Тест KP.BY: Какое вы животное из тех, что живут в Беларуси?

3 марта отмечается Всемирный день дикой природы. Нашей стране есть чем похвастаться в этой области, считают в самой крупной общественной организации по охране дикой природы Беларуси “Ахова птушак Бацькаўшчыны” (АПБ).

Множество болот, уникальные экосистемы Полесья и реки Припять, нетронутые леса - все это позволяет Беларуси быть домом для таких редких в мире видов, как вертлявая камышовка или большой подорлик. Однако иметь и сохранить - разные вещи. И сохранение природного богатства - большой труд для всех белорусов.

Во Всемирный день дикой природы, 3 марта, специально для читателей «Комсомолки» АПБ подготовила развлекательный и немного образовательный тест, пройдя который, вы узнаете много забавных фактов про животных Беларуси. Надеемся, они станут всем нам немножко ближе. Приглашаем выяснить, кто вы в мире дикой природы, а заодно поднять себе настроение на весь день.