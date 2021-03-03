Коронавирус в Беларуси, последние новости на 3 марта 2021 года: в Беларуси готовят «антиковидную» зубную пасту, ждут третью волну и считают желающих привиться

В Минздраве ждут увеличения заболеваемости Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В мире ждут новую волну коронавируса, а в Беларуси статистика пока не вызывает тревогу. За сутки в стране выявили 869 новых случаев COVID-19, однако тестов сделали 7 125. Выходит, что больше 10% из них оказались положительными - это больше, чем раньше. Наконец-то уменьшилось число умерших за сутки - 8 вместо прежних 9 человек. Таким образом, всего в Беларуси зарегистрировано 289 136 случаев ковида, из них выздоровели 279 450 пациентов. Официально за время распространения коронавирусной инфекции скончались 1993 человека.

Министр: в Беларуси много желающих пройти вакцинацию

Тем временем, в Минздраве назвали новую дату, когда начнется массовая вакцинация от коронавируса всех желающих в Беларуси. Об этом рассказал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. Все желающие смогут сделать прививку от коронавируса с апреля – в Беларуси начнется массовая вакцинация от COVID-19.

«Пока что мы записываем, считаем желающих - их много», - отметил он и добавил, что к вакцинации всех желающих приступят, когда получат «свою вакцину в массовом производстве».

В Минздраве ждут увеличения заболеваемости

Глава Минздрава сказал о третьей волне коронавируса и о том, есть ли в Беларуси британский и южноафриканский штаммы:

- В Беларуси их не найдено. Также ежедневно мониторится ситуация у коллег, как на Востоке, так и на Западе, - заявил министр. Он предупредил, что вскоре «заболеваемость несколько должна быть увеличена: она связана с волнообразной практикой эпидемического процесса - и присоединяется вирус гриппа».

При этом белорусская система здравоохранения на данный момент готова к приходу третьей волны пандемии коронавируса, заявил глава Минздрава.

Белорусские врачи в борьбе с коронавирусом делают ставку на вакцинацию населения. Пиневич, уверен, что вакцинопрофилактика даст свой эффект.

- «Спутник V» - прекраснейший препарат, он зарегистрирован у нас первых после России. Его показания уже расширены («Спутником V» одобрен для людей старше 60 лет - Ред.). Также мы получили хорошую вакцину из Китая. В Беларуси уже была разлита опытная серия «Спутника V» на «Белмедпрепаратах». Думаю, в конце марта получим промышленную серию вакцины, - подытожил он.

Стало известно, кому лучше не прививаться препаратом AstraZeneca

Напомним, речь идет о российском «Спутнике V», но если кто-то захочет привиться другим препаратом, то важно знать: стало известно, кому нельзя использовать вакцину от коронавируса AstraZeneca. Это препарат британско-шведской компании, и его нельзя использовать для прививок людям старше 65 лет. Почему? Чтобы не рисковать, поскольку информации по поводу его эффективности для этой возрастной группы мало.

Статины помогают не умереть при коронавирусе

Что еще нужно иметь в виду: названо лекарство, которое снижает смертность от COVID-19, если вы принимали его раньше. Оказалось, что люди, которые ранее принимали статины для снижения уровня холестерина, на 50 процентов реже умирают, будучи госпитализированными с диагнозом COVID-19. Сейчас ученые продолжают исследовать эти препараты. Не исключено, что статины смогут предотвращать госпитализацию и снижать риск смерти, если их назначать госпитализированным пациентам.

В Беларуси создали зубную пасту с антиковидным эффектом

Ну и напоследок что-то интересненькое: в Беларуси планируют выпускать пасту с антиковидным эффектом. Оказалось, что рецептуру, которая обладает антиковидным эффектом, разработали в лаборатории белорусской парфюмерно-косметической фабрики еще три года назад. Тогда о коронавирусе еще никто не знал. Уже в скором времени зубная паста может появиться на прилавках магазинов.

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