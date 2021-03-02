Защитник минского «Динамо» Дмитрий Знахаренко: «Не помню настолько сложного и одновременно успешного сезона»

2 марта хоккеисты минского «Динамо» проведут в Санкт-Петербурге первый матч плей-офф Кубка Гагарина. Фото: hcdinamo.by

2 марта хоккеисты минского «Динамо» проведут в Санкт-Петербурге первый матч плей-офф Кубка Гагарина против гранда КХЛ - СКА. Следующая гостевая встреча – 4 марта, а в Минске серия продолжится, как минимум, 6 и 8 марта (начало – в 17.00). Напомним, что в следующий раунд выходит команда, одержавшая четыре победы.

Билеты на матчи в «Минск-Арене» уже поступили в продажу. По сравнению с регулярным чемпионатом, в плей-офф увеличено количество мест – арена может вместить до 12 тысяч зрителей (всего -15086).

- Когда появилось ощущение, что формируется команда, которая способна выйти в плей-офф?

- Думаю, что еще во время предсезонки в загородном комплексе, когда мы вместе работали и вместе помирали от нагрузок. Очень тяжело, когда пашешь два-три часа на льду, а потом еще бегаешь в горку. Но мы все это преодолели вместе, это и сплотило команду. Общие трудности объединяют. В какой-то степени мы тогда все вместе были против тренерского штаба, - улыбается Дмитрий. - Конечно, не в буквальном смысле. Думаю, что ни один игрок не любит своих тренеров, когда они так серьезно нагружают (но потом приходит понимание, что это помогает в сезоне). Нам надо было вместе пройти через это: забеги в горку, прыжки на песке, большие нагрузки в зале.

Тогда мы старались проводить много времени вместе: после тренировок играли в настолки, боулинг, ходили на рыбалку. Все это еще больше сплотило, получился очень дружный коллектив. Уверен, что наша сплоченность - одна из главных причин выхода в плей-офф.

- Ставишь какие-то личные цели? Может, в плане заблокированных бросков?

- Да хватит уже про эти заблокированные броски говорить! Просто стараюсь приносить пользу команде, если надо, принимаю шайбу на себя.

- Но это же важно? Парни в какой-то ситуации не станут убирать корпус, потому что видят, как самоотверженно ты играешь.

- Убирать корпус никогда нельзя. Те, кто уходят в сторону от бросков, - трусы. Такое ни в одной команде не приветствуется. Тренер всегда просит ловить шайбу на себя, если ситуация вынуждает это сделать. Когда оказываешься на линии броска, ты обязан его блокировать, чтобы отвести угрозу от своих ворот, если есть такая возможность.

- В первых матчах сезона команда встречалась с сильными соперниками («Ак Барс», «Салават Юлаев», «Барыс»). Тогда «зубры» здорово проявили себя, играя с грандам на равных. Именно тогда пришло понимание, что все по силам?

- Мне кажется, да. Мы выходили на матч с уверенностью, что можем обыграть любого соперника. Это очень важное состояние. Без этого никуда. Ведь играть надо для побед. Потом были длинные победные серии - они приносят еще больше уверенности. После таких матчей ты меньше устаешь и на следующую игру выходишь в хорошем эмоциональном состоянии.

- В составе минского «Динамо» в этом сезоне сыграло 14 дебютантов Континентальной хоккейной лиги. Как оценишь игру молодых хоккеистов? Может, как ассистент капитана подсказывал им?

- Да, в команду пришло много новых ребят. Возможно, в этом и плюс, потому что все хотели показать себя, проявить свои лучшие качества, доказать, что могут играть на хорошем уровне, достойны места в основном составе команды КХЛ. Все молодые ребята очень старались. Я не могу сказать, что кто-то из них недорабатывал. Парни впитывали в себя все, что говорили тренеры, подсказывали более опытные партнеры. С каждым матчем они прибавляли, начинали играть более стабильно, уверенно, жестко и без страха совершить ошибку. Конечно, тренерское доверие и поддержка опытных игроков помогали парням прибавлять и в ментальном, и в профессиональном планах.

Когда у нас из-за коронавируса выпало из состава большое количество игроков, молодые парни заняли их места, несли эту ношу на себе. Причем, когда все выздоровели и вернулись из лазарета, некоторые ребята сохранили место в основе, стали лидерами и выдерживали конкуренцию с более опытными хоккеистами. Молодцы!

Для нас это был очень тяжелый сезон, и мы выдержали большое количество испытаний - травмы, болезни. Не помню настолько сложного и одновременно успешного сезона.

- Крэйг Вудкрофт отмечал, что команда сражалась не только с соперниками, но и с обстоятельствами. С тем же коронавирусом.

- Да. И травм хватало. Одного выведут из списка травмированных, а двоих внесут. Защитники очень часто травмировались, поэтому команда испытывала дефицит игроков обороны. К тому же и коронавирус серьезно бил по нам, потому что от него никто не застрахован. А человек с этой болезнью выпадает из нормального тренировочного и игрового процесса на две - три недели, да и неизвестно, как быстро потом получится набрать форму, какие последствия для хоккеиста будут после вируса. В этом тяжелом сезоне все команды оказывались в такой ситуации: кто-то переболел еще на предсезонке, кто-то - чуть позже. Мы, как и все в лиге, адаптируемся к новым условиям. Похоже, что успешно :)

«И СО СКРОМНЫМ БЮДЖЕТОМ СМОГЛИ СОБРАТЬ КОМАНДУ, КОТОРАЯ ИГРАЕТ С ГРАНДАМИ НА РАВНЫХ»

- Есть ли особая ценность выхода в плей-офф из-за серьезно ограниченного бюджета клуба?

- Насколько я знаю, из всех команд, которые вышли в плей-офф в Западной конференции, а может, и во всей лиге, у нас самый скромный бюджет. Могу ошибаться, так как не знаю точных цифр, но ресурсы клуба по сравнению с другими определенно весьма ограниченные.

Но ведь дело не в бюджете, главное - это люди, которые выходят на площадку. Даже с таким бюджетом мы смогли собрать команду, которая в состоянии играть с грандами на равных. Выход в плей-офф очень ценен. Такая цель ставится каждый сезон, но три года нам не удавалось ее достичь. Я давно в клубе, но ни разу не играл в плей-офф, поэтому для меня выход в постсезон - новый опыт.

Но еще важнее выход в плей-офф - для болельщиков. Ведь мы играем для зрителей. В этом сезоне мы сделали хорошее шоу, которое продолжим в плей-офф. За «Динамо» следят болельщики по всей Беларуси. Поэтому для всех белорусов наш выход в плей-офф - большое событие. Думаю, для них это здорово, ведь когда ты болеешь за команду, и она выигрывает, то с совсем другим настроением идешь на работу. Наша игра, наверное, даже влияет на то, как люди живут и работают. Мы создаем настроение.

- На данный момент, перед игрой с питерским СКА, ты вместе с Алексеем Протасом сыграл в этом сезоне по 57 матчей - больше всех.

- Не пошел в зачет матч с «Йокеритом» в Минске (по понятной причине - игра не состоялась) и не выходил на лед в поединке с «Металлургом» в Магнитогорске. Тогда в декабре накопилась большая усталость, тренеры дали нам немного отдохнуть, потому что видели, что мы стали немного «проседать». Леша выполнял большую работу и на тренировках, и в матчах, когда много игроков ушли на карантин в ноябре. Я тоже получил очень большое игровое время: как и в меньшинстве, так и большинстве (в нескольких матчах). Та передышка пошла нам на пользу. Я соскучился по игре, несмотря на то, то пропустил всего один матч. И в следующем матче вышел на лед более свежим.

- Какой матч в этом сезоне тебе больше всего запомнился?

- Наверное, это победный матч против ЦСКА в гостях. Честно говоря, для меня эта победа не менее значима, чем выход в плей-офф. Мне всегда особенно нравится играть с грандами, очень хотелось обыграть «армейцев».

Также запомнился матч в Новосибирске, да и вообще, тот первый период, который выиграли со счетом 5:0 - это что-то невероятное. С того трудного выезда (Новосибирск, Хабаровск, Нур-Султан) мы привезли сто процентов очков - это тоже знаковое событие. К тому же с нами не поехал Крэйг, потому что был на изоляции. Да, с нами были его помощники, но у них все-таки более узкая специализация: защита, нападение, игра в большинстве и меньшинстве. Вудкрофт контролирует все процессы и из разных компонентов складывает общую картину. Тогда мы справились с тяжелой ситуацией, привезли шесть очков из шести.

- Некоторые матчи на выезде «зубры» проводили без болельщиков, а на «Минск-Арене», пусть и не максимально (из-за эпидемиологических ограничений), но заполнялись трибуны. Насколько важна их поддержка?

- Если честно, то без болельщиков очень сложно играть. На пустой арене мы играли в Нижнем Новгороде и проиграли. Тогда было непривычно, потому что болельщики зажигают, помогают играть, даже если это гостевой матч. А свои болельщики гонят вперед, поддерживают в тяжелые моменты игры и, возможно, деморализуют соперника. Хотя есть и другой пример: в Хельсинки на трибунах не было болельщиков, но игралось в тихой обстановке очень легко.

«ИГРАТЬ НА ЗАПОЛНЕННОЙ «МИНСК-АРЕНЕ» - НЕРЕАЛЬНО КРУТЫЕ ЭМОЦИИ!»

- Максим Спиридонов одним из главных факторов побед назвал атмосферу на «Минск-Арене». Возможно, на плей-офф разрешат продавать до 10 тысяч билетов. Будет ли это еще одним плюсом для команды?

- Конечно. Я играл, когда на «Минск-Арену» приходило по 15 тысяч зрителей, и дай бог, чтобы молодые игроки ощутили такую поддержку. Это нереально крутые эмоции! У «Динамо» очень сильные болельщики, такие есть не везде.