлять многим - это сложно, у нас нехватка людей.

- Владимир Юрьевич, вы специалист очень высокого класса. Как будет без вас справляться больница?

- Проблема не в том, что я ухожу, а в том, что та нагрузка, которую на нас возложили, чрезмерна - со мной или без меня. Мы справляемся, но у нас есть много проблем чисто технических и кадровых. Они возникли до моего ухода, продолжатся, наверное, и после. Сказать, что я незаменим, было бы неправдой. Но на одного человека меньше – не думаю, что это хорошо.

- Что вы будете делать после увольнения?

- Уезжать я не собираюсь. В ближайшее время ничего не буду делать, мне нужно немножко отдохнуть. Вторая волна коронавируса получилась тягучей, она больше, чем первая, дольше, длиннее. Очень вымотаны все, и я в том числе, пока даже думать не хочу ни о чем.

- Можете предположить, какой будет третья волна?

- Плохо себе представляю. Есть интересный момент – в некоторых западных районах области не было первой волны, и вторая волна для них была первой. Поэтому я могут предположить, что у них будет вторая волна, а для нас она будет третьей, учитывая, что тяжелых пациентов забирает из регионов город. Откуда может взяться третья волна в Витебске, мне трудно представить, поскольку очень много людей уже переболело, а повторных заражений не очень много.

- Что посоветуете в этой ситуации людям? Как жить?

- Не знаю. Я не готов давать советы в данной ситуации. Плохо представляю, что нужно делать. Сам я живу, хожу в магазин, даже посетил выставку впервые за год, посетил человека, которого год не видел. Немножко растормашиваюсь, как будто нет короны, хотя она есть, и тяжелых больных еще много. Корона становится привычной. Хорошо ли это, трудно сказать. Мы ведь не знаем, ни какие штаммы у нас, завезены ли какие-то новые или не завезены.

- Как относиться к советам об антикоронавирусных продуктах и прочей подобной информации?

- Думаю, это все несерьезно. Очевидно, что группа риска – люди с лишним весом, метаболическим синдромом, диабетом второго типа, им больше надо беречься. Хотя и обычные люди, и молодежь болеет. Ковид – потрясающая вещь. Есть такие сценарии этой болезни, как будто человеку полония подсыпали – он медленно, тягуче, в течение месяца болеет и все равно умирает. Есть те, кто сгорает очень быстро, есть, кто перетаптывается. Разные сценарии.

- Сколько будете после увольнения отдыхать, осматриваться?

- Не знаю, рассчитываю на то, что что-то придет в голову. В выспавшуюся голову приходят светлые мысли. Пока ничего не хочется.

- Но менять сферу деятельности не собираетесь?

- Не уверен. Я был очень высокого мнения о своем отце, он был профессор хирургии, выдающийся, с ним в свое время попрощались самым беспардонным образом. Ничего страшного, все забывается. Человек помнится, но вся структура, которая нанизана вокруг человека, все медицинские достижения эфемерны, их не пощупаешь. Отношения между людьми, отношения к пациенту, коллектив, нематериальные связи, нематериальные ценности. Все это будет другое, когда придет другой человек. Может быть, будет даже лучше. Или просто будет иначе.