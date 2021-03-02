Люди встретили приговор аплодисментами и слезами: в Минске осудили журналистку Катерину Борисевич и врача Артема Сорокина, которые рассказали, что Роман Бондаренко был трезв

Дело журналиста Катерины Борисевич и врача Артема Сорокина начали рассматривать в суде 19 февраля. Фото: Belta via Reuters

Во вторник, 2 марта суд Московского района вынес приговор журналистке Tut.by Катерине Борисевич и врачу минской Больницы скорой медицинской помощи Артему Сорокину. Судья Светлана Бондаренко присудила Катерине Борисевич 6 месяцев лишения свободы и 100 базовых штрафа. Напомним, Катерина в заключении уже больше 3 месяцев.

Врачу Артему Сорокину присудили два года - с отсрочкой на год и 50 базовых. Врача освободили в зале суда. Артем Сорокин сказал, что очень хочет домой к детям и попросил журналистов пока не задавать вопросы.

Артем Сорокин - анестезиолог минской больницы скорой помощи. Фото: Belta via Reuters

- Катя отреагировала на приговор положительно, думаю, это ее обрадовало, учитывая, что гособвинитель запрашивал больше, - рассказали адвокаты Катерины Борисевич. - И учитывая, что 3,5 месяца она уже провела в изоляции, остается ей чуть больше 2 месяцев.

- Она останется в СИЗО?

- Да, до апелляции. Вопрос апелляции мы обсудим с Катериной, но вероятнее всего будем подавать.

Оглашение приговора было публичным, но журналистов некоторых негосударственных СМИ, в том числе и "Комсомолки", не аккредитовали: в пресс-службе суда Московского района сослались на ограниченное количество мест в зале.

У всех проходов на этаже, где проходит суд, стоят сотрудники милиции. Они сверяют фамилии тех, кто хочет пройти, со списком, составленным на вахте. В нем 27 человек. Тех, кого в этом списке нет, на этаж, где находится зал суда, не пропускают. Пропустили адвокатов и, видимо, представителей госСМИ. За 15 минут до начала оглашения приговора брата Катерины Борисевич в этом списке не оказалось, его не хотели пропускать - но за несколько минут до начала все же пустили.

Десятки людей остались стоять у входа. На оглашение приговора не пустили также главного редактора портала Tut.by Марину Золотову.

Что происходило во время процесса в суде

Рассмотрение дела в суде началось 19 февраля 2021. Через полчаса после начала процесса судья Бондаренко поддержала ходатайство прокурора о том, чтобы закрыть процесс «во избежание разглашения охраняемой законом медицинской тайны и данных предварительного расследования». В зале суда остались только участники процесса: судья, гособвинитель, обвиняемые и адвокаты. Рассказать о том, что происходило за закрытыми дверями, адвокаты не могут, они дали подписку о неразглашении.

Суд рассмотрел дело за шесть заседаний. В качестве свидетелей на процесс вызывали маму и сестру Романа Бондаренко, врачей, которые оказывали ему медицинскую помощь, коллег Катерины, главного редактора портала Tut.by Марину Золотову.

Врач и журналистка находятся под стражей с 19 ноября

Катерина Борисевич и Артем Сорокин находятся в СИЗО уже четвертый месяц. Катерина воспитывает 18-летнюю дочь, у Артема Сорокина трое детей, младшей дочке – 3 года.

Врача и журналистку задержали 19 ноября, в тот же день Генеральной прокуратурой было возбуждено уголовное дело о разглашении врачебной тайны, что, по мнению ведомства, привело к тяжким последствиям.

Накануне, 13 ноября на портале Tut.by вышел материал Катерины Борисевич, в котором со ссылкой на медицинские документы и комментарий врача Артема Сорокина было указано, что в крови умершего Романа Бондаренко не было алкоголя. У родственников Бондаренко претензий к врачу и журналистке не было, они неоднократно говорили, что давали свое согласие на то, чтобы информация об отсутствии алкоголя в крови Романа была опубликована. Двоюродная сестра Романа, Ольга Кучеренко, которая давала показания в суде как свидетель, рассказала журналистам, что перед публикацией текста Катерина заверила у нее этот материал.

18 февраля стало известно, что Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту причинения тяжких травм, повлекших смерть Романа Бондаренко. В официальном сообщении ведомства сказано, что «причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко Роману Игоревичу телесных повреждений не установлена».

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