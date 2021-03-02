Узнали, в каком месяце выгоднее брать отпуск в 2021 году. И это не лето!

Есть месяцы, когда брать отпуск выгоднее всего. Фото: pixabay.com

Есть месяцы, когда брать отпуск выгоднее всего. Дело в том, что количество рабочих дней в разных месяцах разное. Поэтому стоимость одного рабочего дня в зависимости от месяца различается.

Например, у вас оклад 1000 руб. в месяц. В этом случае один рабочий день в марте, в котором 22 рабочих дня, будет стоить 45,45 руб. (1000 руб./22 дня), а в мае, где 20 рабочих дней, - 50 руб. Если идти в отпуск на 2 недели в марте, в зарплате вы потеряете 454,50 руб., (45,45 руб./день*10 рабочих дней), а в мае - 500 руб. То есть отдыхаете одинаково, 2 недели, а разница в зарплате будет 45,5 руб. С этой точки зрения в 2021 году самый выгодный месяц для отпуска - декабрь (23 рабочих дня), а невыгодные - февраль и май (20 рабочих дней).

Отпускные - это средний заработок. Как правило, за основу для его расчета берется зарплата, начисленная за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу отдыха. И не имеет значения, это отпуск за текущий год или прошлые неиспользованные отпуска.

Учитывается не только оклад, но и премии, авторские вознаграждения, обусловленные системами оплаты труда, вознаграждения по итогам работы за год, за выслугу лет, надбавки, доплаты за совмещение, увеличение объема работы, исполнение обязанностей отсутствующего работника, гонорар штатным журналистам, оплата труда которых осуществляется по расценкам авторского вознаграждения, и др. Если вам в это время установили неполную ставку, то для расчета берут фактически начисленную заработную плату за те же 12 месяцев.

В расчете очень много нюансов. Более подробно все расписано в Инструкции о порядке исчисления среднего заработка. Но в любом случае, если у вас небольшой оклад, а основная часть зарплаты - премии, надбавки, гонорары, доплаты, то отпускные будут рассчитываться из итоговой суммы. Чем больше заработали - тем больше отпускные. Хотя в расчете не будут участвовать, например, матпомощь, больничный, пособие на ребенка, оплата проезда, овощные.

Если хотите больше денег - начинайте отпуск в субботу

Так как отпуск считается в календарных днях, то отпускные выплачиваются и за выходные (за исключением праздников). Поэтому отпуск не обязательно должен начинаться или заканчиваться в рабочий день. Например, вы хотите отдохнуть 2 недели в марте. Если оформить отпуск с понедельника 15.03.2021 по пятницу 26.03.2021, то отпускные вы получите лишь за 12 дней. А если оформите с субботы 13.03.2021 по воскресенье 28.03.2021 - то уже за 16 дней. Хотя в обоих случаях отдыхать будете 2 недели и зарплату не получите за 10 рабочих дней.

Очень выгодно идти в отпуск, после того как вам подняли тарифный оклад (ставку) или тарифную ставку 1-го разряда. Тогда по общему правилу зарплата за прошлые месяцы, участвующая в расчете среднего, умножается на поправочный коэффициент.

Выплатить отпускные вам обязаны не позднее двух дней до ухода в отпуск. Например, если отпуск у вас с пятницы, то последний срок выплаты отпускных - вторник. Если в установленный срок вы деньги не получите, то отпуск можно перенести.

Меньше 24 дней отпуск быть не может

На оплачиваемый отпуск имеют право все, кто работает по трудовому договору (контракту). Хотя, если с вами заключен гражданско-правовой договор (например, договор подряда), то права на отпуск у вас нет, так как это не относится к сфере действия Трудового кодекса (далее - ТК).

Минимальный основной отпуск у нас - 24 календарных дня. Меньше он не может быть даже у тех, кто работает на неполную ставку или по совместительству. Некоторые категории работников имеют право на более продолжительный основной отпуск. Например, у инвалидов, несовершеннолетних это 30 дней, у учителей - 56 дней (подробнее - Постановление Совета министров от 24.01.2008 №100).

Дополнительные отпуска (за контракт, за ненормированный рабочий день, за стаж, поощрительный отпуск) присоединяются к основному отпуску (более подробно - статья 162 ТК).

В отпуск не по графику могут не отпустить

График отпусков на предприятии составляется не позднее 5 января (если иной срок не установлен коллективным договором). Он обязателен для исполнения как нанимателем, так и работником. Но на основании заявления и с согласия начальника в отпуск могут отпустить и в другое время.

Если вы поменяли место работы, это не значит, что отдохнуть сможете лишь через полгода. Полный отпуск вам не дадут, а отпустить с согласия руководителя смогут пропорционально отработанному времени, но не менее чем на 14 дней.

Ряду категорий обязаны предоставить полный отпуск, даже если они не отработали 6 месяцев. Например, женщинам перед отпуском по беременности и родам или после него; работникам, принятым в порядке перевода; совместителям, если по основному месту работы он идет в трудовой отпуск; матери (мачехе), отцу (отчиму), воспитывающим двоих и более детей в возрасте до четырнадцати лет и др. (статья 166 ТК).

За все неиспользованные отпуска при увольнении положена компенсация

При увольнении количество дней отпуска, за которые положена компенсация, определяется пропорционально отработанному времени. Если работник не ходил в отпуск годами или отдыхал ежегодно, но лишь по две недели, эти неиспользованные отпуска не сгорят. При увольнении за них выплатят компенсацию. За основу для расчета тоже будет взята заработная плата, начисленная за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу увольнения.

Компенсацию за отпуск выплатят вместе с окончательным расчетом - не позднее дня увольнения (а это - последний рабочий день). Если вы в день увольнения не работали (например, болели или были в отпуске), то все выплаты должны быть произведены не позднее следующего дня после предъявления требования о расчете.

Если на момент увольнения вы отработали лишь часть рабочего года, но весь отпуск уже использовали, за дни, предоставленные авансом, из окончательного расчета могут деньги и удержать. Это если вы уходите по собственному желанию (так расторгается только бессрочный трудовой договор) или вас увольняют за прогул или за распитие спиртных напитков в рабочее время и др.

Но удержаний не будет, если вы увольняетесь, например, по соглашению сторон (так могут расторгаться не только контракты, но и обычные трудовые договоры), в связи с отказом от продолжения работы из-за изменения существенных условий труда, в связи с истечением срока действия срочного трудового договора (в том числе и контракта), вас сокращают или вы увольняетесь в связи с выходом на пенсию (более подробно см. п. 2 ч. 2 статьи 107 ТК).