Коронавирус в Беларуси, последние новости на 4 марта 2021 года: география мутаций расширяется, а в Беларуси показали, как в стране разливают вакцину

Впереди третья волна - лучше поберечься Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В мире снова растет число выявляемых за сутки случаев коронавируса. По последним данным на 3 марта, суточный прирост составил 348 тысяч положительных тестов - против 280 тыс. случаев днем ранее.

Число умерших в Беларуси превысило 2 тысячи человек

В Беларуси статистика тоже показала рост - 1 тыс. 311 новых случаев за сутки. Правда, и тестов было выполнено много - 18 тыс. 451. Выходит, что меньше 10% из них показали плюс. Как и прежде, официально сообщается о 9 смертях. 3 марта в Беларуси обновились тысячные цифры во всех показателях: зарегистрировано 290 тыс. 447 случаев COVID-19, выздоровели 280 тыс. 766 пациентов, умерли 2002 человек.

Министр привьется первым

Тем временем в Минздраве Беларуси показали, как разливают вакцину от коронавируса, и раскрыли, кто первым привьется. Вакциной отечественного «розлива» намерен привиться и глава ведомства Дмитрий Пиневич. Причем, первым.

Мутация, которую не берет вакцина

Тревожное известие: мутация коронавируса, которая может быть устойчивой к вакцинам, выявлена в Италии. Это «нигерийский» штамм коронавируса. Мутация была обнаружена в городе Брешия, где действует «оранжевый» уровень угрозы коронавируса. Всего в Италии зарегистрировано уже три миллиона случаев COVID-19 за время пандемии, умерли более 98 тысяч человек.

Штаммы все больше распространяются

Кстати, во Всемирной организации здравоохранения предупредили о расширении географии мутаций COVID-19. Штамм (VOC 202012/01) выявлен за последнюю неделю февраля еще в пяти странах - всего в 106 государствах. Еще до 56 стран уже дошел южноафриканский штамм коронавируса, а бразильская мутация уже циркулирует почти в трех десятках государств.

Ковид может наступить на ухо

Это стоит знать: ученые рассказали, почему у людей, заболевших ковидом, возникают проблемы со слухом. Ведь слуховой нерв - одно из самых нежных образований в организме человека, следовательно, он страдает практически от любой интоксикации. Повреждение слухового нерва нередко возникало в большей степени у тех, у кого коронавирусная инфекция протекала тяжело - у больных, находящихся на стационарном лечении вообще и в реанимации в частности.

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