«Надя руководит белорусским бизнесом, но главный проект - четырехмесячная дочь Аврора»: Дмитрий Кохно о жене и переезде в Москву

Надежда и Дмитрий начали новый этап своей жизни - переехали в Москву. Фото: личный архив

Не так давно «Комсомолка» общалась с шоуменом Дмитрием Кохно: он переехал в Москву и, кажется, обосновывается там всерьез и надолго - перевез в столицу России жену и двух маленьких детей. Тогда наш разговор касался больше профессиональных перспектив и планов телеведущего.

В преддверии 8 марта мы спросили у него о другом - как его супруга Надежда пережила события последних месяцев, нашла ли на себе работу в Москве и насколько тяжело их дети пережили переезд и адаптацию.

- Про детей - как они адаптировались? Были здесь сложности?

- Мы думали, что именно дети перенесут переезд легче всего. Оказалось же наоборот. В те моменты, когда мы были вроде бы спокойны - у Платона случались истерики, было видно, как непросто маленькому человеку привыкать к совершенно новому миру. Сейчас Платон ходит в сад, там у него мини-футбол, плавание и Данила, друг, с которым они дерутся каждый день (так обычно и находят лучших друзей). После садика Платон просится в бильярд. Ему очень нравится атмосфера бильярдной и он может по два часа играть с шариками, не уставая. Даже подумать не мог, что так будет. Играет он пока странным образом. Я бы сказал это больше похоже на «хоккей на сукне»

- Ваша жена тоже уже ищет себе применение в Москве, ведь в Минске она была достаточно успешна как ивентор?

- Надя руководит белорусским агентством из Москвы. Активно продвигает новый проект - подарки в специальных боксах, распаковка которых происходит на протяжении нескольких дней после получения - и каждый день ты получаешь новую эмоцию и подарок. Но главный её проект сейчас - наша дочка Аврора, ей только 4 месяца и мама ей нужна больше всех на свете. У дочки, кстати, мой цвет глаз. Только сегодня заметил. Оказалось, папа может быть этому очень-очень рад.

- Чувствуете ли вы - и если да, то какую - поддержу от белорусской диаспоры в Москве? Белорус белорусу - белорус?

- Есть старый афоризм: «Два белоруса - партизанский отряд. Три белоруса - партизанский отряд и предатель» (улыбается). Ничего не меняется. Но белорусская диаспора в Москве сегодня - сильный и живой организм с огромным количеством возможностей. Они, мне кажется, сами этого не знали, до этого лета. Я читал свой мастер-класс по публичным выступлениям для сообщества «Белорусы зарубежья», познакомился с очень большим количеством людей. Столько красивых белорусов разбросано по всему миру - вы не представляете! И, кстати, уровень доверия друг к другу вырос очень сильно. Удивительно!

- Вы увлекаетесь спортом, быть может, уже играли в Москве в волейбол, или, скажем, катались на айсборде в Подмосковье. Вообще, в какой форме и количестве спорт присутствует сейчас в жизни?

- Спорт пока выпал из моей жизни. Остались только тренажерный зал и уборка снега. Во-первых, ковид сильно подкосил мои силы. До сих пор жду, пока организм восстановится настолько, чтобы я мог позволить себе привычные нагрузки. Во-вторых, в Москве очень много времени отнимает трафик, и я сильно скучаю по возможности за один день успеть и поработать и поиграть в волейбол. Но обещаю в ближайшие месяцы я настрою этот город под себя.

- Кстати, когда Вам предложили вести «Холостяк» - и вообще, когда вы с кем-то взаимодействуете в Москве по работе - знают ли люди вашу историю с отсидкой на Окрестина?

- Мне кажется, что сентябрьские посиделки сыграли какую-то роль в моей судьбе. Например, российские телепродюссеры поняли, что я могу долго находиться в съемочном павильоне без перерыва на отдых. Это полезно для больших проектов (смеется). Конечно, все знают, что произошло в моей судьбе. Многие были подписаны, многие слышали. Все переживали и поддерживали - для меня это было большим удивлением после переезда.